Por coronavirus, Starbucks cierra la mitad de sus cafés en China

La cadena estadounidense Starbucks anunció el cierre de la mitad de sus cafés en China mientras se logra el control del coronavirus, epidemia que ya ha cobrado 132 vidas, con 5.974 casos confirmados en China continental (sin contar Hong Kong).



La medida de Starbucks implica el cierre de más de 2.000 tiendas ubicadas en China continental, el mercado de crecimiento más importante de la cadena del café.

Este no es el único negocio afectado por la situación de salubridad en el gigante asiático de la economía. La empresa tecnológica Apple anunció, según Bloomberg, que está trabajando con sus proveedores en la ciudad para mitigar cualquier pérdida de producción, pero el impacto fuera de la región es menos claro, dijo el presidente ejecutivo Tim Cook el 28 de enero.



Además, varias aerolíneas suspendieron los vuelos y las cadenas, incluidas McDonald's Corp. y KFC, han cerrado ubicaciones; mientras que Volkswagen AG, la aseguradora canadiense Sun Life Financial Inc. y los bancos de Credit Suisse Group a Morgan Stanley le dicen al personal que trabaje desde casa, agregó la agencia Bloomberg.



El panorama ya está en la mira de los organismos económicos globales que prevén un efecto sobre la economía mundial, el cual llevaría a un menor crecimiento.



Y no es para menos, en el caso de Starbucks, por ejemplo, había planeado aumentar sus proyecciones financieras para el año, pero cambió de rumbo a medida que se intensificaron las medidas para evitar la propagación del coronavirus, indicaron las agencias de noticias.



Varias decisiones económicas se están tomando sobre el terreno, en la medida en que avanza la propagación del virus lo que genera incertidumbre entre los inversionistas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS