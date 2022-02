La idea del Gobierno de convertir a Colombia en un país de propietarios está dando frutos. Pese a la incertidumbre de la pandemia, el año pasado más de 227.000 familias compraron una vivienda nueva, lo que convierte al 2021 en el mejor año en ventas de toda la historia del país.



Esto se explica sobre todo por la política de subsidios para la adquisición de vivienda que se está llevando a cabo. En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, explicó cuántas ayudas han dado hasta el momento y a cuántos colombianos más esperan beneficiar este año.



El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que 2021 fue un año récord en compras de vivienda. Foto: Ministerio de Vivienda

La compra de vivienda sigue batiendo récords, ¿cuál es el balance del año pasado?



En el 2021, los colombianos compraron lo equivalente a una Cartagena. Cada dos minutos y medio tuvimos a un nuevo propietario. Son unas cifras sin precedentes en un país que comercializaba unas 150.000 o 160.000 viviendas por año. Dimos un salto y en el 2021 logramos estar por las 230.000 vendidas. Se trata de un récord histórico que obedece fundamentalmente a dos factores. Por un lado, al esquema de subsidios sin precedentes que ha dado este gobierno. Pasamos de dar unos 17.000 al año en el 2017 a 97.000 el año pasado. Esto quiere decir que el 42 por ciento de las viviendas se compraron con las ayudas del Gobierno Nacional. Por el otro, después del covid-19 la disposición de los hogares a comprar bienes durables como la vivienda creció. Se trata de un fenómeno global que en Colombia se da más que proporcionalmente.



¿Se está comprando más vivienda de interés social (VIS)?



Sí, hay ayudas extraordinarias para este segmento. Estos proyectos se podían demorar antes un año en vender y ahora están tardando alrededor de dos meses. Recuerden que cuando un colombiano va a comprar una vivienda VIS, el Gobierno le ayuda de varias maneras. Lo primero es que le da la cuota inicial, unos montos que pueden llegar a ser de hasta de 50 millones de pesos y simplemente por presentar su cédula y ganar menos de 4 salarios mínimos. También le paga una parte de la hipoteca, 4 puntos de la tasa de interés, y el Gobierno también le sirve de fiador. Si usted gana menos de 2 salarios mínimos y no tiene historial crediticio, antes le pedían que llegara con un respaldo o un fiador. Hoy el fiador es el Gobierno, es el Fondo Nacional de Garantías.



¿Y cuáles son las ayudas para el segmento no VIS?



La buena noticia es que el segmento no VIS que llevaba años caído también ha repuntado. Se trata de vivienda de la clase media, media alta, que cuesta entre 150 y 500 millones de pesos. El Gobierno también les ayuda de manera importante. No con la cuota inicial, pero sí todos los meses durante 7 años con una cifra importante de medio millón de pesos. Un ejemplo rápido: si una persona compra un apartamento de 200 millones de pesos, pone para la cuota inicial 60 millones y se endeuda por 140 millones de pesos a 25 años, le da una cuota de 1,3 millones y el Gobierno le da 500.000 pesos. Entonces usted termina pagando 800.000 pesos. Sale más barato comprarlo que arrendarlo.

¿Entonces la política es la de no arrendar y sí comprar?



La idea es que compren más. Colombia tiene un gran espacio para que este sector crezca. Todavía hay mucha gente que vive en arriendo. El mensaje que quiero mandar es que hagan cuentas. No es un tema de política, simplemente hagan cuentas. Sale más barato comprar que arrendar.



¿Cuántos subsidios van entregados y cuántos más darán hasta que finalice este gobierno?



En el 2021 se alcanzó una cifra sin precedentes, logrando otorgar más de 97.000 subsidios para la compra de vivienda, de los cuales 67.000 fueron subsidios VIS y 30.000 no VIS. Y en todo el gobierno, ya llevamos unos 207.000 concedidos, es decir, rebasamos los niveles de 135.000 que estimábamos. Para este 2022, el presidente Iván Duque anunció que todos los colombianos que se acerquen a comprar vivienda van a encontrar subsidios para la VIS. El anuncio es que vamos a retanquear la bolsa de Mi Casa Ya. Yo estimo que este año electoral, en el que normalmente hay más incertidumbre, se van a entregar más de 50.000 unidades de vivienda y hasta agosto la meta del Presidente es alcanzar 230.000 subsidios. Incluso, yo creo que la sobrepasaremos y llegaremos a los 240.000.



¿Cómo han respondido los jóvenes a la compra de vivienda?



A uno siempre le dicen de niño que se tiene que comprar vivienda cuando se case. Yo creo que eso está revaluado. Hoy el 40 por ciento de las casas de este país las compran los menores de 30 años y el 17 por ciento de las familias son hogares unipersonales. Entonces la nueva realidad nos muestra que ya no son las familias con hijos los grandes compradores. En Colombia compran más las mujeres menores de 30 años.



En el mercado hay cada vez más viviendas de menor tamaño, ¿qué le parece?



Estas viviendas están reflejando una nueva realidad demográfica y un nuevo perfil del comprador. Hoy en Colombia existe la posibilidad de comprar lo que se quiera con el subsidio, ya sea que la persona quiera vivir en un apartamento de 30, de 60 o de 80 metros cuadrados. El Estado no define dónde debe vivir la gente, sino que el ciudadano decide y el mercado ha reflejado que existe una demanda creciente por apartamentos de menos de 50 metros cuadrados que tiene que ver con los hogares unipersonales.



El POT de Bogotá estableció un área mínima, ¿se podrían encarecer los precios?



Entendemos que hay decisiones que son del Gobierno Nacional y otras de las entidades territoriales y el POT es competencia de Bogotá. Respetuosamente nosotros le hicimos un comentario sobre las áreas, yo creo que uno no debe limitarlas, que es un tema de mercado. Sin embargo, ahora no es momento de entrar a discutir, sino de trabajar para que Bogotá siga teniendo buenas cifras de vivienda.



El sector edificador emplea a 1,15 millones de personas

Con 1,15 millones de personas vinculadas al sector edificador en diciembre de 2021, este se convierte en uno de los principales generadores de empleo en medio de la reactivación económica que vive el país.



“El 2021 cerró con el mejor resultado mensual del que se tenga registro, estamos hablando de un máximo histórico de generación de empleo en el sector edificador y, además, por quinto mes consecutivo superamos el millón de ocupados, en esta oportunidad con 117.000 personas más empleadas que en diciembre de 2020”, afirmó Malagón.



De igual forma, la recuperación del mercado se ha traducido en un incremento de las iniciaciones de vivienda, indicador en el que también se alcanzó el récord histórico.



En 2021 se iniciaron más de 167.000 unidades, donde se destaca el segmento VIS, el cual aportó 112.000 unidades y creció 24 por ciento frente a 2020, siendo esta la primera vez en la historia que se supera la barrera de las 100.000 viviendas de interés social iniciadas en un año.

REDACCIÓN ECONOMÍA