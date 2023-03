Una nueva alerta sobre los riesgos, no solo jurídicos, sino de sostenibilidad energética en el país, acaba de dar un grupo de personas, entre los que hay exfuncionarios, tras el anuncio del Gobierno Nacional de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y/o derogar el marco jurídico actual.



En la carta, que respalda el ‘análisis y las consideraciones sobre los servicios públicos en el país’, elaborado por el expresidente César Gaviria Trujillo, aparecen las firmas de María Mercedes Cuéllar, exmiembro de la junta directiva del Banco de la República y expresidenta de la Asobancaria; Juan Carlos Echeverry y Rudolf Hommes, exministros de Hacienda; María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, y Rosario Córdoba, expresidenta del Consejo Privado de Competitividad, y 95 personalidades más del ámbito empresarial público y privado, quienes coinciden en que “aún con buenas intenciones las malas decisiones nos pueden retroceder 50 años y conducir a una situación que lamentaremos”.



En consecuencia, invita al Gobierno y a los miembros del Congreso y de las altas cortes a evitar repetir los errores del pasado y a apelar a lo aprendido a lo largo de las últimas décadas.



Lo anterior, sin desconocer que aún falta un buen camino por recorrer y mejorar en materia de prestación de servicios públicos.



“Este grupo, así como lo manifiesta el documento, reconoce que aún persisten retos que requieren atención inmediata, como son el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas; la mejora en la prestación de servicios en la costa Caribe (que obedece a una situación particular y no general); una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones; una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión”, precisan en la carta al presidente Gustavo Petro.



Señalan, no obstante, estar convencidos de que esos desafíos deben y pueden corregirse haciendo los cambios que se requieran dentro del marco jurídico e institucional existente.



Y, a renglón seguido, los 100 firmantes enfatizan en que es innecesario e improcedente derogar las leyes 142 y 143 de 1994, o desconocer las comisiones de regulación, frente a lo cual están convencidos de que eso conducirá a “una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, afectando de inmediato las inversiones en servicios públicos”.



En su opinión, como la de muchos otros expertos que se han manifestado en las últimas semanas sobre los anuncios y decisiones del Gobierno de intervenir en el mercado de servicios públicos, “menores inversiones resultarán en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y nos hará retroceder en cobertura, calidad y eficiencia”.



En ese sentido, destacan cómo el país pasó del apagón de los años 90 y de una situación precaria en cobertura y calidad a un sistema con confiabilidad energética, una cobertura que pasó de 74 por ciento a cerca del 98 por ciento en electricidad y de 9 a 64 por ciento en gas, entre otros avances.