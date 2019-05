Se realizará nueva subasta petrolera enfocada en el gas natural

En un escenario en el cual el saldo de las reservas completó en el 2018 seis años a la baja, las autoridades del sector de hidrocarburos tomaron la decisión de diseñar una nueva ronda o subasta petrolera con énfasis en gas natural, en busca de nuevos yacimientos.

La necesidad es evidente, si se tiene en cuenta la reducción de casi dos años en la autosuficiencia registrada el año pasado y que, además, los proyectos de exploración toman varios años en madurar y otro tiempo adicional para conectar los nuevos campos que se descubren.



Esto fue confirmado por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, quien le reveló a EL TIEMPO que debido a este descenso en los recursos probados del año pasado, que bajaron de 3,89 terapiés cúbicos a 3,79 terapiés cúbicos, “es imperativo promocionar bloques con potencial de gas”.



Por ello, la ANH inició una exhaustiva revisión de los posibles bloques y planea hacer el ofrecimiento de 20 áreas para exploración y producción, con foco en gas, varias de estas en la cuenca del valle inferior del Magdalena, con la intención de adjudicarlas antes de finalizar el año.

“El proceso será similar al del primer semestre y esperamos completar otros 20 bloques para ofrecer y adjudicar a las empresas de exploración y producción antes de finalizar el 2019”, señaló el funcionario, quien precisó que se espera que al menos 12 bloques, es decir, el 60 por ciento, tengan esta vocación.



La ANH ya inició el proceso de valoración y maduración de áreas, ubicadas en la mayoría de las cuencas sedimentarias del país. Según Morelli, “existen cuencas que tienen mayor vocación de gas, como el 'offshore' del Caribe, La Guajira, Valle Inferior del Magdalena, Sinú - San Jacinto y Sinú 'offshore', donde –desde luego– hay presencia de gas y estamos evaluando algunas áreas para ofertar”.



El directivo agregó que estas se complementarían con más áreas, en otras cuencas que tienen mayor vocación de petróleo. “El número y ubicación todavía es materia de evaluación”, recalcó y anotó que “ninguna de las áreas a ofrecer tendrá como objetivo los yacimientos no convencionales, aquellos que se exploran y explotan bajo la técnica del 'fracking'”.

Ejercicio integral

Algo para resaltar de esta nueva subasta de áreas de exploración y producción en busca de más gas natural, es que la ANH decidió abordar el tema de manera integral, buscando que los esfuerzos no se diluyan en el futuro.



Esto es, extender lo máximo posible la autosuficiencia, para tranquilidad de más de 9,2 millones de hogares y miles de industrias, además, con el fin de respaldar el sector eléctrico en épocas de sequía y reducir las emisiones de material particulado del parque automotor.



En este sentido, la ANH decidió convocar a toda la cadena del mercado del gas (productores, transportadores, gremios y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla), así como al Ministerio de Ambiente, con el fin de tener una visión colectiva que se materialice en descubrimientos.



En este sentido, Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), destacó que para el informe de reservas con corte al 2018, este año por primera vez la ANH hizo el ejercicio de identificar cuáles son los recursos prospectivos y les pidió a las compañías que definieran prospectos con una probabilidad de ocurrencia del 50 por ciento, para saber qué tienen identificado en el futuro.

De ahí salió un potencial prospectivo de 13 terapiés cúbicos y esta información corresponde a 230 prospectos que identificaron 30 compañías. EL TIEMPO conoció que este ejercicio se hizo, principalmente, en los Llanos, el valle inferior del Magdalena, la cuenca Sinú-San Jacinto, e incluso en el Catatumbo.



“Claro que tuvimos una caída en las reservas y hay que desembotellar otros 1,3 terapiés cúbicos en recursos contingentes, pero tenemos potencial de casi triplicar el nivel de reservas, si trabajamos las cosas bien. O sea, si aumentamos la exploración y tomamos las medidas que toca”, aseguró.



Según el dirigente gremial, de este ejercicio realizado por la ANH se destaca que los prospectos no incluyen áreas de posibles yacimientos no convencionales, para explorar a través de la tecnología de fracturamiento hidráulico, o 'fracking'.



“Coincidimos en tomar medidas para asegurar a más tiempo, pero no veo peligro en un lapso; según la Unidad de Planeación Minero Energética, la demanda de gas no térmica podría satisfacerse en el corto y mediano plazo, mientras el consumo de las centrales que utilizan gas para generar energía, tiene que complementarse con el gas natural importado, frente en el que quedan seis años de contrato en la regasificadora de Cartagena”, anotó.

Hay que destrabar recursos

Luego del descenso del 2,9 por ciento en las reservas probadas de gas en el 2018, el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, llamó la atención para que se desembolaten recursos equivalentes al 25 por ciento del saldo actual.



Se trata de los llamados recursos contingentes, es decir, que han sido identificados, pero que no pueden pasar al saldo de reservas por limitantes ambientales, sociales, legales y técnicas. Según el reporte de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se trata 1,3 terapiés cúbicos de gas, que para poder ser contados, los productores deben tener compromisos comerciales, a través de contratos firmados con compradores.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

Twitter: @omarahu