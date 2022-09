El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que las tasas efectivas de tributación publicadas por la Andi en el marco de la discusión de la reforma tributaria no son correctas pues no tienen en cuenta los beneficios tributarios y sacó sus cálculos propios.



Bruce Mac Master, presidente del gremio, aseguró hace unas semanas que la tarifa efectiva de tributación que paga la industria es de 56,7 por ciento, la de la minería e hidrocarburos de 53 por ciento y la del transporte de 49,2 por ciento, y que con los cambios que se plantean en la reforma estas tasas pasarían a 62, 87,1 y 63,1 por ciento, respectivamente.



Sin embargo, según el estudio realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la tasa efectiva de tributación empresarial en Colombia es del 25,5 por ciento, cifra que está por debajo de la tarifa nominal del impuesto de renta (35 por ciento).

Esto como resultado, principalmente, de los beneficios tributarios a los que acceden, en mayor medida, las grandes empresas (ingresos superiores a 50.000 millones al año).



Y con los cambios que se plantean en la reforma llegaría a 29,4 por ciento. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que esta cifra es muy inferior a los datos que resultan al omitir beneficios tributarios o por cuenta de otras imprecisiones. De hecho, el proyecto de ley busca reducir beneficios injustificados, señala el informe de la cartera.



En el caso del impuesto a los dividendos, el proyecto de reforma tributaria reduce la carga para pequeñas y medianas empresas, y solo la incrementa para las grandes. Lo anterior es consecuencia de la implementación de un esquema marginal y progresivo sobre la tributación de los dividendos.



El estudio menciona, además, que el cálculo de tarifas efectivas de tributación que realiza la OCDE, con su propia metodología, muestra que la carga impositiva empresarial en Colombia es menor (o igual) que las tasas de Costa Rica, Chile, Argentina y México, y es cercana a las de Perú y Brasil.

¿Qué es la tarifa efectiva de tributación?



Es el porcentaje de las utilidades que se destina al pago de impuestos. Algunas personas han presentado sus cálculos de la TET, no obstante: a) ignorando los beneficios tributarios; b) suponiendo que los dividendos siempre pagan la tasa marginal más alta; c) desconociendo que la totalidad de las utilidades no se distribuye como dividendos, y d) sin tener en cuenta que parte del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y el ICA lo terminan pagando los consumidores.