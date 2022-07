Con la subida de 150 puntos básicos de las tasas de interés hasta el nivel de 7,5 por ciento, la Junta Directiva del Banco de la República sigue buscando atajar la inflación anual, que en mayo se ubicó en 9,07 por ciento, y que está afectando el bolsillo de los hogares, en especial, de las personas de menores ingresos.



Esta decisión, que se tomó por unanimidad entre todos los miembros del Emisor, se trata de la subida más fuerte desde que se adoptó la estrategia de inflación objetivo en octubre de 2000 y que busca oscilar entre 2 y 4 por ciento, con una meta de 3 por ciento.



La última vez que el Banco realizó un ajuste de 150 puntos básicos fue en mayo de 1998 cuando la tasa subió de 30 a 32 por ciento, es decir, 200 puntos básicos. En ese momento, la inflación anual rondaba el 20 por ciento y la economía empezaba a mostrar signos de desaceleración.

La tasa de inflación anual continúa alta al alcanzar niveles de 9,23 % en abril y 9,07 % en mayo. Al mismo tiempo, la inflación básica sin alimentos ni regulados pasó de 5,26 en abril a 5,87 % en mayo

Además, destaca que esta es la mayor tasa de interés de intervención de política monetaria desde diciembre del 2016, cuando también estaba en 7,5 por ciento.



Este incremento estuvo en línea con lo esperado por la mayoría de analistas del mercado consultados tanto por el banco como por Fedesarrollo, quienes esperaban un incremento de entre 100 y 150 puntos básicos.



El principal argumento para la toma de esta decisión fue la alta inflación y las expectativas del mercado en torno al comportamiento que tendrá el costo de vida de los colombianos a futuro, el cual está muy por encima de las metas que tiene la autoridad monetaria, según lo confirmaron tanto el gerente del Emisor, Leonardo Villar, como el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al término de la junta que se hizo este jueves.



“La tasa de inflación anual continúa alta al alcanzar niveles de 9,23 por ciento en abril y 9,07 por ciento en mayo. Al mismo tiempo, la inflación básica sin alimentos ni regulados pasó de 5,26 en abril a 5,87 por ciento en mayo. Las expectativas de inflación siguieron aumentando y se ubican significativamente por encima de la meta de 3 por ciento en el horizonte de política”, precisa el comunicado emitido por el Emisor.



El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, afirmó que esta era una decisión esperada por el mercado y necesaria, pues la tasa de intervención del Emisor debe estar en línea con la inflación. “Ojalá continúe el descenso de la inflación en junio para que se puedan moderar los incrementos en el próximo futuro”, señaló.



Para Jackeline Piraján, economista Scotiabank Colpatria, lo que motivó a la junta a tomar esta decisión fue que la actividad económica colombiana está andando a un buen ritmo, superior al que estaba inicialmente previsto, y que indicadores como por ejemplo la expansión del crédito de consumo están creciendo más allá del 20 por ciento. “Este es un síntoma de que los consumidores colombianos todavía pueden tolerar un poco más las altas tasas de interés”, aseguró.



Con este incremento, el Banco sigue acelerando el ritmo de ajuste de tasas frente a lo realizado en las reuniones de marzo y abril. De hecho, esta es la cuarta vez en el año en la que el Emisor decide elevar los tipos. Esto lo hace para desestimular el crédito y el consumo y que las personas no se endeuden tanto.



En el futuro, Villar dejó claro que no puede señalar hasta dónde puede llegar la tasa de intervención del mercado, pero dijo que espera que con este ajuste drástico la inflación comience a converger hacia la meta del 3 por ciento y no se tengan que hacer nuevos ajustes de esa magnitud en la tasa.



Además, aclaró que este proceso no se logra en un corto plazo y que puede que tome más tiempo del deseado, pero que cualquier decisión que toma el Banco de la República se hace con base en la información que se vaya teniendo del comportamiento de la economía.

La decisión adoptada es compatible con la fortaleza que viene mostrando la actividad económica en los últimos trimestres

“La decisión adoptada es compatible con la fortaleza que viene mostrando la actividad económica en los últimos trimestres, y contribuirá a que la política monetaria se posicione más rápidamente en una senda que reduzca la inflación y que converja a la meta en el mediano plazo. En adelante, el ritmo de ajuste de la política monetaria dependerá de la nueva información disponible”, precisó el directivo.



Según Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, el Banco tiene espacio para seguir incrementando tasas por un par de meses (de requerirse), pero seguramente entrado el tercer trimestre o el inicio del cuarto trimestre exista una menor capacidad de continuar con alzas en tasas en la medida que se comenzará a sentir la moderación en actividad.



“En este orden de ideas, consideramos que se abre la discusión sobre la tasa terminal en torno a un nivel de al menos 9,0 por ciento, si no mayor, dependiendo de la evolución de la actividad”, dijo.



También, la analista de Scotiabank Colpatria dijo que las tasas continuarían creciendo hasta el 8 por ciento este año. “Sin embargo, cualquier decisión a futuro continuará siendo dependiente de los datos entrantes en cuanto a cómo se comporta la inflación y de igual manera de cómo evoluciona la economía”, destacó.

Impacto negativo

El reto que viene, y en especial para la administración Petro y su ministro entrante de Hacienda para recuperar la confianza, es encontrar los mecanismos que reactiven la economía

Desde que el Banco de la República empezó a subir las tasas de interés, los empresarios advirtieron del posible impacto negativo que esto podría traer para la economía en plena reactivación. Este fue el caso del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, quien dijo que las subidas eran “drásticas” para una economía que está intentando recuperarse y para un país para el cual la reactivación y la generación de nuevos empleos tiene que ser prioritaria en la agenda. Incluso, en abril el presidente Iván Duque también criticó la decisión de subir las tasas.



María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia, piensa ahora que el aumento en las tasas de interés como medida para contener la inflación afectará la productividad empresarial, que tendrá que hacer mayores esfuerzos para financiarse, colocar sus productos en el mercado o invertir más para la adquisición de insumos, en especial los importados.



“El reto que viene, y en especial para la administración Petro y su ministro entrante de Hacienda para recuperar la confianza, es encontrar los mecanismos que reactiven la economía, frenen la inflación, dinamicen los mercados y eviten que las medidas contraccionistas afecten la creación de empleo”, señaló Lacouture.



Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que las altas tasas van a impactar en los créditos de los agricultores. “Aumentará el costo del crédito para los productores en momentos en los que hemos vivido un encarecimiento de los insumos. El nuevo gobierno debería introducir una gran cantidad de recursos, en particular, para atender las necesidades de crédito”, indicó.



Para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, la organización que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, subir las tasas de interés es una de las medidas necesarias para controlar la inflación y dice que para los empresarios es importante saber negociar los créditos y los tiempos en estos momentos.



Lo mismo opina el empresario Mario Hernández, quien dijo que es una medida acertada para controlar la inflación, que es lo que realmente empobrece a las personas. “Nos afecta a todo el mundo, pero hay que controlar el aumento del costo de vida”, afirmó.