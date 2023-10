En vivo: Ministro de las TIC revela últimos avances de subasta 5G

El ministerio de las TIC, publicó la Resolución 3947 de 2023 la cual establece los requisitos, las condiciones y el procedimiento que permitirá el inicio del camino para la masificación de la tecnología 5G en el país.

En el documento, además de las condiciones para la subasta, el ministerio TIC ha diseñado bloques para que no exista un monopolio y un solo ganador.



De igual forma dejó en firme la fecha de la subasta y que será el próximo 20 de diciembre.



De acuerdo con el Ministro TIC, Mauricio Lizcano, los procesos de asignación de permisos para el uso del espectro son esenciales para continuar con la ejecución del Plan de Conectividad del Gobierno del Cambio.

Conozca el plazo establecido para el envío de comentarios del proyecto de resolución.

Las bandas que se están subastando corresponde a espectro remanente en las

bandas donde actualmente operan los sistemas 4G (700 MHz, 1900 MHz, AWS

extendida, 2500 MHz) y a la banda de 3500 MHz.



Para el caso de 3500 MHz, banda en la que se empezará a desplegar la tecnología 5G, cada bloque de los 4 dispuestos de 80 MHz tiene un valor de reserva de $317.717 millones.

Histórico!!! Acabo de firmar la resolución de los términos de referencia para la subasta de 5G después de 2 meses y medio de comentarios de la ciudadanía. Una Tecnología que aumentará hasta 40 veces las velocidades de descarga y subida y que trasformará muchos sectores de la… pic.twitter.com/ogLpegYmIA — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) October 21, 2023

Las medidas que quiere la SIC

A su turno, la Superintendencia de Industria y Comercio, emitió su concepto sobre el proyecto de resolución que determinará las reglas para la subasta 5G en Colombia, allí la entidad pidió que el MinTIC incluya medidas diferenciales en la subasta 5G a cargo de Claro, "teniendo en cuenta que el mercado de servicios móviles en Colombia tiene características que dificultan una competencia efectiva que beneficie a los usuarios", dijo



Según la Superindustria esos problemas podrían incrementarse debido a las ventajas

adicionales que podría obtener Claro como resultado de la subasta.



Entre las ventajas estarían "el nivel de concentración de mercado, la alta participación, las condiciones no óptimas de precio y calidad de los servicios, las altas barreras de entrada al mercado y las limitaciones en la efectividad de mecanismos,

como la portabilidad numérica móvil", dice la SIC.



Además la SIC pide que el MinTIC mantenga la regla relacionada con la cantidad máxima de espectro a la que podría acceder una unión temporal entre Tigo y Movistar dentro de la subasta, lo que podría generar beneficios para los operadores que se presenten mediante uniones temporales.



Sin embargo, la SIC aclaró en el concepto que esas ventajas no serían

sustanciales y no tendrían la dimensión para afectar la dinámica de competencia

dentro de la subasta y en el mercado de servicios móviles.



En tercer lugar la SIC pide al MinTIC incluya la explicación técnica, la cual justificaría que en la subasta solo se ofertará un único bloque de tamaño 2x5 MHz en la banda de 700 MHz. Esto según la Superindustria, es necesario porque ese agrupamiento puede excluir a algunos operadores de la posibilidad de competir por la asignación de espectro en esa banda.

​

De otro lado solicita que el MinTIC ajuste el valor de reserva de los bloques de 80 MHz de la banda de 3500 MHz con base en el número de filtros para estaciones satelitales que deban adquirir los asignatarios de permisos de uso de espectro.

Las alertas

Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar Colombia.

De acuerdo con Fabián Hernández, presidente CEO Telefónica Movistar Colombia, la empresa tiene todo el compromiso para participar en la subasta, pues ve una gran oportunidad para contribuir al crecimiento del país.



Hay que recordar que la empresa no participó en la puja del 2019 argumentando, altos precios en las bandas disponibles.



"Igualmente seguimos analizando las condiciones de participación con las variaciones que se han efectuado tales como pasar de 60 a 80 MHz de bloque mínimo en la banda de 3,5 y entender el alcance de las obligaciones de hacer definidas. Nos preocupa que con ese tamaño de bloques de existir 4 participantes se pueda acceder solamente a 80 MHz , pues no se dispuso de todo el espectro disponible (400 MHz) sino solo 320 MHz", dijo Hernández.



De acuerdo con el directivo es una alerta, la razón de "Por qué el ministerio no acogió en parte las recomendaciones de la SIC en temas de dominancia, con lo cual se desconoce la mecánica de acceso al roaming sobre la tecnología y se le dará una ventaja para salir de primero en el mercado", apuntó.

