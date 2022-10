Desde hace varios días, a través de las redes sociales propietarios de vehículos y motocicletas se han quejado por las dificultades que tienen para adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).

Esta irregular situación que ya se presentaba con las motos en regiones como la costa Atlántica y el occidente del país se trasladó en los últimos días a la capital del país, en donde se podía comprar la póliza directamente en estaciones de servicio o en pequeños comercios de corredores de seguros autorizados, e incluso se conseguía a domicilio.



En municipios como La Dorada, Caldas, o Florida, en el Valle del Cauca, es imposible conseguir el Soat para una moto y sus dueños deben ir a buscar el seguro a Manizales o a Cali.



(Lea: Los trancones y los efectos en la salud de los conductores)



“¿Alguien más con problemas para comprar el Soat? Llevo todo el día haciendo el intento y en ninguna plataforma, ninguna aseguradora...”, trinó en su cuenta de Twitter el usuario @josac.



Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), confirmó esta situación y la atribuyó a la reducción de las comisiones a los intermediarios.

Facebook Twitter Linkedin

El dirigente gremial se refiere a la Ley 2161 de 2021, que estableció un descuento del 10 por ciento. Foto: iStock

Eso es cierto, le dijo Gómez Martínez a EL TIEMPO. “La ley expedida a finales del 2021 restringió las comisiones a máximo un 5 por ciento. A muchos comercios ya no les resulta atractivo. Pero además, con la crisis financiera del ramo del Soat (este año perderán 300.000 mil millones), para reducir los costos, han concentrado la expedición en los puntos de venta físicos de las compañías y por las páginas de internet.



El dirigente gremial se refiere a la Ley 2161 de 2021, que estableció un descuento del 10 por ciento, por una única vez, para aquellos propietarios de vehículos y de motos que durante 2020 y 2021 no hicieron uso del Soat y que, además, lo renovaron a tiempo. Y, en efecto, una de las movidas que se hicieron para poder otorgar ese descuento fue rebajar el porcentaje de las comisiones a los intermediarios.



Además de la ‘escasez’ de pólizas del Soat, los usuarios también han denunciado cómo se han incrementado las estafas a través de páginas de internet. Incluso, los estafadores son tan hábiles que han logrado engañar a los usuarios a través de portales falsos redirigiéndolos a páginas de aseguradoras ‘oficiales’. “Tenga mucho cuidado, están robando la gente, debe comprarlo en la aseguradora directamente o en sitios demasiado confiables”, dijo @damdw en su cuenta de Twitter.

Esta problemática ya había sido denunciada por Fasecolda en días pasados. La agremiación informó que bajo su nombre se están ofreciendo pólizas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a través de un sitio web falso.



En los últimos seis meses la agremiación ha detectado más de 300 casos de estafa bajo esta modalidad, por eso realiza una campaña para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de adquirir los seguros a través de los canales autorizados.



(La nueva polémica de Balenciaga por bolso de lujo en forma de paquete de papas)



Es importante que, como usuario, usted sepa que Fasecolda agrupa a las compañías aseguradoras, entre estas a las autorizadas para vender el Soat. Fasecolda no comercializa esta póliza.



En la actualidad hay 10 compañías que ofrecen Soat: AXA Colpatria, Mundial de Seguros, Suramericana, La Previsora, Mapfre, Bolívar, Seguros del Estado, Liberty, La Equidad y Aseguradora Solidaria de Colombia.



Para evitar las estafas, recomienda Fasecolda, desconfíe de las ofertas con altos descuentos, no comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea, no compre pólizas cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales y consulte la idoneidad de los intermediarios.

Más noticias

Vehículos