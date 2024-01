Subsidios vivienda: ¿pueden las personas en condición de discapacidad acceder a ellos?

Tener una casa propia es el sueño de muchos colombianos, sin embargo, este a veces se puede ver interrumpido por factores económicos como la falta de capital.



Para ello, el Gobierno tiene disponibles programas de auxilio como los subsidios de vivienda en los que se otorga un aporte en dinero o en especie al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de este, "como un complemento de ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de una solución de interés social o el mejoramiento estructural", de acuerdo con el Ministerio de Vivienda.

Si bien es cierto que por el momento no hay un subsidio en específico para personas que presenten alguna condición de discapacidad, esta población sí se encuentra dentro de la lista prioritaria de beneficiarios en algunos planes para adquirir una casa.



De acuerdo con lo dictado por ley 1537 de 2012 para facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, las personas que pertenezcan a esta parte de la población priman dentro de la entrega de auxilios, sobre todo en subsidios en especie para comunidades vulnerables:



a) Solicitantes vinculados a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema.



b) Personas que estén en situación de desplazamiento.



c) Aquellos que hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres, cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.

Recuerde que en su solicitud y conforme al programa que aplique, si usted presenta alguna condición con deficiencia física, cognitiva o sensorial a largo plazo, debe certificarla de manera médica para seguir con el proceso ante la entidad de gobierno encargada de recibir su petición.



Así mismo, tenga presente que no todos los programas ofertados por el Gobierno se abren en las mismas fechas o siguen vigentes, así que el ideal es mantenerse informado con los canales oficiales del Ministerio de Vivienda, como sus redes sociales y su página web, para conocer los tiempos de apertura en los planes de su interés.

¿Por qué cada vez menos personas compran viviendas?

