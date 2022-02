La tasa media de desempleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) descendió en diciembre de 2021 por octavo mes consecutivo hasta situarse en el 5,4 por ciento.



(Puede leer también: ¿Por qué Colombia es uno de los países prioritarios para España?)

El número de personas desempleadas en la zona era de 36,1 millones, 700.000 menos que en el mes anterior, pero 500.000 más que en los niveles previos a la pandemia en 2020.



Por países, la mayor tasa de desempleo en diciembre se registró en Grecia (12,7 por ciento), seguido de España (13,0 por ciento) y Colombia (12,6 por ciento).



Al contrario, los menores niveles de desempleo se encuentran en República Checa (2,1 por ciento), seguido de Japón (2,7) y de Polonia (2,9).



(Puede leer también: Crisis logística no impide que flores colombianas viajen para San Valentín)



Según los datos recogidos por la organización, en once países, entre ellos España, Francia, Italia, Portugal y Chile, la tasa de desempleo se situó en diciembre por debajo del nivel anterior a la pandemia.



Las mayores caídas del desempleo en diciembre se produjeron en Lituania (al 5,6 desde el 6 por ciento), Portugal (al 5,9 desde el 6,3 por ciento) y Austria (al 4,9 desde el 5,2 por ciento).



En diciembre se registraron también descensos notables en Australia (del 4,6 al 4,2 por ciento de media), Colombia (del 13 al 12,6 por ciento) o Estados Unidos (del 4,2 al 3,9 por ciento). En cambio, el desempleo aumentó en Corea del Sur (del 3,1 al 3,8 por ciento) o México (del 3,8 al 3,9 por ciento).



La Ocde advierte que los datos han de tomarse con cautela puesto que puede haber personas desempleadas fuera de la población activa y, por tanto, excluidas de estas cifras, ya que no están en condiciones de buscar activamente un empleo o no están disponibles para trabajar.



(Lea también: Gobierno acelera medidas para atajar el disparo en el costo de vida)



*Con información de Efe