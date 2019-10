Espacios abiertos, la arquitectura de las nuevas oficinas

Teniendo en cuenta que las nuevas generaciones representarán el 50 por ciento de la fuerza laboral global en 2020, se han estudiado y puesto en funcionamiento innovadoras estrategias de trabajo que vinculan otras formas de cumplir con las metas laborales.

“Los nuevos empleados han empezado a demandar mejores condiciones, no solo espaciales, sino intelectuales. Ellos piden ambientes que permitan hacerlos sentir útiles y generen mayor impacto con lo que hacen profesionalmente”, así lo aseguran voceros de WeWork.



Y es que de acuerdo con Santiago Álvarez Matamoros, CEO Latam Airlines Colombia, existen varios beneficios que motivan a realizar estos cambios, entre las principales está el aumento en los niveles de eficiencia, interacción y bienestar en los empleados, sumado a la disminución de costos con respecto a un esquema tradicional.

Cabe aclarar que uno de los motivos que impulsan estos espacios de trabajo es la arquitectura y el diseño, debido a que de esta depende como se desenvuelve le trabajador. Está comprobado por varios estudios que el área en donde se labora tiene mucho que ver con la productividad.

Un ambiente de trabajo agradable y limpio genera armonía y un mejor desempeño laboral porque estos factores impactan directamente en la salud y en la vida emocional del individuo

“Un ambiente de trabajo agradable y limpio genera armonía y un mejor desempeño laboral porque estos factores impactan directamente en la salud y en la vida emocional del individuo”, así lo asegura Diego Acevedo, gerente de Diseño Soft de la empresa Sodexo.



Ahora bien, Richard J. Vogel, presidente & CEO de Pullmantur Cruceros, señala que en este sentido las oficinas deben ser un ‘open space’, donde apenas existan despachos y si los tienen es fundamental manejar materiales para las paredes como el cristal.



Igualmente, se debe complementar con varias salas de reuniones y espacios destinados a que los empleados puedan reunirse y trabajar de forma conjunta.



En el caso de We Work sus voceros aseguran que sus áreas están diseñadas de forma que los usuarios se sientan cómodos como sus casas y que, al mismo tiempo, sean elegantes, funcionales y propicien la interacción entre personas que no se conocen.



“Generamos ambientes dentro de un mismo edificio cuyas cualidades espaciales son bien diferentes, de modo que una persona pueda cambiar de zona de trabajo en cualquier momento, para romper con la monotonía y la rutina. Nuestro equipo de investigación conduce estudios periódicos en relación con la satisfacción de los miembros, focalizándose en evaluar su respuesta ante los cambios de diseño y en hacer comparaciones entre el nivel de complacencia esa es la clave para que estos lugares no pierdan vigencia”, afirman los voceros de esta empresa.



Los elementos que no pueden faltar son tener oficinas privadas, espacios abiertos que promuevan la interacción, cabinas telefónicas para privacidad en las llamadas, cocina equipada con café, leche de todos los tipos, té, agua de frutas y cerveza y por último una sala donde se pueden realizar los eventos diarios creados para inspirar y generar conocimiento de valor a las empresas que hacen parte de la comunidad.



Federico Ramírez, CEO de Famoc Depanel, menciona que un aspecto a tener en cuenta en este tipo lugares funcionales, es que las áreas y la dotación de los mismos pueden utilizarse durante varios ciclos. Es decir, reutilizarse y repararse para lograr un menor impacto ambiental.



Cuando una empresa hace una compra completa y una adecuación de un espacio, al finalizar su vida útil más del 80 por ciento de esa inversión se pierde.



Esto genera un impacto ambiental significativo por lo que este modelo hace parte de la estrategia de la economía circular en donde el objetivo es reutilizar todo al máximo.



