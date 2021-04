‘Tenemos que pensar en reformas tributarias para toda la región’: BID

Superar la crisis profunda en la que cayó América Latina producto de la pandemia de covid- 19 depende, de acuerdo con Eric Parrado, economista jefe y gerente del Departamento de Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de muchos factores.



Los principales, según él, son el rápido avance en la vacunación y la puesta en marcha de reformas fiscales y tributarias, en todos los países: “Si se va a recurrir a más deuda para tratar de frenar los impactos negativos del shock pandémico, tiene que ser sostenible”, dice.



Ha dicho que en el 2019 América Latina ya era como un avión volando con un motor dañado…



Sí, y eso como resultado de una baja productividad, un bajo crecimiento y las tensiones sociales que se vivieron en muchos países; al final todo eso nos impedía volar adecuadamente. Entramos al 2020, y con el shock de la pandemia el otro motor se nos dañó. El año pasado tuvimos un avión volando con dos motores dañados y un piloto tratando de salvar a los pasajeros, por un lado, e intentando salvaguardar la infraestructura de la nave, es decir, la economía, por el otro.



Y este año la pandemia parece no ceder...



Nuestro viaje en el 2020 consistió en buscar un lugar seguro para aterrizar, y lo íbamos logrando hasta que aparecieron las segundas y terceras olas de covid-19. Para seguir con la analogía: se truncó el plan de aterrizaje y ahora el piloto tiene que hacer maravillas para encontrar ese lugar seguro en el que pueda bajar, salvando a los pasajeros y al avión. Estamos en una carrera entre segundas y terceras olas y la implementación de la vacunación; los países tienen que ganarla para poder llegar a un lugar seguro y recuperarse más rápidamente.



¿Los avances dispares en vacunación entre países pueden afectar la recuperación?



Sin vacunas no hay recuperación. Esa carrera hay que ganarla y eso significa que hay que acelerar el ritmo de la vacunación. Si queremos aumentar el comercio intrarregional, la movilidad y los viajes, no es suficiente que un solo país resuelva el problema; la solución tiene que ser más global.

¿Qué proyecta el BID sobre la recuperación de América Latina?



En nuestro informe macroeconómico analizamos distintos escenarios. En el primero, por ejemplo, proyectamos que si América Latina gana esa carrera, la tasa de crecimiento de la región podría llegar al 4 por ciento; pero si la perdemos, podría haber un retroceso frente a esas expectativas; tendríamos una recuperación más en letra W, es decir: el 2021 sería un poco mejor que el 2020, pero en el 2022 volveríamos a tener una recesión.



El escenario positivo contempla que las cosas marchen mejor de lo esperado, que China siga creciendo a tasas altas, como en los últimos meses; que Estados Unidos se recupere, producto de las ayudas y los paquetes fiscales, y eso de alguna forma tiene un efecto en nuestros países; significaría que la región, como un todo, podría crecer más arriba del 5 por ciento.



¿Qué factores llevaron a esta región a ser la más golpeada por el covid?



Nuestro diagnóstico es que sufrió una triple parada súbita, única en el mundo: además de que se detuvo la movilidad humana, también el comercio, que al principio de la pandemia tuvo un shock muy importante; la tercera parada está relacionada con la salida abrupta de flujos financieros en nuestros países. Además, las remesas también se frenaron al principio de la pandemia.

Todo eso, que ha ido mejorando, hizo especial el impacto sufrido en América Latina. Cuando dividimos el mundo en términos de cómo lo han hecho frente a lo económico o lo sanitario, estamos en el peor cuadrante, en el que no hay costo beneficio entre salvar vidas y salvar la economía; tenemos la peor caída en términos de crecimiento económico, con un costo muy alto en vidas; en términos de población, la región tiene entre un 8 y un 9 por ciento mundial, pero ha puesto casi el 30 por ciento de las muertes por covid-19 en el mundo.



¿No han funcionado las restricciones?



Al comienzo, las medidas fueron incluso más restrictivas en el papel frente a las de otros países, pero el cumplimiento fue bastante bajo. Y eso viene dado por la informalidad y la imposibilidad de hacer teletrabajo.



Además, en encuestas regionales que hicimos, y a través de las cuales obtuvimos alrededor de 220.000 respuestas, encontramos que para mucha gente era muy complejo dejar de trabajar o de ir a sus lugares de actividad laboral.



¿En este momento qué afecta la recuperación?



Hay otros riesgos latentes, como las segundas y terceras olas de covid-19. A estas alturas uno ya saca lecciones; en términos de infraestructura de salud, y de la calidad de esa infraestructura, por ejemplo, estamos muy bajos. Tenemos que hacer un esfuerzo e invertir más en este aspecto para poder enfrentar mejor estos shocks pandémicos.



También tenemos problemas en ámbitos como la infraestructura digital y la conectividad; muchos niños de la región toman clases por medios virtuales, pero ha sido complejo por la falta de acceso a internet, a banda ancha, sobre todo en zonas rurales. Por eso nuestros niños se están quedando atrás en educación.



¿Qué opina del creciente gasto en subsidios para la gente más afectada?



Vivimos un golpe en la región sin antecedentes, que se refleja en las caídas del producto interno bruto que, para el caso de Colombia, fue del 6,8 por ciento el año pasado. Era importante tratar de apoyar a las familias afectadas y muchos países implementaron paquetes fiscales enfocados en mantener puestos de trabajo e ingresos.

En promedio, estos paquetes en América Latina llegaron al 8,5 por ciento del PIB; Colombia destaca porque su promedio llegó más o menos al 9,9 por ciento del PIB. Los países avanzados tuvieron paquetes que llegaron casi al 20 por ciento del PIB. En estas circunstancias, los países hacen lo que pueden para apoyar a las familias, a las empresas. Ahora, lo importante es que si se va a recurrir a más deuda para tratar de frenar los impactos negativos del shock pandémico, esta tiene que ser sostenible.



¿Y cómo hacerla sostenible?



Hemos sido enfáticos en que al mismo tiempo que estamos tratando de solucionar el problema pandémico, debemos ir pensando en reformas fiscales y tributarias en toda la región, para que la recuperación sea mucho más rápida, para que se puedan crear más empleos, más actividad.



Al final, eso es lo que las personas necesitan para aumentar el bienestar en el tiempo y no depender de los subsidios y las transferencias que los gobiernos pueden dar.



Colombia se metió en ese proceso, pero hay voces que señalan que este no es el momento, porque la crisis hizo mella en la economía y los bolsillos…



Pareciera que hacer una reforma fiscal y tributaria nunca es oportuno… esa es una historia conocida en América Latina y en todo el mundo. Si la economía va mal, es mejor no hacerla; si va bien, entonces para qué hacerla. Diría que la reforma fiscal en Colombia es necesaria y oportuna.



En nuestro informe macroeconómico, esa es una de las principales conclusiones cuando de enfrentar el shock se trata; también se destaca la necesidad de hacer las tareas para enfrentar el futuro y la recuperación de mejor forma. Hay que pensar en una estrategia completa, que incorpore temas de gastos, de ingresos y que envíe un mensaje de apoyo a la economía y a los mercados internacionales, de que se hace la tarea de que la deuda y el gasto son sostenibles.



¿Qué tanto está calando el mensaje de las reformas en la región?



Ya se está discutiendo en muchas partes, pero cuando hablamos de reformas no solo nos referimos a aumentar impuestos, también a otros factores claves, como la necesidad de ser mucho más eficientes en el gasto. América Latina tiene una filtración del 4,4 por ciento del PIB como región, la de Colombia es del 5 por ciento del PIB. Esas filtraciones están asociadas, por ejemplo, a malas compras públicas, a los salarios del sector oficial versus el privado, y sobre todo a subsidios y transferencias que se entregan a familias o empresas que no los necesitan.



Hay que focalizar mucho mejor. El otro, muy importante, es el fortalecimiento de las instituciones fiscales; eso significa planear reglas fiscales de nueva generación, que defiendan la inversión pública, y también instituciones fiscales que piensen en el mediano y largo plazo y eviten los ciclos políticos.



¿La alta informalidad laboral de países como Colombia juega en contra de la recuperación?



Ese es un aspecto que influye negativamente en el manejo de la crisis, y que es característico de la región; la informalidad laboral es muy alta, de entre el 50 y el 70 por ciento en algunos países. Combatirla no es fácil por razones como los incentivos de los mercados laborales y los costos asociados al empleo formal. Por eso recomendamos que en las reformas existan mecanismos para que el empleo formal sea más atractivo que quedarse en la informalidad. Es un tema estructural, que tomará tiempo cambiar; pero creemos que es posible.



SONIA PERILLA SANTAMARÍA

EL TIEMPO