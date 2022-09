Tras una semana de fuertes tensiones por las afirmaciones del Gobierno sobre una posible intervención a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el Ejecutivo y los agentes del sector eléctrico presentaron ayer tres medidas con las que se busca frenar el exacerbado aumento de las tarifas de energía del país, que entre enero y agosto subieron 20,38 por ciento, según el Dane.



La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, fue la encargada de presentar el paquete regulatorio con el que se prevén cambios en los precios de la generación, la transmisión, la distribución y en el componente de restricciones.



Pero en este grupo de medidas no hubo decisiones frente al componente de pérdidas de energía, rubro incluido en el costo de cada kilovatio, y que impacta con más fuerza los recibos de más de 2,7 millones de usuarios en la región Caribe (véase nota anexa).



Luego de una sesión de la Creg en la que se firmaron tres medidas, que quedarán publicadas en el Diario Oficial, la funcionaria explicó, en primer lugar, que en la propuesta de Resolución 701 017, proyectada a 12 meses, se permitió aliviar la carga de los comercializadores (los que recaudan el dinero de las tarifas), permitiéndoles diferir, de las obligaciones de septiembre a diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores, al menos el 20 por ciento, a 18 meses.



Para ello, la tasa que regirá las obligaciones diferidas será la menor entre la que reporta XM, operador del mercado y una preferencial.

El aumento del indexador de los contratos, que es el índice de precios al productor, hizo que entre enero y agosto de 2022 las tarifas subieran más del 20 por ciento. Foto: Afinia

En esta resolución también se habilitó la opción de renegociar los contratos del mercado regulado (el de los hogares) entre comercializadores y generadores, incluyendo la modificación de tiempos de pago y los periodos de consumo en 12 meses.



En segundo lugar, en la resolución 701 018, que entrará en vigor en cinco meses mientras se revisa su efectividad, se busca optimizar la operación de las plantas termoeléctricas según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas, con el objetivo de reducir el valor de las restricciones.



Este es un componente de la tarifa que se activa cuando la energía que se genera en el centro del país, que normalmente es más barata, no puede llegar a la región Caribe por ineficiencias en el sistema de transporte, lo que hace necesario producir la electricidad para esta zona con plantas térmicas, cuyas tarifas son más altas al utilizar gas, en muchos casos acudiendo a la planta de regasificación de Cartagena, con gas licuado que se importa.

Y, en tercer lugar, con la resolución 701 019, también proyectada a 12 meses, se cambia el Índice de Precios al Productor (IPP) para el cálculo de los componentes del costo unitario de prestación del servicio, modificando la definición del porcentaje de variación mensual (PV) de la resolución Creg 012 de 2020, norma con la que se adoptó la opción tarifaria como esquema para diferir en el tiempo el valor de la factura cuando este tenga aumentos desbordados.



Así, una vez se determine el PV para el primer mes después de que se apruebe la resolución, lo cual se hará con base en la inflación, se definirá la tasa de crecimiento de la opción tarifaria que antes no podía ser inferior a 0,6 por ciento, en un valor igual a 0 o negativo.



Esta norma también ajusta los cargos de distribución y transmisión con el IPP de diciembre de 2020, valores que se traerán a la actualidad y podrán variar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Y en adelante, y de manera transitoria, una vez se defina un indicador del sector, los cargos se van a actualizar con la menor variación entre el IPC, el IPP o un valor que presenten los operadores, los cuales tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar a la Creg que aceptan los ajustes.



“Estos alivios son el primer peldaño de un proceso de estabilización en el que el usuario final es el centro”, aseguró la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Se calcula, según fuentes del sector, que a los sectores de transmisión y de distribución las medidas les reducen entre 15 y 20 por ciento sus ingresos.

Los efectos



Aunque el valor de reducción del kilovatio está sujeto a las negociaciones entre comercializadores y generadores, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, que agrupa a las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, señaló que en las tarifas de noviembre se verá reflejada la disminución.



Sin embargo, Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, gremio de los grandes consumidores del país, señala que si bien la expectativa es positiva, preocupa la voluntariedad de las medidas en cabeza de generadores y comercializadores, lo cual puede generar resultados no iguales. “No está claro cómo se trasladarían a todos los usuarios”, aseguró.



Alejandro Castañeda, director de Andeg, el gremio de los generadores térmicos, dijo que se planteó revisar en algunas semanas la efectividad de la medida de las restricciones, ya que si no hay gas en el tiempo que lo requieren, las térmicas, para cumplir, usarían la regasificadora del Caribe, que abastece gas licuado importado, que es más costoso y afecta al alza el precio de generación.

3 preguntas a José Camilo Manzur, presidente de Asocodis

‘Es importante que ajustes sean dentro de la institucionalidad’

José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, dijo que se revisará que con los ajustes no se afecten las metas de calidad. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO