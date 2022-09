El pasado 14 de septiembre, en el marco del Congreso Internacional de Aseguradoras, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, suscitó la polémica a raíz de unas fuertes declaraciones que dio con respecto al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) dio a conocer preocupantes cifras al respecto del aumento del fraude y la evasión del 47 por ciento de conductores con respecto a este seguro: "Hay en algunas IPS del país y en algunas regiones verdaderos carteles encargados de defraudar el seguro obligatorio".

La respuesta de Reyes fue contundente, asegurando que el Soat debe ser cobrado "a las malas" y "por los medios legales y legítimos que el ordenamiento jurídico tiene dispuestos para ello".

Al respecto, muchos dueños de vehículos expresaron su desacuerdo, teniendo en cuenta que el seguro solo es exigible para poder transitar en el territorio nacional, no si el carro no está en movimiento por las vías públicas.



Bajo esta premisa, no se podría poner una ‘multa automática’ al vencimiento del Soat.

MinTransporte insiste en la medida

Este martes se expidió un comunicado oficial de la cartera que reiteró la posición del funcionario, argumentando que conducir implica una actividad riesgosa y que, en pro de proteger la vida de los ciudadanos, deben cumplirse al pie de la letra los reglamentos del Código Nacional de Tránsito. Una de estas normas: que los vehículos dispongan y circulen con un seguro para accidentes vigente.

El Soat cubre los gastos generados por los accidentes de tránsito. Foto: iStock

"Es por ello que, exigir el Soat a todo propietario y conductor de vehículo y motocicleta constituye, no solo un deber legal, sino que quienes no cumplen con esta obligación, bien siendo propietario, poseedor o tenedor de un vehículo o motocicleta, o fraudulentamente logran su expedición con tarifas que no corresponden a las reguladas, o expedidas por aseguradoras piratas, desfinancian el sistema, y más grave aún, ponen en riesgo la vida de otros conductores, peatones y demás actores viales", se puede leer en el documento.

Desde esa perspectiva, reiteró lo dicho por Reyes, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para revertir esta situación.

Finalmente, el Ministerio calificó la evasión y el fraude como factores relevantes en el aumento del precio de este seguro, además de ser prácticas que afectan directamente el sistema de salud colombiano; mientras que informó que se espera que, en los próximos días, el Comité Intersectorial y Fasecolda determinen una serie de medidas a corte, mediano y largo plazo que permitan corregir esta problemática.

