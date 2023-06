El Fenómeno de El Niño ya comenzó y eso significa que habrá menos agua para generar energía eléctrica en el país. Esto llevará a que, en algún momento, los colombianos deban pagar unas tarifas más caras.



Así lo confirmó el viceministro de Energía (e), Cristián Díaz, quien aseguró que el periodo más fuertes de esta sequía será desde diciembre de 2023 hasta marzo del próximo año.



También explicó el servicio será más costoso porque uno de los seis componentes que se pagan en la tarifa es la 'generación', que tiene dos subcomponentes: contratos de largo plazo y compras de energía en bolsa.



Los contratos permiten comprar una parte de la energía que consumen los usuarios a un precio fijo por un periodo de tiempo, y la electricidad que haga falta se compra diariamente en la bolsa de energía.



Es importante tener presente que el precio de la energía en bolsa varia diariamente y se incrementa considerablemente cuando comienza a aumentar la generación de las termoeléctricas, ya que es más caro generar energía con gas o carbón, que con agua.

Datos de XM indica que en mayo el precio de la energía que se vendió en la bolsa fue de 575,95 por kilovatio hora, aumentando un 148,84 por ciento con respecto al precio promedio del mes anterior, que fue de 231,45 pesos.



El precio promedio de mayo es el mayor valor presentado desde febrero de este año. Adicionalmente, es superior en un 441 por ciento respecto al mismo mes del 2022 (106,46 pesos por kilovatio hora).



Los comercializadores incrementaron su exposición al precio de bolsa en un 17,5 por ciento de la energía necesaria para atender a sus usuarios. Ellos compraron en la bolsa 1.366,42 GWh por 791.000 millones de pesos.



"Dado a que los proyectos no han entrado en los últimos años no tenemos suficiente energía disponible para contratos. Si el precio en bolsa sube por las condiciones del fenómeno de El Niño puede que parte de esto se vea reflejada en los incrementos tarifarios", explicó Cristian Díaz.



También reiteró que no hay riesgo de desabastecimiento de energía en el país, ya que los escenarios energéticos que está haciendo XM muestran que “efectivamente el sistema está preparado para afrontar, incluso, un escenario de contingencia”.



Este escenario hace referencia a bajas condiciones hidrológicas que impiden que las hidroeléctricas puedan operan a total capacidad para generar la electricidad que requieren los colombianos.