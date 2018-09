La informalidad laboral se niega a ceder terreno

La informalidad laboral es uno de los principales problemas del país porque además de profundizar la inequidad, compromete la estabilidad de los sistemas de pensiones (menos gente aportando) y el de los impuestos que sostienen el funcionamiento del Estado.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indica que entre abril y junio llegó a 47,3 por ciento en las 13 principales ciudades y a 48,3 por ciento en las 23 principales ciudades.



En el mismo periodo del 2017, dichos indicadores fueron 46,8 por ciento y 48 por ciento, respectivamente.



El organismo estadístico agregó que “por rama de actividad, el 42,5 por ciento de la población ocupada informal en 13 ciudades y áreas metropolitanas se concentró en comercio, hoteles y restaurantes”. En el trimestre abril-junio del 2017 la proporción fue 41,4 por ciento.



Los datos señalan además que la afiliación al sistema de salud llegaba a 92,7 por ciento de los ocupados, aunque en las 13 ciudades el 57,9 por ciento pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante; el 10,9 por ciento al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 23,3 por ciento al régimen subsidiado.



En cuanto a cotización a pensiones, en las 13 principales áreas urbanas, el dato llegó a 50,4 por ciento, con una baja de 0,7 puntos porcentuales, frente a similar periodo del 2017.

Ilegalidad casera

La Ley 1788 del 2016 exige pagar el salario mínimo legal vigente con todas las prestaciones a los empleados domésticos. Sin embargo, según sondeos de la firma Symplifica.com, alrededor del 75 por ciento de los empleadores del sector no posee el conocimiento de la ley, y tiene el mito de que contratar con el salario mínimo y aportes a seguridad social no son obligaciones.

Gobierno, listo a atacar problema

El presidente de la República, Iván Duque, se comprometió en agosto a combatir la informalidad laboral.



“Nuestros retos están enfocados en lograr una mayor formalización laboral, algo que no se puede hacer por decreto sino apoyando a las empresas, que son las que generan empleo”, dijo.



Sin embargo, señaló que varios de los propósitos no se lograrán si el país no consigue además un sistema tributario que les quite cargas a quienes generan el empleo formal en Colombia.



