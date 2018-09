Duro regaño del Superintendente Financiero a las aseguradoras

La poca penetración del país en materia de seguros (2,8 por ciento como porcentaje del PIB, una de las más bajas de Latinoamérica), la lentitud para avanzar en su transformación tecnológica y la falta de innovación en el diseño y oferta de productos que cubran las necesidades básicas actuales de las personas en materia de aseguramiento les generó a los aseguradores del país un fuerte llamado de atención del superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros, la cual concluye este viernes en Cartagena.

El funcionario aseguró que esa penetración se debe a que en el país existen más de 32 seguros obligatorios que impactan a la gente –incluidos el Soat y el de riesgos laborales– y de no existir, dejarían a Colombia con un índice de profundidad del seguro de tan solo el 1,4 por ciento.



También calificó de extraño el hecho de que a una industria aseguradora de riesgos no le guste asumirlos, refiriéndose al quite que le están haciendo las compañías al aseguramiento que guarda relación con la salud, infraestructura y cumplimiento, lo que conlleva impactos negativos en el mercado, en tanto las entidades no muestran avances en el diseño y oferta de productos acordes con la transformación de la población colombiana, como lo está evidenciando el censo del Dane.



“Vemos que siguen llegando grandes aseguradores internacionales. Cerca del 60 por ciento de la industria está en manos de extranjeros, pero no traen ni la tecnología ni la innovación que tienen en sus países de origen, sino que llegan y se adaptan a lo que hay”, enfatizó.



De las 50 reuniones tramitadas ante la oficina de innovación de la Superfinanciera desde su creación en abril, solo tres se relacionan con seguros y son de proveedores, no de compañías.

Algunos aseguradores coincidieron con lo plateado por el funcionario. Nicolás Delgado, presidente de QBE Seguros, se mostró de acuerdo con los planteamientos del superfinanciero, pero advirtió que parte de estos se deben a que el consumidor sigue viendo el seguro más como un gasto y no como una inversión, a la falta de bancarización, a la dinámica de la economía y a que los colombianos prefieren asegurar primero otros activos que el más importante, la vida.



Al referirse al seguro obligatorio de accidentes (Soat), Castaño Gutiérrez señaló que, con base en el análisis de las cifras de la póliza al tercer trimestre del año, prevén que en el 2019 no habrá ajustes en sus tarifas más allá del alza del salario mínimo, y agregó que no ve viable un sistema de premios y castigos a los usuarios de este seguro, como se propuso en días pasados a través de un proyecto de ley, pues esto generaría desequilibrios en el sistema.



La razón radica en que 58 por ciento del parque automotor del país (14 millones de vehículos) son motocicletas, que aunque son las más accidentadas, a la vez son las que más evaden el Soat.



Según expertos consultados por EL TIEMPO, si dicha iniciativa llegara a aprobarse en el país, las motos verían incrementar el costo de este seguro a cerca de 3 millones de pesos, muy similar a lo que cuesta hoy en día una motocicleta, mientras que el de un auto familiar podría caer de forma sustancial.



Además, un estudio de Fasecolda advierte que los accidentes viales costaron más de 3,6 billones de pesos en el 2016, de los cuales 1,3 billones fueron con cargo a dicha póliza obligatoria.



Cifras también de la industria indican que de cada 10 vehículos automotores que ruedan por las vías del país, cuatro lo hacen sin Soat, y la cifra va en aumento, según lo dijo Ángela Húzgame, directora de la Cámara Técnica de Soat de Fasecolda.



Son 5,7 millones de vehículos y conductores, la gran mayoría motocicletas, que evaden en la actualidad esta obligación, lo que representa una tasa de evasión del 42 por ciento, frente al 39 por ciento del 2016.



Por ese incumplimiento, el sistema de seguridad social en salud deja de recibir cada año recursos adicionales del orden de los 1,2 billones de pesos, mientras que a la Agencia de Seguridad Vial no ingresan unos 53.000 millones.



Por su parte, Ilda María Gómez, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señaló que en lo corrido del año, los accidentes de tránsito han cobrado no menos de 4.300 víctimas fatales y han dejado con secuelas graves a otras 8.000 personas, cifras que califica de escandalosas.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Enviado Especial a Cartagena