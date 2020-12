'Hay que superar la informalidad y sofisticar el mercado'

Hasta hace muy poco tiempo percibíamos al sector informal como un amortiguador o válvula de escape mediante el cual la gente resuelve por su cuenta su problema de desempleo o de ingresos; o como un generador de empleo en el que pequeños inversionistas de bajos recursos y posiblemente de baja capacitación invierten sus exiguos capitales en pequeñas empresas de 1 a 5 empleados y generan empleo mientras este capital se va consumiendo por insuficiencia de ingreso o de rentabilidad. Unos y otras conforman el sector informal que genera cerca del 60 por ciento del empleo en Colombia.



(Lea también: Los caminos para recuperar 1,5 millones de empleos).

Con razón dice Santiago Levy de la Misión de Empleo que este esquema es un gran desperdicio de capital humano y de recursos de capital. No solamente eso, sino que es inhumano dejar que los más pobres y los menos capacitados sean los generadores de empleo de última instancia y sacrifiquen en el proceso sus ahorros y sus ilusiones. La mayoría de estas empresas fracasan y las que sobreviven no crecen mucho.

Reducir la informalidad es imperativo

Quizás lo más importante de reducir la informalidad es elevar la productividad total de factores (PTF), que es la que más tiene que ver con el crecimiento económico. Si aumentara el porcentaje de la fuerza laboral ocupada en el sector formal en nuevos puestos de trabajo más productivos, se eleva la productividad.



Santiago Levy sostiene que para reducir la informalidad tenemos que reformar, y eventualmente hacer desaparecer, las instituciones que hoy la inducen en Colombia, que son el sistema de seguridad social y su financiación con impuestos a la nómina, el sistema de salud y como se financia, el sistema tributario y el régimen laboral vigente. Cree además que hacerlo eliminaría los perniciosos incentivos que hoy estimulan la informalidad, con lo que se esfumaría el problema. Ojalá emprendamos el camino que sugiere, pero no creo que baste con eso para garantizar el resultado al que aspira Levy.

La trampa del ingreso medio

La solución no es legal ni regulatoria. Estamos relativamente estancados en lo que llaman 'la trampa del ingreso medio'. Ascendimos a ese nivel de ingreso transfiriendo mano de obra de baja calificación, ocupada por ejemplo en el campo, a actividades más modernas que no requerían mayor capacitación pero que utilizaban mayor capital y tecnología "El efecto bruto de tal transferencia, que normalmente se produce en conjunto con la urbanización, es un aumento sustancial de la ´productividad total de los factores´, es decir, una expansión del valor del PIB" que no "puede explicarse por la expansión de la mano de obra, el capital y otros factores físicos de producción a la economía", señaló el economista Otaviano Canuto, en su publicación Brazil and South Korea: Two Tales of Climbing the Income Lather.



(De su interés: Los sectores que impulsan nuevos empleos).



Pero ha seguido llegando mano de obra de baja capacitación a las ciudades buscando nuevas oportunidades o impulsada por el desplazamiento violento y la inseguridad. Las industrias existentes y la construcción no pudieron absorber esa oferta adicional de trabajo, que parcialmente se ocupó en servicios, y mayoritariamente en el sector informal, también en el sector rural. Nos encontramos de nuevo en una situación en la que existe un exceso de mano de obra de baja calificación ocupada en actividades de subsistencia, esta vez predominantemente urbanas, que requiere ser empleada por entidades productivas más sofisticadas, pero es algo que no sucede. Canuto sostiene que aumentar la productividad y mantener un ritmo de crecimiento más acelerado, ahora "se vuelve dependiente de la capacidad interna de la economía para ascender en las cadenas de valor de la manufactura, los servicios o la agricultura, hacia actividades caracterizadas por la sofisticación tecnológica", cumpliendo estrictos "requisitos…, en términos de capital humano y activos intangibles, como el diseño y las capacidades organizativas".

¿Qué sigue?

Se necesita transformar o atraer empresas e inversión en actividades que requieren mayor conocimiento y complejidad, y que participen en cadenas de valor nacionales e internacionales más sofisticadas. Al mismo tiempo, intensificar el desarrollo autónomo de conocimiento, tecnología y capacidad gerencial. Lamentablemente Colombia ha quedado muy atrás y ha estado relativamente ausente del desarrollo de cadenas internacionales de valor.



(Le recomendamos: Inflación y crisis definirán el aumento del mínimo, señalan analistas).



También se ha vuelto cada vez más difícil aumentar simultáneamente el empleo de trabajadores informales, no calificados, e incrementar la productividad. Tratar de recuperar ahora lo que se dejó pasar va a ser un enorme desafío que coincide con la necesidad y la urgencia de que alcancemos un mayor nivel de crecimiento. La pandemia nos va a dejar con una deuda externa muy grande en relación con el PIB, con grandes demandas sociales e importantes labores. Por ejemplo, el desarrollo local de capacidades, la construcción de infraestructura y los bajos costos de transporte y de transacción que se necesitan ahora para el desarrollo de servicios e industrias con alto contenido tecnológico.

Países que pueden servir de guía para aumentar la productividad de acuerdo al PIB por habitante Foto: Infografía / EL TIEMPO

Lecciones de la historia

Cuando Inglaterra tomó como modelo a Holanda para emprender su industrialización no había mucha diferencia en ingreso entre ellas dos. Ni la había más tarde cuando Alemania, Francia, Estados Unidos y luego Japón utilizaron a Gran Bretaña con el mismo propósito. Corea del Sur imitó a Japón, como lo hicieron Taiwan, Hong Kong y Singapur. Mauricios ha utilizado a Hong Kong como su guía y a la India para su desarrollo de tecnología de información, China siguió el ejemplo de Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur. En todos estos casos, los gobiernos jugaron un papel fundamental, orientando la inversión y hasta escogiendo ‘ganadores’ (Justin Yifu Lin y Célestin Monga, ‘Growth identification and facilitation’, Policy Research Working Paper 5313, World Bank 2010).



(Además: Las esperanzas y las dudas que deja la mejoría en el empleo).



El éxito de la industrialización de Asia Oriental puede atribuírsele en parte a que escogieron como modelos para emprender reformas y el mejoramiento de su sistema productivo a países con ingreso por habitante no mucho más alto que los de ellos. Los gobiernos de esos países pusieron en marcha políticas que facilitaron el desarrollo de nuevas industrias o actividades productivas y les dieron a las firmas que emprendieron este camino información, orientación, frecuentemente subsidios, y apoyo inequívoco a las que tuvieron éxito. También se cercioraron de que las empresas privadas usaran como guías industrias maduras en países cuyo ingreso por habitante medido en poder adquisitivo constante fuera alrededor del doble del de su país de origen.



En este caso, los países que se desarrollaron aceleradamente siguiendo a Japón imitaban el patrón de formación de vuelo de los gansos. El líder va adelante, lo siguen los dos más más aventajados y detrás de ellos los más retrasados. A medida que se eleva el nivel tecnológico del que va al frente, los de atrás ocupan los sectores que van dejando vacantes los más avanzados. Empresas de Estados Unidos también han contribuido promoviendo el desarrollo autónomo de tecnología electrónica y TIC en Corea (Samsung), Taiwan (Foxconn) y China (Huawei).

Una posibilidad para iniciar un proceso ordenado de cambio estructural

Basados en las anteriores conclusiones, y su experiencia en el Banco Mundial donde Lin era economista jefe, él y Monga (L-M) prepararon un set de recomendaciones que pueden seguir los países que quieran ensayar el camino que ellos dicen haber encontrado. En primer lugar, proponen que se haga una lista de los bienes y servicios transables que se han producido exitosamente en los últimos 20 años en países que han crecido vigorosamente, y tienen un ingreso por habitante que es alrededor del doble que el del país interesado. En segundo lugar, proponen que los gobiernos les den prioridad a los sectores productores locales de bienes y servicios que figuran en esa lista o son similares. El gobierno también debe identificar y eliminar los obstáculos y cuellos de botella. L-M recomiendan que los gobiernos estén atentos a desarrollos autóctonos exitosos y dar apoyo a esas industrias.



(Le puede interesar: La carrera del hidrógeno, una oportunidad para América Latina).



Algunas de las industrias en los países guía pueden ser totalmente extrañas. En esos casos, el gobierno debe atraer a los productores de esos bienes y servicios a que inviertan en el país. Finalmente, la última recomendación es que los gobiernos les den incentivos a empresas escogidas, teniendo cuidado de que no sean permanentes, no fomenten monopolios, no exijan protección elevada u otros obstáculos a la competencia.

¿Qué países y qué productos?

Hice una selección ilustrativa de los países que cumplen con el requisito de tener ingresos por habitante cercanos al doble del PIB por habitante de Colombia, medido en poder adquisitivo constante que es USD $ 15.644 para el año 2019. Así, pueden servir de guía la lista de países de Europa y Asia Central que califican con su respectivo ingreso por habitante y el índice de complejidad tomado del Atlas of Economic Complexity de Hausmann, Hidalgo y otros, así como aparecen los países de Asia Pacífica, América Latina América Latina y África que podrían ser de ayuda.



Hidalgo y Hausmann aseguran que la complejidad es un buen predictor del crecimiento futuro del ingreso por habitante. Esto se cumple para los países que aparecen en el listado. Como Colombia tiene un índice de complejidad bajo, le conviene entonces sofisticar rápidamente su canasta de producción de bienes y servicios para poder crecer más rápidamente.



(Siga leyendo: Semana de 4 días: ventajas y desventajas de acortar días de trabajo).



Si decide que va a desarrollar rápidamente el sector de TIC y avanzar al mismo tiempo en sofisticación del sector industrial y desarrollo de su agricultura, por ejemplo, convendría acercarse al sureste de Brasil y a Polonia, que es uno de los dos más avanzados en Europa oriental y el que más exporta. Otros países de Europa oriental podrían servir de guía para desarrollar sectores manufactureros específicos. México podría ser otro ejemplo por su mayor complejidad, pero algo que no le funciona. Malasia podría ser el modelo de desarrollo electrónico, también Costa Rica, por su experiencia en capacitación técnica con Intel. Turquía tendría mucho que enseñar en textiles, confecciones o calzado. Las experiencias de Mauricio en TIC y la de los países bálticos valen la pena. Chile figura por inventar formas de exportación de sus recursos naturales. Uruguay lo hace por haber sabido manejar y superar sus conflictos.



RUDOLF HOMMES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO