Al culminar el actual gobierno se habrá asignado más de 240.000 subsidios de vivienda, de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



En lo que va del cuatrienio se ha logrado que siete de cada 10 subsidios para vivienda de interés social (VIS) otorgados a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Para acceder a los subsidios que entrega el Gobierno no se necesitan intermediarios, no se debe participar en ninguna clase de sorteo y se advierte que no hay por qué pagar a tramitadores. Los criterios de asignación, así como los montos de los subsidios y las coberturas, pueden ser consultados en la página www.minvivienda.gov.co.



En cumplimiento de los programas de ayudas de vivienda, se han alcanzado niveles históricos de asignación en los siguientes departamentos: Valle del Cauca (41.100 subsidios), Atlántico (32.078), Cundinamarca (28.629), Antioquia (19.057), Tolima (12.719), Santander (10.643), Bolívar (10.271), Norte de Santander (8.723), Risaralda (8.017) y Boyacá (4.854).

“Es apenas justo reconocer el trabajo de las autoridades locales, alcaldes y gobernadores en el impulso de la vivienda como eje dinamizador de la economía, especialmente frente a la reactivación que suscitó la pandemia por el covid-19. Este sector ocupa laboralmente a más de un millón de personas y mueve 34 subsectores de la economía”, puntualizó la ministra del ramo, Susana Correa.



La funcionaria señaló que de los más de 224.000 subsidios para VIS que se han entregado en toda la historia del programa Mi Casa Ya, cerca de 187.000 corresponden a subsidios VIS asignados durante la actual administración. Lo anterior significa que ocho de cada diez subsidios VIS se han entregado durante el presente periodo de gobierno.



La ministra Correa dijo que el presidente Iván Duque “nos ha hecho énfasis en la necesidad de garantizar que cada día más colombianos puedan acceder a una vivienda nueva a través de los subsidios VIS y no VIS, de los cuales, hasta el momento, han sido asignados durante este periodo de gobierno más de 234.000, dando prioridad a los hogares de menores recursos y familias con jefatura femenina”.