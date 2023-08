Si el superintendente de servicios Públicos (Dagoberto Quiroga) tiene conocimiento de situaciones de abusos de posición dominante, saboteos y hechos de corrupción, sobre los prestadores de servicios públicos, debe adelantar las denuncias e investigaciones ante las autoridades competentes, claro está, "con las evidencias suficientes, más allá de juicios de valor que sólo generan incertidumbre, desconfianza y mantos de duda" sobre el sector.



Fue la respuesta contundente desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), a las declaraciones dadas por el funcionario en entrevista a EL TIEMPO y publicada este martes, en las que lanzó fuertes acusaciones a los prestadores de servicios públicos del país y al sector, en general, donde indicó que había mucha deficiencia, corrupción, monopolios y oligopolios, entre otros males, que van en contra de la calidad del servicio que prestan en materia de energía, acueducto, aseo y agua.



"Desconocemos la intención de hacer creer que las empresas prestadoras

están saboteando para generar apagones. Hacemos un llamado al respeto y

cuidado del buen nombre de las empresas, tanto privadas, públicas y mixtas,

que vienen trabajando de manera anticipada para evitar un apagón", señalaron en un comunicado las directivas de Andesco, gremio presidido por Camilo Sánchez.



Punto por punto los prestadores de servicios públicos domiciliarios le hicieron saber al superintendente de Servicios los esfuerzos que vienen realizando en cada uno de los frentes que atienden: energía, agua, gas, aseo y destacaron los avances, así como los riesgos que enfrentan en coyunturas difíciles como la actual, es decir, ad portas de un fenómeno climático como el de El Niño.

Camilo Sánchez es el actual presidente de Andesco. Foto: Andesco

"La construcción de una propuesta de reforma al régimen de servicios

públicos domiciliarios no debe darse en un ambiente de polarización y

estigmatización de un sector empresarial que ha demostrado en los últimos 29 años, con resultados y cifras concretas, que ha mejorado la cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos", enfatizaron desde Andesco sus directivas, al tiempo que agregaron que "la estigmatización del régimen privado y de los oligopolios y monopolios naturales nos puede llevar a riesgos y desmejoras en la prestación de los servicios".



Los prestadores de servicios públicos del país le solicitaron al Gobierno, además, mantener su autonomía e independencia en materia de fijación de las tarifas que cobran, ya que estas se hacen con base en formulas que definen y aprueban las comisiones de regulación, razón por la cual demandaron cubrir todos los cargos vacantes con nombramientos de todos los comisionados.

Avances

Los prestadores de servicio públicos le recordaron a la autoridad de este mercado que están dispuestos a seguir aportando soluciones tanto a las coyunturas externas, como frente a los atrasos en los proyectos de fuentes renovables no convencionales y el incremento inesperado de los índices de inflación que afectaron las tarifas de

energía.



Frente al fenómeno de El Niño, por ejemplo, indicaron que todas las empresas del sector se vienen preparando, al tiempo que han alertado y solicitado al Gobierno adelantar medidas preventivas para salvaguardar la prestación continua de energía eléctrica, como agilizar la entrada en operación de los proyectos, asegurar el suministro de gas y logística para el acceso a combustibles que requerirán las térmicas, blindar la infraestructura frente a ataques de grupos ilegales, evitar medidas de intervención de precios, aliviar las cargas de deudas acumuladas de los comercializadores, y adelantar una campaña de uso responsable de agua y energía.



Andesco también se refirió en su comunicación a la grave situación financiera que enfrentan algunos comercializadores, por los saldos de la opción tarifaria pendientes por cobrar que superan los 5 billones de pesos y una alta exposición a bolsa, la cual se incrementará por la medida de suspensión de contratos de fuentes renovables no

convencionales, establecida por el Gobierno.



En lo que respecta al servicio de aseo, dicen que las empresas del sector han sido fundamentales para superar la problemática de disposición inadecuada de residuos sólidos municipales en el país, a través de inversiones en infraestructura operadas bajo el cumplimiento de estándares técnicos y ambientales, lo que ha evidenciado grandes avances en el cierre de botaderos a cielo abierto, mientras que la recolección y transporte de residuos no aprovechables se realiza bajo estrictos controles por parte de las empresas de servicio de aseo, entre otros.



Por último, las directivas de Andesco insistieron ante el Gobierno para evitar "poner cortinas de humo, que lo que hacen es deteriora los avances ya obtenidos, y continuar con los diálogos y mesas de trabajo que vienen sosteniéndose".