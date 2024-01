‘Algunos peajes subirán 13,2 % desde enero’: William Camargo, mintransporte

La financiación de proyectos estratégicos de infraestructura para el país, como las obras de cuarta generación en Antioquia y el metro de Bogotá, serán revisadas por el Gobierno Nacional. Vías terciarias tendrán más financiación. Esta es la entrevista.

Facebook Twitter Linkedin

William Camargo, ministro de Transporte. Foto: Twitter: @MinTransporteCo / César Melgarejo. EL TIEMPO

Luego de una semana de varios accidentes, ¿cuál es el balance que usted tiene de la vía al Llano?



Lo primero que hay que señalar es una recomendación muy fuerte a los operadores de carga. Aquí hay una responsabilidad frente a su papel en la operación de sus vehículos, en la prevención de situaciones de riesgo y de siniestralidad y en garantizar que su operación no afecte la infraestructura. Que puedan transportar sus vehículos y su carga con mínimas afectaciones.



Estos accidentes en su mayoría son por fallas mecánicas, no de las vías…



Hay unas causas por establecer. Aquí hay una serie de responsabilidades tanto en las empresas como en los operadores y los propietarios de estos vehículos frente a la idoneidad para sus desplazamientos. Cuando un camión ya va con la carga completa de 52 toneladas y se pierde el control en zonas de descenso implica obviamente una posibilidad más alta de riesgo.



¿La vía está habilitada para los viajeros en estas fechas?



Lo primero es que no es cierto que vayamos a cerrar completamente los dos próximos meses el corredor. Hay que estar pendiente de nuestras redes sociales y lo más importante es respetar las alternancias que se establecieron.



¿Cuánto tiempo se prolongará el recorrido de la vía al Llano?



No esperaríamos que las afectaciones superen la hora o hora y cuarto. Es importante que la gente programe sus viajes de acuerdo a los horarios estipulados en la vía.



¿Cómo se hará el cobro de peajes desde enero?



Ya tenemos el decreto en revisión del área jurídica y de Hacienda. Lo que inicialmente tenemos previsto es una activación de la actualización del IPC del año 2022 que entraría en rigor con resoluciones específicas para cada peaje entre el 3 y el 18 de enero. Eso quiere decir que restablecemos la condición de recaudo aumentando el IPC del 13,2 por ciento. Es decir, un peaje de 10.000 pesos quedaría en 11.300, para que se hagan una idea.

Facebook Twitter Linkedin

La entrega se hizo en compañía del ministro de Transporte, William Camargo. Foto: Ministerio de Transporte

¿Eso es en todos los peajes?



No. Hay algunos con tarifas más económicas. El tema es que el año pasado no tuvimos el aumento y eso sugiere un ahorro que los usuarios tuvieron y que ahora hay que actualizar.



A mitad del otro año habrá otro incremento…



Eso lo estamos revisando. Estamos haciendo una evaluación en Hacienda para ver el impacto y buscando fuentes alternas para que ese recaudo se pueda hacer de una manera diferente para cubrir los costos de operación y mantenimiento.



¿Fue un error no haber aumentado las tarifas el año pasado?



Lo que indica la evidencia es que esa disminución tuvo un impacto en ayudar a contener la inflación. Tenemos un descenso en ese indicador y terminamos con un incremento del IPC del 9,6 y la evidencia nos indica que ese valor que tiene un pacto directo en alimentos y transporte contribuyó a la disminución de un efecto inflacionario.



O sea, sí fue un error…



No, por el contrario, ayudó a que ese efecto no fuera más alto. Esta es una discusión gruesa con economistas.

Facebook Twitter Linkedin

William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En algún momento se dijo que se iban a conseguir esos recursos vía valorización, ¿eso en qué quedó?



El Gobierno anterior dejó preparados los decretos, los dejó firmados y eso nos habilitó para que empezáramos a evaluar el mecanismo de valorización que sirve para construir obras y para financiar también operaciones de mantenimiento, porque eso hace parte de todo el componente de la provisión de los bienes públicos. Ya tenemos unos corredores pilotos y lo que indica el ejercicio es que hay zonas en donde ese recaudo nos permitiría pagar una parte importante de ese costo de construcción y operación.



Lo que se pretende ahora es que se le regrese algo al Estado para mantenimiento de la vía…



Así es, este es un principio de distribución de riqueza y de ingresos. Lo que hemos hecho con las obras de infraestructura es coger recursos de todos los colombianos y una parte de peajes y concentrarlos. Esto ha generado un aumento de valor de los predios y aumentado la posibilidad de usos complementarios como segundas viviendas y proyectos turísticos. Eso en la práctica sugiere recaudar porque en la constitución nuestra no puede haber enriquecimientos sin justa causa.



¿Significa en la práctica que desaparecen los peajes?



No. Es sufragar una parte. Sí se podría contener o inclusive en algunos casos disminuir el impacto de ese peaje porque en la práctica el costo total de una obra cuando realizamos a 25 años está estructurado en aproximadamente el 56 % de costos de construcción y el 44 % restante es operación y mantenimiento. Somos muy contentos todos cuando entregamos las obras nuevas y se nos olvida que la operación y mantenimiento también hay que pagarlos porque son un bien público.



En Antioquia se están realizando obras muy importantes, pero el Presidente tendría interés en mandar esos recursos a otras regiones...



Uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo se denomina convergencia regional. En el tema de las construcciones aparecen algunas obras adicionales por efecto del mismo proceso constructivo que tiene que cubrir el Estado y que no estaban incluidos en el paquete inicial, entonces hay que buscar recursos para cubrirlas. Las obras adicionales a los corredores viales son las que van a tener una pausa, pero las vías principales se mantienen porque están previstas en el contrato de concesión original. Las adicionales también son importantes, pero pueden esperar mientras encontramos una fuente de financiación.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro habló sobre la restricción de carros particulares. Foto: Archivos EL TIEMPO.

¿No significa eso una persecución contra los antioqueños o un mensaje por parte del Presidente?



No, es esa la intención porque así como hay recursos que faltan en obras en Antioquia, también nos pasa con obras en Santander, también tenemos algunos problemas con obras del Valle. Lo que sucede aquí es que por la forma como se construyó la infraestructura hay una concentración de inversiones en Antioquia y de alguna manera tenemos que restablecer el equilibrio para que otras zonas también tengan y eso sugiere una ralentización que es enviar un menor flujo de recursos en el tiempo hacia esas zonas.



¿A usted le gusta el gerente del Metro de Medellín?



Estamos buscando generen para los sistemas de transporte masivo que comprendan la ventaja de poder gestionar de manera conjunta la planificación urbana y la planificación de transporte y generar captura de valor en las estaciones y a lo largo de los corredores con el aumento de densidades y un tema de trabajo con los POT para potenciar el valor del suelo. No hemos visto que eso haya pasado en Medellín y lo que queremos es una reorientación estratégica para todos los sistemas masivos, no solo en Medellín.



¿Eso se soluciona cambiando al gerente del metro?



Necesitamos perfiles que cubran esa necesidad y expertos que hayan hecho proyectos y gestión de transporte urbano y gestión del suelo.



¿Cuál es la situación de Bogotá y la Nación en materia de infraestructura?



Con la calle 13 tenemos dos proyectos que en su momento se estructuraron casi que en competencia: el Regional de Occidente, que tiene una complejidad en Fontibón por un tema de yeducto y de discusión entre Zenith y el operador Ferreo y Anla, y tenemos una operación con buses, entendemos eléctricos, a cuatro cuadras. Cuando tengo distancias en el Regiotram de 800 metros o un kilómetro y en el BRT de 400 a 500 metros, pues estoy castigando un sistema en detrimento del otro. Eso hay que revisarlo.



¿O sea que alguno de los dos no puede ir?



No. No es que no pueda ir. Tenemos que mirar en el mediano plazo cuál será el impacto en el esquema de construcción y de operación y mantenimiento de cada uno.



¿Y la séptima?



El alcalde Galán plantea una revisión sobre la séptima y nosotros queremos acompañarlo a esa mirada porque consideramos también que ese corredor se puede revisar. Que triste lo que hay que decir, pero hemos demorado una decisión sobre ese corredor porque estamos hablando de la calle más importante e histórica de Bogotá. Esa es una discusión gruesa. El Presidente ahí también ha planteado una revisión porque con Regiotram de Occidente ya estamos llegando casi que al norte.

Facebook Twitter Linkedin

Corredor Verde en el Centro Internacional. Foto: IDU

¿El Gobierno va a insistir en que se revise el tema del metro?



Nosotros contratamos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y le pedimos que nos entregara una metodología que cubriera las variables que debe considerar un equipo consultor que debe considerar el Gobierno cuando le proponen proyectos metro o trenes y que sobre esa base valorara unos pilotos. Esos resultados son los que estamos esperando y que sugieren una actualización de la metodología y una reflexión para Bogotá para pensar en las evaluaciones que hicieron los expertos.



¿Es posible que el Gobierno ponga reparos a la Primera Línea del Metro si ve riesgos?



Sí, claramente.



¿Eso implicaría que no lo vaya a financiar?



No tanto que no lo vaya a financiar, pero sí de evaluar en términos de las recomendaciones cuál es la mejor solución para Bogotá, porque es que estamos hablando de una intervención a 150 años. Las cosas hay que hacerlas bien y bien nunca es y nunca ha sido en los últimos 30 años soluciones elevadas en el mundo.



Pero esto ya tuvo el aval de la Banca Multilateral, que no aportaría por un proyecto que no sea sólido…



Eso en su momento tuvo su discusión. Lo otro que estamos planteando es una reflexión frente al futuro del trazado del borde oriental evidenciado, lo que en la evaluación preliminar vimos de robustez y de las metodologías de decisiones que sugieren riesgos. La información de la Sociedad Colombiana de Ingenieros debe estar lista esta semana y a lo que invitamos al Distrito y al equipo es a una revisión de esa información. Entendemos y respetamos la autonomía territorial.



¿Cuál es la apuesta de los caminos comunitarios y la construcción de vías terciarias en 2024?



Lo que las juntas de acción comunal han hecho es que con recursos propios construyen y mantienen sus caminos terciarios. Eso nos ha dotado de 140.000 kilómetros de red terciaria, 33.000 a cargo del Invías y 110.000 a cargo de los municipios. Ahí tenemos una limitación de recursos para cubrir esa infraestructura y no vamos a pavimentar toda ni toda tendrá placa huella. Lo que hacemos es asignar recursos a las juntas de acción comunal en una cuantía determinada para que ellos puedan acometer esas obras.



¿Esos recursos quién los va a controlar?



Esto tiene un mecanismo de revisión mediante un comité de compras que está compuesto por la junta de acción comunal, el interventor y la supervisión del Invias. Adicionalmente, hay comunidades veedoras para el cumplimiento de las obras y la asignación de los recursos.



¿Dónde se están concentrando?



Inicialmente, tenemos proyectos en el Cauca, en Nariño, en Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y zonas de conflicto en la costa pacífica y en el sur del país; en la Guajira también tenemos. Hay previstos 3,5 billones para juntas de acción comunal y 4,5 billones para, junto a los alcaldes locales y Ejército, completar tramos de vías terciarias.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

EL TIEMPO

En X: @ERNESTOCORTES28