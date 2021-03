¿Por qué no hay rebajas ni incentivos para disminuir tarifa del Soat?

En el Congreso de la República hay dos proyectos de ley en trámite que buscan alivios en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El primero es del representante Franklin Lozano (Opción Ciudadana), quien pretende que este seguro se pueda comprar por un periodo inferior a un año, o por el tiempo de uso de los carros o las motos.



En la actualidad, el Soat se paga por un año y tiene vigencia durante ese mismo lapso para vehículos particulares, de servicio público y motos, mientras que los clásicos y antiguos sí pueden adquirirlo con una vigencia no inferior a tres meses, gracias a una ley que tuvo en consideración el uso ocasional de estos vehículos.

El otro proyecto, al que todavía le están haciendo ajustes, es una propuesta de los senadores Aydeé Lizarazo y Manuel Virgüez, y la representante Irma Luz Herrera, todos ellos del partido Mira.



Este lo que pretende es crear un incentivo que consiste en la ampliación por 30 días de la vigencia del Soat que se adquiera, para vehículos que no hayan afectado la anterior póliza y que no tengan infracciones de tránsito durante la vigencia de la misma.



EL TIEMPO habló con Angela Húzgame, directora de la Cámara del Soat de Fasecolda, agremiación que reúne a las compañías aseguradoras, quien explica a continuación por qué esos proyectos no son viables.

¿Cuál es la posición de Fasecolda frente a estos proyectos de ley?

El proyecto de ley que cursa en el Congreso y que propone que el Soat se pueda adquirir por periodos inferiores a un año, si bien puede resultar intuitivamente atractivo de cara a los propietarios de vehículos, en el fondo podría resultar inconveniente.

¿Por qué razón?

Porque promueve la disminución de recursos en el sistema que obligaría a subir de forma generalizada la tarifa del Soat, puede llevar a reducir o eliminar el subsidio que actualmente se otorga a los motociclistas para su adquisición; y además generaría un detrimento en los recursos que se recaudan a través del Soat y son destinados al sistema de salud del país por medio de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

¿Por qué faltarían recursos para la atención?

El Soat cubre las atenciones en salud de cerca de 700.000 víctimas de accidentes de tránsito cada año y el valor de estas atenciones supera los 1,6 billones de pesos anuales. Recordemos que las víctimas pueden ser conductores, pasajeros o peatones y a cada uno se le garantiza que el Soat cubra sus atenciones en salud hasta por 24 millones de pesos, sin importar si fue responsable o no del accidente, o si en un solo choque resultaron 1 o 50 personas lesionadas: cada una cuenta con esos recursos para su recuperación, o en caso de fallecimiento, sus familiares recibirán una indemnización cercana a los 23 millones de pesos.

¿Cómo se paga entonces la atención a las víctimas?

Para poder pagar el valor de las atenciones de todas las víctimas de accidentes de tránsito, el Soat funciona como una gran bolsa de recursos en la que se necesitan los aportes de la totalidad de los tomadores del seguro, pues es imposible cubrir tal magnitud solo con los que se siniestran.



Con el fin de recaudar los recursos necesarios para poder atender los siniestros y la operación del ramo, de manera apenas suficiente, cada año la Superintendencia Financiera de Colombia hace los análisis técnicos pertinentes para determinar la tarifa de dicho seguro.



Así, en la medida que se necesiten menos recursos para atender los siniestros, la tarifa del seguro se reduce (como sucedió con la tarifa de 2021, que se redujo frente a la de 2020), y si aumentan las exigencias de recursos ya sea por mayor número de víctimas en un año o mayor costo de la atención en salud, la tarifa deberá aumentar para que esa gran bolsa de recursos alcance.

¿Cuáles serían las consecuencias si se aprobará el proyecto que propone que el Soat sea por periodos inferiores a un año?

Llevaría a un muy probable aumento en la tarifa del Soat porque sin duda bajarían los aportes a esa gran bolsa de recursos. Permitiría que una parte de los vehículos pasen algunas semanas o meses sin el seguro obligatorio, pero no garantiza que baje el número de víctimas de accidentes de tránsito ni que baje el costo de sus atenciones. Es como si se esperara que con menos recursos el seguro deba cubrir lo mismo, pero esto no es posible, a menos que se equilibren los recursos necesarios mediante una mayor tarifa del seguro.

¿Así las motos, que aportan más víctimas, deberían pagar más?

El Soat contempla subsidios en la tarifa de vehículos como las motos, que se cubren con una mayor tarifa de los carros, camperos y camionetas. Si no existiera este esquema, la póliza de una moto costaría más de un millón de pesos, pero la de un automóvil familiar tendría una tarifa por debajo de 50.000 pesos. Es así como el esquema de subsidios que opera en el Soat ayuda a que el sistema propenda por la suficiencia, la equidad y la moderación en el valor del seguro.



Una iniciativa como esta haría muy difícil la implementación del esquema de subsidios cruzados en la tarifa, pues llevaría al sistema a un nivel de incertidumbre y volatilidad en el que tendría más sentido que todos pagaran lo que representa su riesgo, aunque ello implique llevar a que el subsidio que se otorga en la tarifa de las motos sufriera una eventual disminución o eliminación.



Esto, a su vez, puede ser contraproducente para los ciudadanos, que tomarían el seguro de forma intermitente o por periodos inferiores a la anualidad, al tiempo que puede agudizar el problema de evasión y fraude por tipologías como la utilización de pólizas prestadas, que tanto afectan la sostenibilidad de este seguro.

¿Cómo impactaría esta reforma al sistema de salud?

Se debe señalar que el 45 por ciento de los recursos que se recaudan a través del Soat se destinan principalmente al sistema general de salud a través de la Adres y el 55 por ciento restante es lo que se utiliza para cubrir los siniestros y la operación del ramo. El Soat es un instrumento a través del cual se recaudan alrededor de 2 billones de pesos anuales, que se transfieren directamente al sistema nacional de salud y, cerca de 87.000 millones de pesos, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Angela Húzgame, directora de la Cámara del Soat de Fasecolda, agremiación que reúne a las compañías aseguradoras, explica por qué esos proyectos no son viables FACEBOOK

En este contexto, el efecto de una medida como la que se propone con este proyecto llevaría a una disminución de recursos para el sistema de salud y para la ANSV, pues cualquier disminución en el nivel de aseguramiento con Soat así sea por días, semanas o meses, implica un menor recaudo para estas entidades. A esto se le debe sumar que es posible prever un aumento de accidentes de tránsito que ocurran en los periodos en los que determinado vehículo no tuvo Soat, y esos casos deberán ser cubiertos por la Adres, por lo que se estaría generando una doble presión sobre las finanzas del sistema de salud, por menores recursos recaudados a través del Soat y por un eventual aumento de casos que deberá cubrir por accidentes de vehículos no asegurados.

¿Cómo ve el proyecto de ley que busca extender la vigencia de la póliza cuando no se haga uso de esta?

El efecto es aún peor que en el caso anterior, pues se debe tener en cuenta que, en promedio, del total de pólizas de Soat vigentes en un año, solo alrededor del 10 por ciento hacen uso de esta, por lo que se le daría descuento a cerca del 90 por ciento de los vehículos asegurados. Esto quiere decir que, en esa gran bolsa de recursos de la que hablamos, se generaría un vacío en recursos de tal magnitud que sería imposible pretender cubrirlo con recargos a los que sí usaron el seguro y eso llevaría a una insuficiencia de recursos que terminaría acabando con este seguro, que cubre a todos los habitantes del país. Además, tendría un efecto adverso sobre los recursos para la Adres y la ANSV.

¿Qué les dice a los congresistas autores de estos proyectos?

Fasecolda invita a conocer con un poco más de detalle los fundamentos técnicos del Soat, de manera que las iniciativas legislativas que se debaten en el Congreso no vayan en detrimento de un instrumento de protección como el Soat, que cumple sobre todo una labor social, en la medida que garantiza los recursos para la adecuada atención de todas las víctimas de accidentes de tránsito sin revisar la responsabilidad en el siniestro o la participación de la víctima en la vía. Este es un seguro verdaderamente universal, lo más importante es contar con iniciativas que ayuden a mejorar su funcionamiento y, sobre todo, contribuyan a proteger la vida.

REDACCIÓN VEHÍCULOS