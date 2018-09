Superindustria tomará el control de las quejas contra las aerolíneas

A partir de un acuerdo con la Aeronáutica Civil, desde octubre de este año y de forma gradual, las quejas que los usuarios interponen contra las aerolíneas por diferentes motivos asociados al servicio, serán canalizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Tras seis meses de trabajo previo las dos entidades anunciaron que a través de la plataforma SIC Facilita se unificarán y se agilizarán todas las reclamaciones de los usuarios, para lo cual las aerolíneas Avianca, Latam Airlines, Viva Air, EasyFly, Copa Airlines y Aerolíneas de Antioquia voluntariamente harán parte del esquema.



El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicó que se trata de un acuerdo para que las dos entidades se concentren en su rol institucional, con lo cual el organismo de control y vigilancia pasará a tener el monitoreo y gestión de un volumen de quejas que el año pasado superó los 10.000 casos y que entre enero y agosto ya superó los 6.000 casos.



El funcionario explicó que de esta plataforma ya hacen parte más de 80 grandes empresarios de consumo masivo, como las grandes superficies, productores de televisores, operadores de telefonía móvil, entre otros.

Así será el proceso

Robledo explicó que si luego de una reclamación directa a la aerolínea esta responde que la reclamación no procede, el usuario podrá entrar a SIC Facilita y se le asigna un código para que ingrese y realice el reclamo, explicando el caso.



Una vez la compañía aérea procesa la información, puede hacerle una contraoferta al usuario o seguir negando la reclamación.



Si las partes no llegan a un acuerdo, la SIC hace una citación virtual para mediar entre las partes buscando un acuerdo, pero si este no se da, la entidad, al tener funciones judiciales, pide llenar datos e inicia el proceso de demanda formal por parte del usuario.



Según los registros de la SIC, el 70 por ciento de las reclamaciones por esta vía se resuelven por acuerdo, con o sin intermediación, y pocas llegan a demanda judicial.



“¿Qué esperamos? Que se atienda rápido, que las aerolíneas respeten a la gente y que los ciudadanos sean civilizados”, aseguró Robledo.

Por su parte, el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, indicó que al unificar los trámites y las quejas se beneficiarán los usuarios y se facilitarán sus procesos de conciliación con las aerolíneas.



Según la entidad, mientras en el 2016 se impusieron sanciones a las aerolíneas por cerca de 3.000 millones de pesos, en el 2017 la cifra escaló hasta los 5.994 millones y entre enero y agosto de este año llegó a 3.970 millones de pesos.



Además, por las normas de la Aeronáutica Civil en defensa de los usuarios del sector aéreo, entre enero y julio de 2018 las aerolíneas entregaron en compensaciones más de 53.000 millones de pesos.



Las entidades aclararon que debido a que el proceso será gradual, no todas las empresas entrarán al tiempo, necesariamente.



