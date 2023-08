Luego de varios días cerrada por deslizamientos de tierra y rocas en varios tramos, la vía al Llano volvió a estar disponible, pero solo para el tránsito de vehículos de carga. Por ahora, no se permitirá el transporte de pasajeros por seguridad.



La vía Bogotá-Villavicencio es clave para la conexión del centro del país con los Llanos Orientales y el ministro de Transporte, William Camargo, asegura que una solución estructural a esta problemática no estará lista antes de dos años.



(Lea también: Puente 'Los Grillos: ¿Quién fue el responsable de su construcción?)

¿Cuál es el primer balance que deja la reapertura de la vía al Llano?

Las lluvias que se mantienen en la zona

han provocado la caída

de rocas FACEBOOK

TWITTER

Restablecimos la conectividad en los dos sentidos de la vía. Inicialmente, tuvimos algunos problemas con demandas de las comunidades, bloqueos y algunas complicaciones con transportadores por los deslizamientos, ya que las lluvias que se mantienen en la zona han provocado la caída de rocas y el concesionario (Coviandina) debe limpiar primero el corredor para habilitar el paso.



Se habilitó la circulación de manera continua y esperaríamos que la operación diurna nos vaya liberando paulatinamente ese tráfico en el corredor. Es importante señalar que está habilitado exclusivamente para vehículos de carga y estamos relativamente en una tranquilidad frente a la circulación de vehículos.



Tuvimos algunas complicaciones por el cierre asociado a condiciones de seguridad en Bogotá y Villavicencio, que ya se lograron superar y tenían que ver con la acumulación de vehículos en los dos extremos de la vía para ingresar al corredor y hacer el desplazamiento a lo largo de los 87 kilómetros que tenemos allí.

Facebook Twitter Linkedin

Vía al Llano Foto: Twitter: @CoviandinaSAS

¿Cuándo se habilita el tránsito para pasajeros?

Eso aún está en observación porque nuestra preocupación es que en la medida en que incorporemos circulación de pasajeros y tengamos algún bloqueo por deslizamientos, estamos induciendo un mayor riesgo en la operación.



Cuando operamos con tractocamiones, en la práctica es mucho más fácil ubicarlos en zonas seguras porque estamos ejecutando un ejercicio de distancia entre ellos para garantizar mínimas condiciones de riesgo y vulnerabilidad.



Esperamos en el transcurso de una o dos semanas evaluar la habilitación del corredor para pasajeros; entre tanto, sigue habilitada la Transversal del Sisga y en el puente aéreo se han aumentado las frecuencias de Satena y otras aerolíneas. Los precios de los tiquetes se han mantenido entre la franja razonable que la Aerocivil tiene verificada con los operadores.

¿Quién responderá por los recursos que no se recauden por la suspensión de peajes?

Nuestra preocupación es la conectividad y entendemos que hay una afectación a los transportadores por efecto de esa misma limitación de capacidad. Hay mecanismos dentro del contrato que habitualmente se consideran para restablecer esa caída en los ingresos por los peajes, es un riesgo comercial que está incorporado en los contratos.



El monto se calcula con base a las proyecciones, que posteriormente se puede contrastar con la información de paso de vehículos por los peajes y los registros que tiene la interventoría.



(Lea también: Revisarán tarifa diferencial de gasolina para taxistas: hablan Mintransporte y gremio)

¿Cuál será la solución de fondo para la vía al Llano?

Facebook Twitter Linkedin

William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La conectividad del centro del país con los Llanos Orientales es una larga historia de desencuentros entre el hombre, la naturaleza y la ingeniería. Ahí hay una situación en la que se conjugan inadecuadas formas de ocupación del suelo y su tensión con cuerpos de agua, una cordillera relativamente joven y con una topografía compleja y el incremento de cambio climático y efectos sísmicos que también tienen un impacto importante.



Como ministerio tenemos una serie de alternativas para soluciones de largo plazo, pero lo que estamos convocando es una discusión como sociedad de cuál es el mejor destino de estos corredores, porque si bien es una inversión del Estado, es una decisión que involucra a cinco departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare y Arauca.



En ese entre tanto, tenemos tres alternativas y una cuarta que surge con la caída del puente de Los Grillos. Tenemos el corredor Bogotá-Villavicencio, que tiene una historia de afectaciones e inestabilidades y unos tramos sin terminar. El contrato de operación tiene un costo entre opex y capex de 9 billones de pesos.



También tenemos la Transversal del Sisga, que tiene una infraestructura limitada de un carril por sentido. Se podría duplicar su capacidad, pero esto tiene unas implicaciones en costos y una concesión existente.

Creo que lo razonable no

es salir a resolver de manera acelerada sin evaluar integralmente

las implicaciones FACEBOOK

TWITTER

El tercer corredor es el de Sogamoso-Aguazul, que históricamente también tiene un problema de resiliencia y problemas de estabilidad en varios puntos. En el sector entre Toquilla y Aguazul se han generado inestabilidades, pérdidas de vía y de banca y afectaciones importantes en la conectividad entre Boyacá y Casanare.



Allí hay un corredor alterno por la vía Vado Hondo-Labranzagrande que podría mejorar la capacidad y es aparentemente de mayor resiliencia, pero eso conecta una parte de los viajes y la carga que está entre Boyacá y Casanare.



La discusión no es menor porque tenemos que evaluar como sociedad si es más conveniente, por ejemplo, acometer una intervención integral en los puntos críticos (de la vía al Llano) que todavía están a cargo del Estado y que no fueron asumidos por la concesión, en lugar de empezar la construcción y diseño bajo el esquema de APP del tramo entre Boquerón y la salida de Bogotá.



Vamos a convocar en las próximas semanas a los actores de la región, a los nuevos gobernantes, a la academia y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para hacer una evaluación completa de lo que puede significar una solución de largo plazo y estructural para la conexión del centro del país con los Llanos Orientales.



Esto no puede desconocer corredores por Arauca, que tienen una inversión prevista y permiten conectar a Arauca con Casanare y la Orinoquia con los Llanos Orientales. Creo que lo razonable no es salir a resolver de manera acelerada sin evaluar integralmente las implicaciones, los costos y los mejores procesos de inversión de recursos en estos corredores que tenemos allí para conectar los cinco departamentos.

Facebook Twitter Linkedin

Vía al Llano Foto: Twitter: @CoviandinaSAS

¿Para cuándo se tiene previsto tomar una decisión final?

Cualquier solución estructural no va a estar antes de dos años FACEBOOK

TWITTER

Eso es parte de lo que tenemos que construir porque en este momento, desafortunadamente, estamos concentrados en atender la emergencia. En los últimos días no hemos podido concentrar esfuerzos de equipos para revisar estos temas, mientras ejecutamos frentes que están abiertos en el puente Los Grillos que colapsó y la Transversal del Sisga, donde la ANI está haciendo mantenimientos para que no se afecte.



En la práctica, cuando se entrega un corredor a un concesionario ellos deberían, por principio, asumir todo, pero se generaron exclusiones que ponen a la Nación en desventaja porque los concesionarios asumen el mantenimiento y operación de corredores relativamente sanos y estables y le dejan a la Nación los puntos inestables.



Otro frente es el corredor Bogotá-Villavicencio. Esperamos salir de cubrir esta contingencia y que el invierno nos permita un momento de reflexión para revisar, porque cualquier solución estructural no va a estar antes de dos años. En este ejercicio, como lo indican nuestros abuelos, no por madrugar amanece más temprano.

Tiene un riesgo de que entre en un proceso de revisión frente a la posibilidad de que lo siga operando el mismo concesionario FACEBOOK

TWITTER

Hay que reflexionar qué tipo de soluciones son las que estructuralmente nos van a permitir una solución integral. Además, tener el tiempo para planificarlas muy bien y buscar los recursos.



Es un corredor que en este momento por todo el tema de Odebrecht también tiene un riesgo de que entre en un proceso de revisión frente a la posibilidad de que lo siga operando el mismo concesionario (Coviandina), sobre esto la ANDJE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) ha planteado una solicitud de información.



En el pasado hemos tenido procesos en los que los contratistas que estén inmersos en estos procesos de verificación de prácticas de colusión o de corrupción, inclusive de señalamientos de procesos como los que se citaron hace una o dos semanas, tienen que reversarse. Ahí tenemos el caso de Centros Poblados y Meco. Todo eso hace parte del contexto que como Estado y como sociedad nosotros estamos invitando a evaluar.



Hay unas decisiones que la Nación en su conjunto, frente a estos eventos de Odebrecht conocidos hace unas semanas, va a activar en actuaciones y dentro de ellas podría ser lo que en el pasado en cuanto a reversión y cesión de contratos se ha presentado en otros proyectos y con otros contratistas.



(Lea también: Habilitan tránsito para vehículos de carga en la vía al Llano)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: El Tiempo / cortesía

¿Esta evaluación afectará otros proyectos?

Hay un listado que sacó hace algunos días la ANDJE y hay varias concesiones que tienen como parte de las firmas que los operan a Corficolombiana.



Esto dependerá de que la información que ha solicitado la ANDJE llegue, se haga la evaluación correspondiente y se activen las decisiones por parte de las entidades del Estado que tienen contratos en ejecución con las firmas que estén allí inmersas.

¿Cuál será la solución para el puente de Los Grillos luego de su colapso?

El Invías ha efectuado inversiones por 95.000 millones de pesos en la Transversal del Cusiana y tenemos dos tipos de soluciones. La primera es que, cerca al puente Los Grillos y antes de que se presentara ese evento, teníamos una afectación en el puente Quebrada Negra y ya hay un puente metálico que está en el proceso de traslado a la zona. También se adecuará un terraplén del lado de Sogamoso para garantizar la estabilidad de la cimentación que tiene ese puente.



En el puente Los Grillos lo que estamos haciendo es habilitando pasos para garantizar una conectividad para vehículos livianos. Esa es una tarea que ya está cometiendo el Invías y que tiene una disposición de ubicar dos secciones de puente para mejorar la conectividad en la zona entre Pajarito y los corregimientos cercanos.



Entre tanto, el equipo del Invías está evaluando el corredor Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal para conectar vehículos de carga. Allí hay una restricción de capacidad de hasta 30 toneladas y estamos verificando la infraestructura para eventualmente mejorar la capacidad o tener una operación similar a la que tenemos en la Transversal del Sisga.



Habrá una evaluación por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros o alguna universidad que nos dé tranquilidad y oportunidad frente a los resultados para evaluar cuáles fueron las causas del colapso de la estructura. Adicionalmente, este corredor hace parte de las evaluaciones de mediano y largo plazo que queremos abordar para la conexión del centro del país con los Llanos Orientales.

Facebook Twitter Linkedin

Puente Los Grillos Foto: Cortesía Invías

¿Esa evaluación determinará si es necesario construir un puente nuevo?

Exactamente, porque lo que hemos evidenciado es que de los tres puentes que hacían parte de este sistema de viaducto, dos tuvieron algunas afectaciones menores. Hay que evaluar la pertenencia de mantener esas infraestructuras en operación y el puente nuevo.



Lo que inicialmente sugiere todo el análisis que hemos realizado es que el corredor es de una alta fragilidad por el cambio climático, inundaciones y deslizamientos de tierra.

¿Se revisarán todos los puentes del país para evitar nuevos colapsos?

El Invías tiene un inventario de 3.800 puentes y 500 ya fueron evaluados y tienen unas recomendaciones de intervenciones. En la medida en que tenemos una red vial con afectaciones importantes, no solamente por estructuras sino por temas de conectividad, los recursos resultan siendo siempre insuficientes.



Estamos buscando mecanismos alternos para contar con fuentes frescas para financiar una inversión que, inicialmente, se estima en 2 billones de pesos, solamente para los puentes ya identificados porque nos faltan los puentes de vías secundarias y terciarias.



Esos recursos no están habilitados en el Presupuesto General, que obviamente está afectado por un déficit fiscal importante, y a pesar de la incorporación de la reforma tributaria, no se logró generar un aumento sustancial en la inversión del Estado porque estamos pagando un costo importante por el servicio de la deuda.



LINA QUIROGA RUBIO

deiqui@eltiempo.com