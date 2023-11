CCI no comparte decisión del Gobierno de reversar ajuste en las tarifas de los peajes

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) criticó la decisión del Gobierno de reversar el anunciado reajuste en las tarifas de los peajes, el cual estaba previsto hacerse a partir del 1.° de diciembre y dijo, además, que envía a una señal contradictoria, en momentos en que el decaimiento de la economía reclama señales positivas al mercado, y la aceleración de las obras de infraestructura.



(Lea también: Economía colombiana podría crecer este año solo 0,9 %: Banco de la República)

Como lo anunció Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, el Gobierno decidió echar para atrás el descongelamiento de las tarifas de los peajes de 2023, cuyo reajuste se iba a hacer de forma gradual durante siete meses.



A través de un comunicado, la agremiación indicó que la ausencia de seguridad jurídica menoscaba la confianza de inversionistas y financiadores en proyectos de envergadura y de largo plazo, es decir, que podría generar falta de apetito de inversionistas de participar en nuevas licitaciones de proyectos viales a través de concesiones bajo la figura de Asociaciones Público Privadas (APP).



(Le puede interesar, además: 'Intervenir el mercado cambiario ahora no tiene sentido', dicen los analistas)



Agregó también la CCI que: "La lógica oficial usada en esta dirección conduce al escenario de que los bienes y servicios, el salario de los trabajadores e incluso los fletes del transporte no se compensen con la inflación, cuando así corresponda".



Por último, señaló que debe hacerse énfasis en el hecho contundente de que los peajes no generan presión inflacionaria superior al 0,01 puntos porcentuales para que se tome la decisión de hacer el reajuste que se había planteado y no se le dé mar largas a una decisión que ya estaba lista.