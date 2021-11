Consejos claves para los negocios y la vida de un socio de Warren Buffett

En el campo de los negocios y las inversiones, no hay duda de que Warren Buffett es una de las personas más destacadas en el mundo, pues gracias a su gran habilidad para manejar sus acciones en diferentes compañías ha logrado amasar un patrimonio neto de más de 100 mil millones de dólares.



(Lea también: Cómo invertir con las estrategias de inversión de millonarios).

Sin embargo, lo que más caracteriza a Buffett, de 91 años y quien es el director ejecutivo del conglomerado Berkshire Hathaway, es su modesto estilo de vida. Según 'BBC', ha donado la mayoría de su fortuna a la caridad y todavía reside en la casa que compró hace seis décadas.



Asimismo, algunos de sus socios también se destacan no solo por sus habilidades para los negocios, sino también por su sabiduría y sus consejos de vida.



Uno de ellos es Charlie Munger, quien trabaja junto a Buffett en Berkshire Hathaway y a lo largo de sus 97 años de vida ha aprendido una gran cantidad de lecciones, tanto financieras como personales.



Según 'Forbes', estos son algunos de los principales consejos del magnate:



(Puede leer: Caos en plena vía por bolsas repletas de dinero que cayeron de un vehículo).

El aprendizaje es indispensable

El experimentado empresario es un hábil lector, considerando que es autodidacta y todo su conocimiento lo adquirió principalmente a través de los libros.



"En toda mi vida, no he conocido a personas sabias que no leyeran todo el tiempo: ninguna, cero. Te sorprendería lo mucho que lee Warren y lo mucho que leo yo. Mis hijos se ríen de mí. Creen que soy un libro con un par de patas que sobresalen”, expresó Munger en una entrevista.

¿Qué es lo más difícil para invertir en bolsa con éxito?



Hacer cosas "simples" "consistentemente".



Charlie Munger pic.twitter.com/HRn3bJXrsA — InvertirDesdeCero (@InvertirDesde0) November 28, 2021

Además, considera que la disposición para aprender es más importante que la inteligencia.



“Veo constantemente a personas que no son las más inteligentes, a veces ni siquiera las más diligentes, pero que son máquinas de aprendizaje. Se van a la cama todas las noches un poco más sabios que cuando se levantaron y eso es de gran ayuda, especialmente cuando tienes un largo camino por delante”, agregó.



Como consejo, el magnate dijo que, luego de adquirir sabiduría, hay que ajustar el comportamiento en consecuencia. "Si su nuevo comportamiento le da un poco de impopularidad temporal con su grupo de compañeros, entonces al diablo con ellos”, afirmó.



(Lea también: Siete claves para hacer una fortuna desde cero).

Las claves para invertir

Munger ha logrado acumular un patrimonio neto de más de dos mil millones de dólares a través de sus múltiples inversiones. Para él, la clave es analizar pocos activos a fondo y tener mucha paciencia al invertir en ellos.



"Me resulta mucho más fácil encontrar cuatro o cinco inversiones en las que tengo una probabilidad bastante razonable de acertar en que están muy por encima del promedio. Creo que es mucho más fácil encontrar cinco que encontrar cien”, explicó en una ocasión, de acuerdo con 'Forbes'.



Por otro lado, el magnate también ha incentivado a los inversores a no darse por vencidos si una estrategia sale mal y se pierde dinero, ya que aseguró que “el capitalismo sin fracaso es como la religión sin infierno”.



(Siga leyendo: Cómo puede ahorrar con el reto de las 52 semanas).

“Uncertainty is the friend of the buyer of long term values”



--- Warren Buffett pic.twitter.com/k4wFUy7FiK — Charlie Munger Fans (@CharlieMunger00) November 27, 2021

Consejos para la vida

El experimentado empresario tiene un "algoritmo fundamental de la vida” que consiste en repetir "lo que funciona".



“Hemos tenido suficiente sentido común cuando algo está funcionando muy bien para seguir haciéndolo. Yo diría que estamos demostrando lo que podría llamarse el algoritmo fundamental de la vida: repita lo que funciona”, dijo Munger.



Además, tiene ciertas "reglas" que, para él, ayudan a vivir mejor y alcanzar la felicidad.



"No tenga mucha envidia, no tenga mucho resentimiento, no gaste en exceso sus ingresos, mantengase alegre a pesar de sus problemas, trate con gente confiable y haga lo que se supone que debe hacer. Todas estas reglas simples funcionan muy bien para mejorar su vida”, afirmó.

Más noticias:

- Seis reglas de oro para ser rico, según un millonario



- Compró la lotería por insistencia de su esposa y ganó 2 millones de dólares

ELTIEMPO.COM