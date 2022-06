Con la sanción de la Ley 2213 de 2022, que garantiza de manera permanente la virtualidad a través del teletrabajo en los procesos judiciales, Colombia da un paso para darle luz verde esta modalidad en otras áreas.



Si bien en el país la reglamentación del trabajo remoto surgió como una medida en casos especiales y con el regreso paulatino a las oficinas responde a la necesidad de cumplir con las normas de bioseguridad, se creó la modalidad sin que se pueda exigir el retorno a la presencialidad.



Ahora, en Sala Plena de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares propuso la exequibilidad de toda la normativa de teletrabajo, ya no en casos determinados, sino que “no se limita, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad”.



Para Linares, el tribunal deberá estudiar cada uno de los aspectos que la conforman y decidir si es aplicable para convertirse en ley.



La discusión ha migrado de las oficinas, y con tendencias en el aire como el recorte de jornadas en algunos países europeos ya en pruebas, la polémica no cesa.



El magnate Elon Musk fue criticado porque en un correo les pedía a los empleados de Tesla que se olvidaran del teletrabajo y que esperaba al menos 40 horas de trabajo por semana en la oficina.



“Si no se presentan en la oficina, asumiremos que han renunciado. Tesla creó y creará los más interesantes y significativos automóviles que cualquier compañía en el mundo. Eso no ocurrirá por medio del teléfono. Esas 40 horas semanales mínimas es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica”, indicaba la comunicación.



Según Musk, los mensajes de quedarse en casa en relación con el covid han engañado a las personas para no trabajar duro, según señalaba en un tuit.



En el caso contrario, otro de los líderes de las empresas tecnológicas, Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, ha mostrado que la empresa ha buscado evolucionar, dadas las condiciones cambiantes del entorno laboral.



“Estamos conduciendo a la madre de todos los experimentos. Porque no sabemos, y somos los primeros en admitir que no sabemos. Estamos haciendo un programa piloto y estamos tratando de encontrar un lugar que tome lo mejor de estos dos mundos y lo combine para crear algo mejor”, dijo.



El directivo se ha centrado en el bienestar laboral, la flexibilidad y las condiciones de trabajo que ofrecen las compañías y que están teniendo los empleados.



“Creo que la salud mental se ha vuelto mucho más importante durante estos dos últimos años de lo que era antes de la pandemia. No solo por la pandemia, sino por todo lo que sucedió adicionalmente. Creo que el empleador jugará un rol cada vez más activo en eso, mientras que antes muchos estaban concentrados en la salud física y ahora te tienes que fijar en el total”, agregó el directivo. En Colombia, según la firma Adecco Group, la productividad de los trabajadores aumenta en un 55 por ciento bajo un modelo de trabajo híbrido.



Además, de acuerdo con el Ministerio de las TIC, cuatro de cada 10 empresas implementaron la modalidad híbrida en 2021 porque descubrieron que desarrollar este esquema con oficinas flexibles y formas de trabajo fomenta nuevas dinámicas de fidelización profesional para múltiples sectores de la economía.



El Mintic mostró que, en el sector público, dentro de una percepción satisfactoria, el 53 por ciento de los empleados trabajan desde casa, 41 por ciento teletrabaja y un 6 por ciento hace trabajo remoto.



La diferencia radica en que, por ejemplo, el trabajo en casa es una modalidad descrita bajo un tiempo determinado gracias a una coyuntura especial y tiene duración de tres meses, a menos de que sea renovada por el empleador.



El teletrabajo, por otro lado, se hace de forma voluntaria por ambas partes, que definen la duración de la modalidad teniendo en cuenta que el empleador tiene potestad para citar a los empleados en casos específicos de manera presencial, como capacitaciones.



En el caso del trabajo remoto, es un acuerdo firmado digitalmente, exclusivo para personas que residan en Colombia, y la contratación puede ser de tiempo indefinido, y, además, los empleados no tienen el derecho a exigir el ingreso a la presencialidad.

Puntos para analizar

Según Bloomberg News, el 49 por ciento de las personas entrevistadas (que forman parte de las generaciones Y y Z) han pensado en dejar su empleo en caso de que sus empresas no se muestren flexibles con el teletrabajo, por lo que esto exige tener una visión más amplia y adaptada a las nuevas necesidades de los trabajadores.



El experto Leonard Brody dice que hay muchas discusiones sobre lo que será la nueva normalidad y los cambios que serán establecidos en las nuevas dinámicas sociales.



“Muchas personas se han vuelto mucho más elásticas en las exigencias y en lo que quieren obtener en los últimos dos años, ya sea del trabajo o de su labor diaria.

Se estima que cerca del 10 por ciento de esos cambios que se tuvieron en los últimos dos años se quedarán para siempre y el trabajo, y más el remoto, quedará en decisiones de las personas y de las empresas”, dijo.



Según Brody, el reto ahora es tener al mejor talento y ofrecerle lo que busca para su bienestar dentro de las firmas.



“Si los empleados consiguen un buen lugar de trabajo, las políticas a las que están acostumbrados en los últimos dos años, o si tienen en compensación además de sus salarios una mayor flexibilidad, el compromiso y el talento, trabajarán de una mejor manera y harán a las empresas más productivas”, agregó.



La realidad que han visto las empresas es que no se necesita a todas las personas, todo el tiempo en las oficinas y “la idea de oficina y los lugares también van a cambiar y se van a volver unos lugares en donde se pueden hacer reuniones ocasionales para hacer el trabajo de una mejor manera, para hacer reuniones con nuevos clientes o para tener un espacio adicional para organizar a los trabajadores o hacer fiestas, sin que sea el único espacio en el que las personas deban trabajar”, comentó.



Esto ya ocurre en cerca del 70 por ciento de las empresas en Estados Unidos. “Las compañías están cambiando sus sitios de trabajo, edificios y plantas para hacer otras cosas; en cuestión de diseño, las abren más a las interacciones, a espacios para reunión, café y sillas, y cada vez son menos las oficinas tradicionales”, puntualizó.



Otro de los cambios que las personas y empresas han hecho por pandemia y que también tendrá su efecto en el futuro es el comercio en línea.



De acuerdo con el experto, las ventas y entregas con la calidad y frecuencia actuales llegaron para quedarse, y las empresas que han derivado de estas dinámicas se han transformado y han logrado mantenerse vigentes en la calidad y cantidad de envíos que hacen.