¿Es cierto que subir el salario mínimo afecta el empleo?

“Subir el salario mínimo tiene un impacto insignificante o incluso positivo sobre el empleo”, aseguró Joseph Stiglitz, premio nobel de economía en 2001, en una entrevista con el diario español ‘El País’.



El economista estadounidense analizó la decisión tomada por el Gobierno español de subir el salario mínimo en un 22 por ciento – hasta 900 euros mensuales– y aplaudió sin rodeos la iniciativa que adoptó.

De acuerdo con Stiglitz, quien fue asesor de los expresidentes Bill Clinton, en EE. UU., y José Luis Rodríguez Zapatero, en España, en su país se han realizado estudios que señalan que el impacto de subir el salario mínimo puede ser insignificante e incluso positivo sobre el empleo.

“Los datos son abrumadores. Y no se refieren a subidas del 22 por ciento como en España, sino incluso del 100 por ciento, como en Seattle”, aseguró el economista de 75 años en ‘El País’.



La decisión en el país ibérico ha sido cuestionada, a tal punto que el Banco de España cifra en 150.000 empleos el coste de subir el salario, situación que Stiglitz negó.



Para Stiglitz, las críticas a la medida de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se deben a una visión antigua basada en la presunción de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado definido por la oferta y la demanda.



Para el nobel de economía, esta idea es “una especie de creencia religiosa”, y concluyó que “los estudios muestran que no es así”.



En la entrevista con el diario ‘El País’, Stiglitz manifestó que uno de los grandes peligros de la economía mundial es la guerra comercial y apuntó contra Donald Trump, presidente de EE. UU.



“Una guerra comercial entre las dos grandes potencias mundiales sería muy dañina. Ahora mismo es muy posible que estalle el conflicto. Aunque solo pongo un pero: Trump no es racional. Y en cualquier momento puede cambiar de opinión sin ninguna justificación racional, como hizo con Corea del Norte”, dijo.



Stiglitz acusó a Trump de ser un presidente con una política fiscal desastrosa y de impulsar una guerra comercial de consecuencias imprevisibles. El experto agregó que su gobierno ataca “los ideales americanos de libertad, democracia y justicia para todos”.



EL TIEMPO