Arena del Río anuncia a Tatyana Orozco como su nueva presidenta 

Umusic Hotels, la alianza entre Dakia U-Ventures & Universal Music Group y Two Way Stadiums, compañías gestoras de Arena del Río, uno de los desarrollo para el entretenimiento, el deporte y la generación de contenidos más importantes de América Latina y el Caribe, anunciaron el nombramiento de Tatyana Orozco de la Cruz como su nueva presidenta.





Orozco de la Cruz es barranquillera y cuenta con un master en Gestión de Desarrollo del London School of Economics; además, es especialista en Mercadeo de la Universidad del Norte y economista de la Universidad de los Andes.



Se desempeñó como directora ejecutiva de Probarranquilla, viceministra de turismo, directora del Departamento de Planeación Nacional y directora del Departamento para la prosperidad Social del Gobierno Nacional. En su último rol fue vicepresidenta de asuntos corporativos de Grupo Sura.



“Para nosotros, como gestores de Arena del Río, es un orgullo tener a Tatyana en nuestro equipo; ella representa lo mejor de los ejecutivos colombianos, el empoderamiento de una mujer profesional que ha demostrado ser líder garante de éxito y que nos permite tener confianza y seguridad y transmitirlas a los ciudadanos, a los colombianos, nuestros inversionistas y clientes. Es un honor contar con esta gran mujer de Barranquilla y el Caribe”, expresó Andrés Felipe Rodríguez, CEO Two Ways Stadiums.



La nueva presidenta, por su parte, expresó que “volver a Barranquilla, a mi ciudad, a la que desde siempre le he visto un potencial enorme, para construir lo que será uno de los proyectos más importantes de la Región Caribe de los próximos años, es maravilloso. Toda mi vida he trabajado por contribuir a un mejor país y este proyecto resume lo que me hace feliz: Barranquilla, el Caribe, el turismo, el desarrollo y el entretenimiento. Un proyecto liderado por el sector privado, pero que va a tener en las entidades territoriales, el gobierno y la comunidad local los mejores aliados para ser un referente latinoamericano”.



Su reto principal será lograr que el ecosistema de producción de contenidos del país se base en Barranquilla, aprovechando las ventajas que tendrán en Arena del Río para exportar talento nacional. Tatyana será la responsable de liderar uno de los proyectos privados de infraestructura más importante para dinamizar el crecimiento del Caribe colombiano y la región.

