Luego de una reunión de taxistas con el presidente Gustavo Petro, el viernes pasado, el gobierno anunció que va a haber una tarifa diferencial de gasolina para los taxis.



El anuncio que hizo el ministro de Transporte, William Camargo, se conoció mes y medio después de que el mismo funcionario había dicho que las tarifas de taxis iban a subir, aunque esa decisión es potestad de los alcaldes. Otro anuncio del ministro semanas atrás fue el de establecer una tarifa dinámica para el servicio de taxis, que recuerda las que se usan en aplicaciones de transporte.

El alza, que se aplicaría, como se dijo en ese momento, en un mes, dependía de un proyecto de resolución publicado por el Gobierno que señalaba cómo calcular la estructura de costos de los conductores con el fin de concertar con los diferentes municipios del país.



Hasta el momento, la resolución no ha sido expedida ni hay alzas de tarifas de taxis, y el nuevo anuncio sobre cobrar el galón de gasolina más barato a los taxistas. parece mostrar un cambio en lo que planea hacer el Gobierno.

Beneficio triple en subsidios

Por lo pronto, lo cierto es que los taxistas se convierten en beneficiarios de tres subsidios anunciados por el Ejecutivo en los últimos 9 meses. Son parte del grupo de vehículos que están pagando la mitad del Soat, mientras la otra mitad se paga con impuestos, y lo mismo pasa, cuando deciden usar los taxis para salir a carretera, con los peajes congelados desde enero, en los que la diferencia terminará pagada por los contribuyentes, usen o no esas vías.



Por lo pronto, los dos subsidios que ya se aplican en Soat y peajes ya se calcula que terminarán costando 1,4 billones de pesos a las finanzas públicas este año. Y en el caso del Soat, esa ayuda con dineros públicos no sirvió para bajar la evasión, que se ha mantenido cercana al 50 por ciento de los vehículos obligados a asegurarse.



Fasecolda, gremio de los aseguradores, calcula que el hueco que deja no cobrar el Soat completo puede llegar a 613.000 millones de pesos. Entre tanto, el aporte al hueco fiscal por la congelación de los peajes ha llegado a 800.000 millones de pesos. A cambio, dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) no hay alivio en la inflación pues la contribución de los peajes al incremento del costo de la canasta familiar fue en el 2022 de 0,01 puntos de una inflación de más de 13 por ciento, según el Dane.

Riesgos de contrabando con las tarifas preferenciales

Por el lado del precio preferencial en gasolina, el cálculo del hueco en las finanzas públicas que se generaría puede ser de 23.000 millones de pesos, según el Ministerio de Transporte, mientras que en el Ministerio de Hacienda aún está revisando las cifras.



Entre tanto, quienes conocen el sector advierten sobre el fenómeno del 'arbitraje'. Esto es, en palabras sencillas, el mercado negro que se puede establecer por personas que puedan pagar el precio bajo y luego revender. Un fenómeno similar al de los pimpineros que compraban gasolina en Venezuela para cruzar la frontera y revenderla en Colombia, actividad común que se presentó hasta antes de los graves problemas de abastecimiento en las estaciones de servicio de ese país.



Expertos consultados señalan que vender a precios distintos a diferentes usuarios se puede mediante la coordinación precisa en los aspectos logístico, comercial, regulatorio y tecnológico, entre Gobierno, Ecopetrol y los distribuidores mayoristas y minoristas, como lo advierte José Manuel Moreno, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.



En cuanto al aspecto tecnológico, significaría implementar software y hardware especializado en las estaciones y chips en los vehículos, lo cual sería costoso y requeriría de controles en campo para evitar distorsiones, dice César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.



Ese tipo de coordinaciones y cambios tecnológicos -especialmente para adelantarse al fraude- son los que en principio funcionarían dentro de las estaciones de servicio, pero una vez los vehículos estén fuera de esos establecimientos vendría el riesgo del fenómeno del contrabando, que es el capítulo que por ahora está pendiente para afinar la medida.