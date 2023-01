En el 2022, las altas tarifas de energía fue uno de los principales dolores de cabeza que tuvieron los colombianos. Para agosto, ya habían subido 25,9 por ciento anual, según el Dane.



Por ello, con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, en septiembre se anunció una serie de medidas que incluía la renegociación de contratos bilaterales -más de 80 empresas se acogieron- y la modificación del indexador para la actualización de las componentes de transmisión y distribución.



De esta manera se logró no solo frenar la tendencia alcista que comenzó en octubre de 2021, sino una reducción promedio de las tarifas a nivel nacional del 1,2 por ciento entre agosto y diciembre de 2022.



Sin embargo, al revisar las cifras de cada empresa se encuentra un panorama diferente. Por ejemplo, con un 7,3 por ciento, Celsia Tolima fue la compañía que registró la mayor reducción para los usuarios que atiende en este departamento.

La empresa destacó que esta disminución que vieron sus clientes se debe a la suma de los esfuerzos de la mayoría de las empresas del sector, en particular, de los generadores, transportadores y distribuidores.



También dijo que Celsia, como generador, otorgó descuentos en la tarifa a otros distribuidores de energía, especialmente de la Costa Atlántica, para que ellos también pudieran beneficiar a sus clientes. Esto a pesar de que para la compañía los costos de equipos eléctricos, cableados, postes y personal han tenido un incremento muy por encima de la inflación en los últimos meses.



Luego de Celsia aparecen la Empresa de Energía del Putumayo (-7,2 por ciento), Energuaviare (-6,1 por ciento), la Empresa de Energía del Bajo Putumayo (-4,2 por ciento) y Emcali (-3,7 por ciento).



Por el contrario, y en contravía de lo que buscaba el Gobierno Nacional, nueve empresas reportaron alzas en sus tarifas entre agosto y diciembre. Según el Ministerio de Minas y Energía, Ruitoque –que atiende a usuarios de diferentes municipios de Santander– fue la empresa que tuvo el mayor aumento, del 4 por ciento.



En la lista también están Electrohuila (3,8 por ciento), Enelar (3,2 por ciento), Electrocaquetá (2,0 por ciento), Enel Colombia (1,7 por ciento), Enerca (0,9 por ciento), Chec (0,4 por ciento), Essa (0,3 por ciento) y la Empresa de Energía de Pereira (0,1 por ciento).



Enel aseguró a EL TIEMPO que el incremento en sus tarifas se debe, en parte, a los altos costos que se han registrado en la cadena productiva del sector eléctrico a raíz de la presión inflacionaria que se está viviendo a nivel mundial, además de los traslados de costos que se estaban haciendo de forma gradual (opción tarifaria), ya que durante la pandemia se prohibió a las empresas subir las tarifas.



Otro punto que resaltó la compañía fue que esta variación es menor si se compara con el aumento en la inflación para estos meses: 3,73 por ciento. "Las tarifas calculadas y aplicadas por Enel Colombia han sido, a lo largo del año, de las más bajas a nivel nacional", agregó.

Reducción de tarifas por empresa Foto: EL TIEMPO

No es suficiente

El Ministerio de Minas y Energía reconoce que las medidas que se tomaron el año pasado siguen siendo insuficientes para generar el impacto que los usuarios necesitan. Por esta razón, continúa evaluando medidas complementarias.



También manifestó su preocupación frente al comportamiento que ha venido registrando el costo de la generación de energía. "Aunque se negociaron más de 700 contratos en relación con el efecto inflacionario del IPP (índice de precios al productor), no se ha visto reflejado este esfuerzo en el precio que pagan los usuarios, debido a que un componente que afecta esta variable es la formación de los precios de bolsa", dijo la entidad.



En 2021 y 2022, pese a ser periodos con altos aportes hídricos, los costos diarios en la Bolsa de Energía estuvieron a precios de verano, es decir, de épocas en las que se debe usar generación térmica -que es más costosa que la hidroeléctrica- incluso, llegaron a estar en 685 pesos por kilovatio hora en febrero de 2022.



Ante esto, el ministerio está trabajando con la Superservicios "para hacer seguimiento y control a los agentes de la cadena, de manera que ellos puedan tomar acciones por dichos comportamientos de precios que no responden a la realidad hídrica". Entre tanto, el ministerio identificará los cambios regulatorios que deben hacerse.



Otras medidas

Desde el Ministerio de Minas y Energía también se implementarán medidas adicionales que permitan reducir el costo del componente de pérdidas para los usuarios de la región Caribe, quienes han sido los más afectados con los altos precios de la energía eléctrica.



“Seguimos sosteniendo reuniones con las empresas para trabajar en alternativas que mantengan los niveles de inversiones necesarios para seguir mejorando la calidad del servicio en el Caribe, pero con tarifas que sean más acordes a la realidad económica de la región”, indicó la entidad.



En cuanto al componente de transmisión, en la agenda regulatoria con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se buscará plantear una nueva metodología de la transmisión, "que requiere una revisión de este componente para buscar la justicia tarifaria".



Así mismo, aprovechando que en 2023 la Creg tiene en su agenda definir las metodologías tarifarias de transmisión y comercialización, "será una valiosa oportunidad para tomar medidas más estructurales con respecto a dichas actividades".



Finalmente, el ministerio está liderando el análisis y estudio para definir un nuevo indexador del sector. Esto se está haciendo a través de mesas permanentes junto al Dane, el Banco de la República y la Creg.



"El propósito es adoptar un indexador menos volátil que el actual, que garantice un equilibrio más sano entre las empresas, que deben ser económicamente viables y, la demanda, que son los usuarios y que son la única fuente de recursos del sector, cuya carga económica, en no pocos casos, reconocemos como excesiva", agregó.