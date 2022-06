Las apuestas por un nuevo ajuste hacia arriba de las tasas de interés del Banco de la República, cuya junta directiva se reúne por sexta ocasión este jueves en el año, están altas, no solo porque la mayoría de analistas del mercado dan por hecho que al término de la reunión habrá un incremento, sino porque, además, se prevé que sea uno de los más duros desde cuando se adoptó el régimen de inflación objetivo a comienzos de este siglo.



No es para menos. Con una variación anual en el costo de vida de los colombianos del 9,07 por ciento en mayo, como lo reveló el Dane, y unas expectativas del mercado apuntando hacia el 9,56 por ciento en junio, la mayoría de analistas, consultados tanto por el propio Banco de la República, como por el centro de estudios económicos Fedesarrollo, creen que el aumento de tasas del Emisor será de más de un punto porcentual.



Entre los expertos hay consenso en que la autoridad monetaria colombiana actuará con mayor rigor para contener una inflación desbordada y que amenaza con llegar a niveles de mediados del 2000, cuando el país pasó por una dura crisis económica y financiera.

Según la más reciente encuesta de expectativas adelantada por el Banco de la República, el 51,2 por ciento de los analistas consultados creen que el aumento de este jueves será de un punto porcentual, lo que llevaría la tasa de intervención del Emisor al 7 por ciento.



Cerca de 4 de cada 10 encuestados esperan que dicho ajuste sea de 1,25 puntos porcentuales, lo cual dejaría los tipos de la autoridad en julio en 7,25 por ciento.

Un pronóstico similar tiene la mayoría de consultados por Fedesarrollo (más del 42 por ciento), quienes también prevén que la tasa del banco se sitúe en ese último nivel (7,25 por ciento) al término de la reunión de este 30 de junio.



No obstante, cerca del 43 por ciento de esos analistas “esperan que se incremente hasta 8,5 por ciento en septiembre y que se mantenga allí (la tasa) al cierre de 2022”, dicen en Fedesarrollo.



De darse un alza de 125 puntos básicos, dicen en el Grupo Bancolombia, sería la de mayor magnitud en una reunión de política monetaria en más de dos décadas, además, creen que “la minoría que no respaldará ese incremento optará por un ajuste más contundente, de 150 puntos básicos”.

Razones del mayor ajuste

Pero ¿qué hace pensar a los analistas que la junta del Emisor será tan agresiva en su ajuste de tasas en esta oportunidad?



Sin lugar a dudas, la mayor presión está por el lado de la inflación y las cada vez más altas expectativas de que esta continúe desbordada, por parte de los agentes del mercado.



Es la misma razón que ha obligado a otros bancos centrales del planeta a salir a atajar esa alta inflación vía encarecimiento del crédito, pero con el riesgo implícito de que esta alternativa desencadene una recesión.



Lo hizo el banco central de Estados Unidos (la Reserva Federal) a mediados de este mes al elevar sus tasas en proporciones (0,75 puntos básicos) que no se veían desde 1994, llevándolas hasta 1,5 y 1,75 por ciento.



A partir de entonces, 12 bancos centrales han hecho lo propio, con ajustes que van de entre 0,5 y 3 puntos porcentuales, grupo al que se unirá el de Colombia y el Banco Central Europeo (BVC).



Para los analistas de Bancolombia, el comportamiento reciente de la inflación es el argumento que más pesará en la decisión de hoy del Emisor.



“El promedio de las principales medidas de inflación subyacente se aceleró de un mes a otro en más de 50 puntos básicos hasta 6,8 por ciento, nivel no observado desde agosto de 2021”, señalan en un reciente informe, en el que destacan que este factor contribuye a hacer más persistentes los incrementos de los precios vistos en el último año, pero además sugiere que las presiones de demanda pueden estar contribuyendo hoy en mayor proporción a la alta inflación.



La segunda razón para el alza en la tasa de referencia es que, “pese a los retos en múltiples frentes, y gracias al impulso del gasto de los hogares, la economía sigue avanzando a paso sólido”, lo que llevará a que el crecimiento del país esté entre los más altos a nivel global.



El tercer argumento, según los analistas de Bancolombia, se relaciona con los incrementos en las tasas externas y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, lo que eleva la aversión al riesgo, evitando que los capitales externos lleguen al país.



“El alza de tasas trae consigo efectos sobre la economía colombiana. Por una parte, presiona al tipo de cambio al alza. Por ello lo hemos visto este año coquetear varias veces con los 4.100 pesos. Lo segundo es que encarece toda la estructura de fondeo global, esto implica que las tasas de interés locales también se presionan al alza y esto ralentiza el crecimiento económico local”, señala Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia.



Según los consultados por Fedesarrollo, el crédito continuará encareciéndose en la segunda mitad del año, pues prevén que la tasa del Emisor termine el 2022 en el 8,5 por ciento.



Para el 55,8 por ciento de los consultados por el Banco de la República, ese nivel oscilará entre el 8,5 y el 9 por ciento.