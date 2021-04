Comienza nuevo pago de subsidios del programa Colombia Mayor

Desde hoy martes 30 de marzo hasta el 14 de abril estará disponible el subsidio del programa Colombia Mayor para más de 1'658.000 beneficiarios.



La transferencia monetaria será de 160.000 pesos para cada participante, correspondientes al subsidio de marzo y el adicional establecido por el Gobierno Nacional para mitigar la emergencia causada por covid-19.



El pago estará disponible en los más de 20.000 puntos de pagos de Efecty, Matrix y Supergiros de todo el país. En este enlace podrá consultar el punto de pago, según el municipio en el que se encuentre.



Susana Correa, directora de Prosperidad Social, explicó que "estamos comprometidos con estos hogares que hoy necesitan del apoyo del Gobierno Nacional. Por eso este mes seguimos entregando el subsidio ordinario y extraordinario a esta población. Los recursos asignados para este pago superan los 268.000 millones de pesos”.

Si va a cobrar, siga estas recomendaciones:

- Asista al punto de pago con su tapabocas personal y no se lo quite bajo ninguna circunstancia.



- En el sitio de pago es importante tener un adecuado y razonable distanciamiento social en las posibles filas de espera.



- En caso de existir salas de espera con sillas, siempre se debe dejar una silla libre entre las personas que esperan turnos para ser atendidas.



- En cada punto de pago se deben guardar todas las disposiciones de asepsia que sean sugeridas e implementadas por los operadores de pago.

Si un tercero cobra por usted, tenga en cuenta:

Para el pago de subsidios a través de terceros debidamente autorizados, debe presentar la siguiente documentación en el punto de pago:



- Original de la autorización de pago suscrita por el beneficiario del subsidio.



- Original de la cédula de ciudadanía del beneficiario del subsidio.



- Original de la cédula de ciudadanía del tercero autorizado.

