Hace unos días la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció que es necesario realizar una nueva subasta para conseguir la electricidad que se requiere para poder atender el consumo de los colombianos y evitar un racionamiento en 2027-2028.



El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) ya dio a conocer el cronograma con las obligaciones y plazos para llevar a cabo esta subasta de asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del Cargo por Confiabilidad para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre del 2028.



(Lea también: La Creg advierte que intervenir precios puede llevar a racionamiento)

Esta energía firme es la que generan las plantas en Colombia aún en condiciones críticas de hidrología o fallas en el sistema con el fin de que los usuarios no tengan que enfrentar un racionamiento.



El próximo 24 de mayo los generadores deben declarar su interés en participar en la subasta, mientras que el 17 de julio se tienen que entregar la garantía que ampara su participación en el proceso (garantía de seriedad de la oferta).



El Asic recibirá las ofertas para participar en la subasta el 16 de agosto de 2023 y este mismo día se llevará a cabo el proceso de adjudicación de las OEF. Los resultados del proceso se darán a conocer al día siguiente, el 17 de agosto.



Otra fecha clave que se debe tener en cuenta es que el 7 de septiembre los participantes deben entregar contratos de combustible o garantías de cumplimiento, mientras que el 12 de octubre el Asic tendrá que expedir las certificaciones de la asignación de OEF.

Los desarrolladores o inversionistas que deseen participar en la subasta deben presentar un certificado de la Upme donde conste que la planta tiene concepto de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Para aquellas plantas o unidades de generación con obligaciones que entren en operación comercial antes del primero de diciembre de 2027, la Creg estableció como incentivo el que puedan empezar a recibir la remuneración del Cargo por Confiabilidad asignada desde su entrada en operación, sin modificar la fecha de finalización de las obligaciones de energía adquiridas en la subasta.

¿Qué tan probable es un racionamiento de energía?

De acuerdo con el análisis energético realizado por la Creg indica que la oferta de energía firme para 2027 y 2028 podría ser menor a la que se requiere para atender el consumo que se espera para estos años, en el caso de que el crecimiento de la demanda supere la más reciente proyección de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



En un informe publicado en octubre de 2022, la Upme indicó que entre 2022 y 2036 el consumo de electricidad podría tener un crecimiento promedio año entre el 2,22 y el 3,35 por ciento.



Pero también existen otras situaciones de riesgo que, en caso de materializarse, podrían comprometer la atención de la demanda frente a una eventual condición crítica de suministro de energía.



(Lea también: Convocan subasta de Cargo por Confiabilidad para asegurar suministro de energía)



Por ejemplo, la oferta de energía podría ser menor a la estimada por el retiro o retraso en la entrada de plantas al sistema o por un eventual retraso en la entrada en operación de las cuatro unidades de Hidroituango que se espera próximamente.



No obstante, también existe un listado importante de proyectos que tienen el aval de la Upme y que podrían instalarse en las fechas previstas por sus promotores, ya que no dependen de expansiones de las redes de transporte, un tema que en muchas ocasiones se convierte en el cuello de botella para ampliar la capacidad de generación de energía.



Si no se lleva a cabo esta subasta de Cargo por Confiabilidad y en 2027-2028 el consumo de electricidad de los colombianos supere en un 3 por ciento la última proyección de la Upme (2.055 GWh/año), bajo un escenario de condición crítica durante cinco meses, un racionamiento podría costarle a Colombia 1,32 billones de pesos.



En cambio, el pago de un Cargo por Confiabilidad de 17,62 dólares por megavatio hora por los 2.055 GWh/año tendría un costo de 170.000 millones de pesos. Lo que resultaría en una relación beneficio/costo de ocho veces.