¿Cómo puedo comprar casa propia con menos de 2 salarios mínimos?

Si usted tiene el sueño de vivir en casa propia, pero sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir no están por encima del $1.817.052, no olvide que tiene varias opciones para acceder a subsidios que le permitirán adquirirla.

Uno de ellos es el programa ‘Mi casa ya’, del Ministerio de Vivienda, dirigido a quienes quieran adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia. Tiene como ventaja que usted puede realizar el trámite sin intermediarios, directamente ante el Fondo Nacional del Ahorro.



Esta ayuda otorga un total de hasta $ 27.255.780 (30 salarios mínimos) a la cuota inicial pero además otorga subsidio a la tasa de interés, por lo que las cuotas por el préstamo, en lugar de aumentar, disminuirán. Haga clic acá para más información.



Otro beneficio que otorga el gobierno, desde agosto del año pasado, es que el préstamo a través de caja de compensación, que está sobre los 27 millones, se puede complementar con el del Mi casa ya. Es decir, ya no tiene que escoger ente uno u otro, sino que podrá complementarlos.



Pero no solo eso. En el caso de Bogotá, existe también el auxilio del programa de complementariedad del Distrito, al que puede acceder incluso si ya tiene subsidio de caja de compensación o de Mi casa ya’



En el caso de hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV: el Distrito entregará subsidio de 10 SMMLV. Con la complementariedad, el subsidio podría ser de hasta $36.341.040.



Es decir, que usted puede puede acogerse al programa de Mi Casa Ya, complementarlo con el otorgado por la secretaría de Hábitat y, de ser posible, añadir las posibilidades ofrecidas por su caja de compensación, con lo que podría llegar a completar hasta 63 millones en ayudas.



Recuerde que, para aplicar a cualquiera de los subsidios -o incluso a todos-, los ingresos de su hogar no pueden ser mayores a 4 salarios mínimos, monto que, a la fecha y luego del incremento tradicional de inicio de año, está en 3’634.104. Además, debe demostrar que no es propietario de vivienda ni ha sido parte de otros proyectos gubernamentales de auxilio para la adquisición de un techo propio.



Estos son otros requisitos que debe tener en cuenta



- No haber sido beneficiarias de las coberturas de tasa de interés.



- Buscar acceder, mediante operaciones de crédito hipotecario o leasing habitacional, a una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que no exceda los 90 SMMLV. Para el caso de las Viviendas de Interés Social (VIS), el valor no puede exceder los 150 SMMLV.



- No estar reportado en las centrales de riesgo (o “Datacrédito”).



