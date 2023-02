El pasado 22 de febrero se vivió el paro de taxistas en casi todo el territorio nacional, los conductores estaban decididos a ser escuchados y hacer valer sus derechos.



Sin embargo, la jornada no duró mucho, pues ese mismo día el ministro de Transporte convocó una reunión, en la que se dieron a conocer 17 puntos del acuerdo.

En horas de la tarde del 22 de febrero se llegó a un acuerdo para levantar la manifestación Foto: Santiago Saldarriaga

Como era de esperarse, entre ellos, está uno relacionado con las plataformas de transporte. De hecho, este 23 de febrero, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, explicó en entrevista con Colombia Hoy que es lo que realmente quieren los taxistas.



De acuerdo con el documento 'Compromisos del Ministerio de Transporte y el comité nacional del F2', el Gobierno Nacional manifestó que en materia de las plataformas tecnológicas, los Ministerios de TICs, Ciencia, Tecnología e Innovación, Trabajo y Transporte, van a trabajar, en conjunto con todos los actores del transporte, pero teniendo claro que cualquier regulación que se pretenda expedir corresponderá exclusivamente al Congreso de la República en el marco del debate democrático.



Pero ¿qué quieren los taxistas? Durante el programa Colombia Hoy, emitido en la cuenta oficial de la Presidencia de la República de Colombia, el ministro de Transporte compartió lo hablado con el gremio de taxistas sobre el polémico tema.

Según el funcionario, los conductores de taxi exigen que las plataformas cumplan con la ley de las autoridades municipales.



“Ellos no se oponen al tema de las plataformas, lo que exigen es que sí se pretende utilizar estas para prestar el servicio de transporte, tiene que hacerse a través de vehículos que lo hagan con el cumplimiento de todas las condiciones que tienen los taxistas”, dijo.



El tema va enfocado en “generar igualdad, equidad y por supuesto, estar ajustados al ordenamiento legal, en materias de pago de impuestos, en materia de seguridad social y en materia de la calidad de los vehículos”.

El gremio considera injusto que ellos deban seguir unos requerimientos para movilizar su vehículo y que los conductores de las plataformas no se sometan a ninguno de ellos cuando los dos están realizando las mismas labores.



“La gran discusión que tiene el taxismo es que no es justo que tenga que pagar un cupo, que tenga que pagar un seguro, que tenga que solicitar un tema de planillas y homologación, mientras que quienes lo hacen con vehículos particulares no tienen que cumplir esta serie de condiciones”, especificó el MinTransporte en entrevista.

Paro de taxistas en Medellín este 22 de febrero. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por lo tanto, los taxistas piden que el servicio que presten las plataformas este sujeto a todas las reglas, condiciones y siga el mismo trato que se le exige al taxismo.



“Esa es la gran discusión que hay hacia las plataformas”, dijo el funcionario. Por último, finalizó de manera contundente señalando que "este gobierno no va a dejar que el tema pase inadvertido”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

