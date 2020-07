Vea cómo acceder al subsidio de vivienda complementario en Bogotá

El nuevo coronavirus está en una de sus fases críticas. Los contagios diarios en Colombia suelen estar entre los 3.000 y los 4.000 positivos y el número de fallecimientos, lamentablemente, se cuenta habitualmente con tres dígitos.



Bogotá, ante el crecimiento de contagios, decidió instaurar una nueva cuarentena estricta por localidades: cada dos semanas un grupo de sectores tendrá que resguardarse casi por completo. El pasado lunes 13, por ejemplo, inició la primera gran jornada en localidades como Santa Fe, Bosa y Ciudad Bolívar.



Durante esta nueva cuarentena, la Alcaldía y las instituciones distritales desplegaron nuevos auxilios para ayudar a las personas.

Una de esas ayudas es el subsidio de vivienda complementario y aquí le enseñamos cómo acceder a este.

Vale resaltar que este beneficio es una especie de ‘adición’ a otro que el Distrito venía entregando desde hace un tiempo: ‘Mi casa ya’. De este subsidio complementario se encarga la Secretaría de Hábitat de la capital.



“Este beneficio busca que las personas de bajos recursos puedan acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP), siempre y cuando esta no supere los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, asegura la página oficial de la capital.

Este subsidio le dará una ‘segunda mano’ en caso de que ‘Mi casa ya’ no logre cubrir la suficiencia de los gastos para la obtención de vivienda teniendo en cuenta las posibles dificultades económicas, entre otras razones, a raíz de la pandemia del coronavirus que trastocó la fluidez de la economía y del empleo en diversos sectores.



“Quienes sean beneficiarios podrán recibir una cobertura a la tasa de interés por los primeros siete años del crédito o leasing, según el valor de la vivienda”, explica el Distrito sobre este complemento del primer subsidio. El valor de la casa es la que finalmente ‘dictará las reglas’ de su beneficio.

Los requisitos para acceder son:



-No contar con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.



-No ser propietario de vivienda en el país.



-No haber recibido con anterioridad el beneficio de cobertura de tasa de interés.



-Buscar el acceso a una vivienda VIS o VIP que no supere un valor de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la primera o 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la segunda.

Para inscribirse, según la información oficial, “no hay que hacer filas”. Lo primero es elegir un proyecto de vivienda VIS o uno VIP para solicitar el crédito con una entidad bancaria y, durante el trámite, informar que desea acceder al subsidio de vivienda complementario.



Se hará un estudio de documentos (los cuales serán solicitados por la respectiva entidad bancaria para evaluar la aprobación del desembolso) y, finalmente, de ser aceptado, recibirá el auxilio respectivo teniendo en cuenta las condiciones del hogar a adquirir, incluyendo su precio.

Este subsidio es una de las ayudas ofrecidas por el Distrito en materia de adquisición de bienes. Hay otros, como la entrega de mercados, por ejemplo, que son de servicio inmediato y que hacen parte de la ‘baraja de auxilios’ con los cuales se busca que los ciudadanos permanezcan en casa durante esta nueva etapa de cuarentena obligatoria.

