Por presiones inflacionarias, desde hace dos años los colombianos han tenido que asumir un servicio de energía eléctrica más costoso y, aunque las medidas regulatorias que se tomaron el año pasado funcionaron durante unos meses para bajar las tarifas, desde diciembre han venido subiendo mes tras mes.



Y como si esto no fuera suficiente, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) ha lanzado una nueva alerta porque las facturas de energía podrían llegar más caras si el Gobierno no asegura el dinero suficiente para seguir pagándoles subsidios a las familias más vulnerables.



En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, expresa la preocupación que tienen las empresas porque en la adición presupuestal que se radicó en el Congreso de la República no se incluyó la totalidad de los subsidios de energía eléctrica que se requieren este año para los usuarios de estratos uno, dos y tres.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis.

En el proyecto de ley solo hay dispuestos 944.000 millones de pesos para este propósito y el gremio afirma que se requieren 2,3 billones de pesos. Esto significa que actualmente no hay recursos garantizados para pagar los subsidios de gran parte del año, pues solo los del primer trimestre suman aproximadamente 800.000 millones de pesos.



Las estimaciones de Asocodis para este año son inferiores a los 3,09 billones de pesos que efectivamente se pagaron por todo el 2022, pero sólo hasta en marzo pasado el Ministerio de Minas y Energía terminó de girarles a las empresas la últimas sumas que les debía por el cuatro trimestre (211.000 millones de pesos).



La ministra Irene Vélez reconoce que, a pesar de las adiciones presupuestales, no está garantizado el 100 por ciento de la plata que se requiere y la que hay solo alcanza para cubrir hasta la mitad del tercer trimestre.



Por lo tanto, manifiesta que quedaría pendiente una parte del tercer trimestre y la totalidad de lo que se cause en el cuarto trimestre, que se pagarían hasta el 2024 con el presupuesto que se le asigne al ministerio para ese año.

Y es que estos subsidios los asumen inicialmente las empresas con dineros propios y luego el Ministerio de Minas y Energía les hace el reembolso del dinero de cada trimestre varios meses después.

Por lo que Manzur advierte que la no apropiación de los recursos para cubrir el déficit de subsidios para los meses faltantes del 2023 podría llevar a que los usuarios vean un incremento en el monto que pagan en su factura de energía, porque actualmente este subsidio permite financiar el 60 por ciento del consumo de subsistencia de los hogares de estrato uno.



Mientras que para los de estrato dos este beneficio es del 50 por ciento y del 15 por ciento para las familias de estrato tres. Hoy en día más de 12,2 millones de hogares en el país reciben este apoyo.



"Nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande para cumplir con los planes de inversión y el Pacto por la Justicia Tarifaria, pero ya estamos en un momento difícil. Hay algunas empresas que ya no tienen recursos para continuar apalancando los subsidios, que es una responsabilidad del Estado y no de las empresas", dice el líder gremial.



Las empresas no tendrían cómo financiar estos subsidios, principalmente, porque aún no hay podido recuperar los recursos pendientes de la opción tarifaria, que es un mecanismo que han implementado en el pasado para no cobrar todo lo que deberían por el servicio, sino solo una parte con el fin de reducir el impacto en el bolsillo de los usuarios por incrementos abruptos en la tarifa.



Ministra Irene Vélez

Sin embargo, también se acordó que las compañías podrían recaudar los saldos faltantes poco a poco durante un periodo de tiempo más largo, pero esto no se ha logrado hacer hasta el momento y esta cuenta ya suma aproximadamente 4,2 billones de pesos a diciembre de 2022.

Este monto pendiente por cobrar es el resultado del congelamiento de las tarifas durante nueve meses del 2020 por la pandemia del covid-19, además de los ajustes que se han hecho en los periodos tarifarios en la Costa Caribe y las variaciones inflacionarias.



La ministra Irene Vélez señaló que para que estos recursos se puedan recuperar es necesario emitir un esquema regulatorio, porque las tarifas deben bajar de manera estructural y no por una opción tarifaria, que "es un mecanismo artificial que no nos sirve, no nos sirvió y tampoco nos serviría ahora".



"No vamos a permitir que las empresas comiencen a cobrar esa deuda, que el usuario adquirió sin saber, porque si hacemos esto la gente se revienta, ya que no tienen plata. La gente está muy empobrecida", agregó.



No obstante, el director ejecutivo de Asocodis asegura que de estos 4,2 billones de pesos, cerca de 800.000 millones de pesos son de subsidios que le corresponde pagar al Estado y para esto no es necesario emitir ninguna regulación, solo se requiere la voluntad del actual Gobierno nacional.



Foto: Cortesía Grupo de Energía de Bogotá.

"Tanto el déficit de subsidios, como los saldos de la opción tarifaria, requieren una atención prioritaria y urgente solución para evitar un riesgo sistémico sobre todo el sector eléctrico", advierte.

No se puede pensar solo

en bajar tarifas sin

La falta de estos recursos también podría afectar los planes de inversión por 6 billones de pesos que tienen previstos las empresas para el 2023 con el fin de mejorar la calidad del servicio, incrementar la cobertura y disminuir las pérdidas para que baje el costo del kilovatio hora que pagan los usuarios.



Adicionalmente, se pueden generar incumplimientos en las compras de energía y poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos adicionales que demandan capital de trabajo, como laborales, financieros y fiscales.



"Siempre debe haber un balance entre buscar tarifas eficientes para minimizar el impacto a los usuarios y una sostenibilidad en la prestación futura del servicio. No se puede pensar solo en bajar tarifas sin pensar hacia futuro", dice Manzur, al tiempo que asegura que "es difícil que una empresa pueda sobrevivir con esas deudas".



Entre tanto, la ministra dice que esto se puede resolver si bajan las tarifas de manera estructural porque se comienza a generar un espacio que permite comenzar a recuperar la opción tarifaria, "pero mientras no bajen las tarifas, no vamos a reventar al usuario, porque si reventamos al usuario, reventamos el mercado".