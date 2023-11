'Subasta 5G es un proceso antimonopolio', dice el MinTIC 

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano explicó que cuatro operadores están listos y habilitados para participar en la subasta de 5G en Colombia: Comunicación Celular Comcel (Claro), Sociedad Futura Telecall de origen brasileño, Partners Colombia (WOM) y la Unión Temporal Colombia Móvil (TIGO) – Telefónica (Movistar).



Además señaló que este proceso no tiene marcha atrás, y la subasta se realizará el próximo 20 de diciembre. Se espera que el próximo lunes 4, el Ministerio anuncie las subsanaciones hechas por los cuatro operadores interesados a sus propuestas, para seguir cumpliendo el cronograma establecido.

Lizacano además afirmó en la Comisión VI del Senado de la República, y con la presencia de la Superintendencia de Comercio, la Contraloría, la Procuraduría y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que la llegada del 5G es un gana-gana para los colombianos, se espera activar la economía en cerca de cuatro billones de pesos.



"Además, ningún usuario en Colombia pagará más por esta tecnología, que es un habilitador de competitividad digital para el país. Con ella conectaremos a cerca de 28 millones de colombianos, lo que representa el poco menos del 54% de la población. La subasta no tiene marcha atrás, ha sido un proceso transparente, que ha cumplido sus plazos según el cronograma, lo que le permitirá a este Gobierno traer el 5G a Colombia, garantizando, además, que no exista un monopolio en el mercado",afirmó.



Lizcano fue enfático durante un debate de control político, destacó el equipo estructurador, liderado por reconocidos expertos internacionales y apoyado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), encargados de garantizar que el proceso sea transparente y técnico, así como el precio del espectro.



El líder del sector TIC aseguró que la tecnología 5G abrirá varias posibilidades de desarrollo, y potencializará actividades que terminarán incidiendo favorablemente en el crecimiento del PIB. Algunas estimaciones plantean un aumento de cerca del 0,5% del PIB antes de 2030.



"Este proceso es un claro habilitador del desarrollo digital para el país, es antimonopolio. El único propósito de este Gobierno y de este Ministerio es impulsar la economía, trabajar por los más pobres y conectar las regiones más apartadas. De ahí que estemos convencidos que con el despliegue del 5G lograremos dinamizar el sector, reducir la brecha digital y potenciar el ecosistema empresarial", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Lizcano, ministro TIC. Foto: Archivo Particular

De acuerdo con el ministro, "hay empresas que no quieren invertir y eso ha generado mucho ruido. Pero no nos vamos a dejar intimidar. Están confundiendo peras con manzanas. Y es que una cosa es el espectro y otra cosa es la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, que sabemos que tiene bastantes problemas. Pero el 5G no corregirá los problemas que existen en el mercado de las telecomunicaciones".



El ministro señaló en que el debate también está centrado en sí se deben poner medidas asimétricas a Claro, y además no no permitirle elegir las bandas que quiere de primero, pues recordó ya que en el 2013 se tomó esa decisión y nada cambió, "entonces prohibirle a un operador no participar no cambia el mercado".



Entre los compromisos que tendrán las empresas está la optimización de redes troncales, la conectividad en el Pacífico, las líneas de fomento, las comunidades de conectividad y las Zonas Comunitarias para la Paz. Además, del trabajo por la renovación del Espectro radioeléctrico, las obligaciones de hacer y por supuesto, la subasta 5G.

Tres años para lograr cobertura de más del 50% en 5G

En las cuentas de lizcano está que tomará “entre 12 y 36 meses tomará el despliegue de infraestructura 5G en Colombia para lograr conectar a esta red a cerca del 54 por ciento de la población. Esa penetración inicial aumentará paulatinamente, hasta cubrir más del 90 por ciento de la población. El 5G es un ganar-ganar para los colombianos y se espera que active la economía en cerca de 4 billones de pesos”, agregó.



Entre los beneficiados están 2.326 instituciones educativas con el servicio de internet, así como a la comunidad circundante, 25 localidades que a hoy no cuentan con servicio móvil de ningún operador, 61 segmentos de carreteras primarias y 41 de carreteras secundarias, que suman 2.114 km.​

Más noticias