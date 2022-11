En el marco de la quinta Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, el presidente (e) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Andrés Bitar, manifestó que los hidrocarburos juegan un papel fundamental en la seguridad energética y economía de Colombia, además de ser un pilar fundamental para la transición energética.



Por ello, considera importante que se sigan explotando los hidrocarburos colombianos. “Soy un fiel convencido de que necesitamos hacer la transición energética, pero los recursos de la transición energética deben venir, en buena medida, de este sector que es el que nos ha reportado la mayor cantidad de recursos en los últimos años”, dijo.



Así mismo, afirmó que el sector del petróleo y gas natural tendrá voz y voto en las discusiones sobre transición energética. "Al interior del Gobierno nacional hay un consenso de que todo este sector tiene que estar sentado en la mesa a la hora de la construcción de esa política”, agregó.



El presidente (e) de la ANH también reiteró que a la fecha hay 38 contratos petroleros suspendidos por conflictividad social, orden público, temas ambientales y planes de ordenamiento territorial que prohíben actividades de hidrocarburos.



Para ayudar a destrabarlos, desde la ANH se van a destinar 40.000 millones de pesos para tener una mayor presencia en los territorios y fortalecer a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las Corporaciones Ambientales Regionales y el Ministerio de Ambiente.



Además, a través de una mesa técnica que se creó entre los ministerios del Interior y de Minas y Energía, la ANH, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) y las empresas, se están revisando cada uno de los contratos para definir si aún existe una posibilidad de continuar con las distintas actividades que se pactaron cuando se firmaron.



“Lo que nosotros vemos, preliminarmente, es que una buena cantidad de esos contratos puede reactivarse. El mensaje también tiene que ser de cautela porque no todos esos 38 contratos se podrán reactivar”, aseguró Andrés Bitar.



Igualmente, manifestó que “la decisión de no firmar nuevos contratos no está escrita en piedra, está siendo analizada por las distintas entidades competentes del Gobierno nacional. La puerta está abierta y la discusión está abierta".