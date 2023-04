Miles de hogares colombianos se encuentran a la espera del desembolso del subsidio Mi Casa Ya para poder hacer realidad su sueño de tener una vivienda propia debido a que ya no quedaban más recursos para este programa.



Sin embargo, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, le afirmó a EL TIEMPO que como pidió una serie de adiciones presupuestales ya estarían garantizados 75.000 subsidios para este año.



“Cuando llegué a la cartera de Vivienda encontré que ya no había recursos para subsidios, pero las constructoras y las familias habían avanzado en construir y en pedir créditos pues se los habían prometido. Había que cubrir 23.000 subsidios viejos más 52.000 nuevos de este año, lo que suma un total de 75.000”, explicó la funcionaria.

Todo ello costaba unos 2,2 billones de pesos pero el presupuesto de la cartera de Vivienda era de 1,24 billones de pesos. Por ello, para poder cubrirlo pidió en un inicio una adición de 400.000 millones de pesos y luego otra de 600.000 millones de pesos.



A ello se suma que uno de los nuevos requisitos para solicitar el subsidio de Mi Casa Ya es haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20 para hogares urbanos y rurales. No obstante, no todas las familias estaban inscritas.



“En el sistema de Mi Casa Ya había habilitadas unas 500.000 familias pero eso no significa que todas ellas eran solicitantes. Las que después buscan apartamento, consiguen crédito, hacen el negocio inmobiliario y cumplen la condición socioeconómica de la encuesta Sisbén sí se vuelven solicitantes”, dijo la ministra.

Catalina Velasco Campuzano, ministra de Vivienda Foto: Minvivienda

Cómo van las asignaciones de subsidios



A partir de ahora, la idea es que el Ministerio de Vivienda pueda ir haciendo una serie de asignaciones de subsidios de Mi Casa Ya semanales para cubrir a todas las familias que están a la espera.

Hecho el segundo corte del programa se observa un importante incremento en el ritmo de asignaciones para la compra de vivienda nueva. En la segunda semana se asignaron 1.029 subsidios, lo que representa 147 en promedio por día, frente a los 99 gestionados en la primera.

Mi Casa Ya es un programa, a través del cual el Gobierno del Cambio entrega subsidios para comprar vivienda nueva a los hogares más vulnerables. Foto: iStock

Y desde el ministerio dicen que en la medida en que los establecimientos de crédito ajusten sus procesos, modifiquen sus formatos y continúen capacitando a su fuerza comercial, los ritmos de asignación podrían aumentar de manera progresiva.

Subsidios de vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo

También aumentó la meta de subsidios que se asignarán a largo plazo. Si bien se planteó en un inicio tener 27.000 subsidios anuales en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ahora serán 50.000 al año, es decir, 200.000 en cuatro años. Serían alrededor de 1,5 billones de pesos anualmente para subsidios de vivienda.