Desempleo al alza, en octubre llegó a 9,8 % a nivel nacional

La tasa de desempleo del país para las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas se situó en octubre en el 10,37 por ciento, frente al 10,23 por ciento registrado en el mismo mes del año pasado.



El dato lo acaba de revelar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que también dijo que para el total nacional el desempleo marcó para el décimo mes del año un nivel del 9,8 por ciento, cuando un año atrás esa tasa se situó al 9,1 por ciento.

Ambos indicadores muestran avances, dijo Juan Daniel Oviedo director de la entidad, quien además advirtió que la tasa de desocupación en las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas alcanzó a octubre pasado 10,4 por ciento, frente al 10,2 por ciento de igual mes del 2018.

En octubre del presente año la población desocupada fue de cerca de 2,5 millones de pesonas, con un aumento de 189.000 personas con respecto a octubre de 2018. El incremento de la población desocupada se encuentra concentrado principalmente en los hombres (175.000), mientras que las mujeres desocupadas presentaron incremento (13.000 mujeres).



Otros datos revelados por el Dane indican que por sexo, la tasa de desempleo en los hombres fue 7,8 por ciento en ese mismo mes del año; mientras que la tasa de desempleo en las mujeres fue 12,5 por ciento.



Visto por ciudades, en el trimestre agosto-octubre de 2019, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Quibdó, con el 19,4 por ciento; Cúcuta y su área metropolitana (AM), con 15,5 por ciento; Valledupar (15,5 por ciento), mientras y Sincelejo (12 por ciento) fue la ciudad con peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo en 3,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2018, puntualizó el Dane.



Por el contrario, entre las poblaciones que se registró la menor tasa de desempleo se encuentran Cartagena con el 6,1 por ciento, varios puntos por debajo del promedio nacional; Barranquilla AM, con el 7,9 por ciento y Bucaramanga AM, con 8,9 por ciento.



