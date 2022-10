Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), pone el dedo en la llaga sobre la problemática que enfrenta el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat). Existe una “agenda” de corrupción en algunas IPS que de manera fraudulenta están desangrando el sistema de salud exagerando en procedimientos de atención a los lesionados.

Este problema, agrega en esta entrevista, es más grave que la evasión (47 por ciento), y al que hay que sumar el aumento de la siniestralidad de las motos. De cada 100 pesos de prima que se recibe por el Soat de una moto se pagan 174 pesos en siniestros.

Además, asegura que bajar los porcentajes de intermediación hizo que para muchos comercios vender las pólizas dejara de ser atractivo. No hay escasez de Soat, lo que pasa es que es más difícil obtenerlo. El próximo martes, las aseguradoras se reunirán con la comisión interinstitucional que el Gobierno creó para analizar y buscar soluciones a esta problemática.

¿Dónde se puede comprar?

A estas alturas únicamente se puede comprar o en las oficinas de las compañías aseguradoras que operan el ramo, que son diez, o a través de las páginas de internet, y todavía quedan algunos pequeños intermediarios, pero cada vez será más reducido. Y claro, al canalizar la venta en las oficinas y en los canales de internet, la congestión es fuerte.

Entonces, ¿no hay escasez del seguro?

Le doy estas cifras: a septiembre de 2021 habíamos expedido 6,3 millones de Soat y a septiembre de este año, 6,5 millones, un crecimiento lento, de 3,2 por ciento, pero no es cierto que no se consiga, lo que pasa es que es más difícil obtenerlo.

¿Hay alguna directriz para no vender Soat a las motos?

No señor, nada de eso. Primero, Fasecolda como gremio no tiene ninguna responsabilidad comercial, en eso no participamos. El Soat lo tienen que expedir las compañías que operan el ramo y es obligatoria la expedición.

Según datos del Ministerio de Transporte, el 50 % de los conductores en Colombia no pagan el Soat. Foto: iStock

¿Por qué con esas cifras ustedes hablan de crisis del Soat?

La gente no tiene por qué saberlo, pero las compañías del Soat están perdiendo muchísimo dinero. Este año van a perder más de 300.000 millones de pesos, perdieron en el primer semestre 130.000 millones. El Soat como producto de seguros está en una crisis estructural.

¿Por qué esas pérdidas si no todos los vehículos con Soat se accidentan?

La respuesta es bastante sencilla, la accidentalidad de los vehículos de cuatro ruedas es muchísimo menor que la de las motocicletas, que es altísima, y obviamente las heridas que se generan en los accidentes en moto son muchísimo más graves que las de las personas que van en un vehículo.

¿Eso está cuantificado?

Le voy a dar dos cifras: el índice de accidentalidad de las motos nuevas, de este millón que se van a vender este año, de esas, 218.000 van a tener accidentes. En las motos los costos médicos de los heridos son muchísimo más altos en general que los accidentados en automóvil. Ese es un desangre del sistema altísimo. En más del 80 por ciento de los accidentes está vinculada una motocicleta. Perdemos plata porque la accidentalidad está completamente fuera de control.

Hablemos de una situación recurrente, de las clínicas que reciben un herido con raspones o lesiones leves y lo tienen tres días en cuidados intensivos. Eso está pasando…

Vea, el fraude no es del Soat o que el documento sea fraudulento, hay casos, pero eso es mínimo. Ese no es el problema, el problema es que algunas IPS han descubierto que el Soat es un excelente pagador porque tiene en gastos médicos casi 27 millones de pesos. Las compañías de seguros están obligadas a pagar a los 30 días. Lo que pasa es que el tipo se cae, hay que ponerle una sutura y atenderlo, pero esa atención no cuesta 27 millones de pesos.



A esa apersona le hacen todo tipo de exámenes, todo tipo de pruebas, lo mantienen innecesariamente en cuidados intensivos y todo eso genera un verdadero desangre de las finanzas del Soat, que son finalmente las finanzas del sistema de salud, esto es plata de todos los colombianos, no solo de las compañías de seguros.

¿Qué ha pasado con esas IPS? ¿Las han investigado?

Fasecolda ha denunciado operaciones fraudulentas por 485.000 millones de pesos, y las hemos puesto en consideración del sistema judicial, de la Fiscalía General de la Nación, estamos viendo si se puede mejorar el control y auditoría de esos recursos, y sobre todo, si se pueden tomar acciones contras esas IPS que se han vuelto especialistas en desfalcar los recursos del Soat (...) el problema son estas verdaderas mafias del sistema de salud.

¿Y cuál es la solución?

Hay cosas que son de mediano plazo: ponerle atención al tema de prevención, porque esta se ha quedado en campañas de comunicación y se necesita más acción; las calles son verdaderas trampas mortales, hay que mejorar la señalización, hay que mejorar los pavimentos, la seguridad pasiva de las motos, muchas que circulan no pasarían la prueba en cualquier país desarrollado.

El Soat solamente refleja el problema de movilidad, y está el problema de la mortalidad, porque aquí la mayoría de los que se matan son personas jóvenes. Hay unas medidas de mediano plazo, pero eso no va a producir resultados de la noche a la mañana.

Ustedes se van a reunir con el Gobierno, ¿qué le van a plantear?

Sí, vamos a tener una reunión con la comisión interinstitucional que el Gobierno creo para el tema del Soat, el próximo martes. Le vamos a pedir al Gobierno unas medidas de urgencia, son dos: que nos permitan recibir una parte de la transferencia que se hace al sistema de salud, eso le daría un oxígeno al sistema, que está pasando por un momento muy complicado.



Que las compañías reciban un poco más y con ese mayor ingreso por las primas podrían mejorar su situación financiera. La otra medida es muy técnica, hay una reserva que las compañías del Soat tienen que hacer, se llama la reserva de insuficiencia de tarifa, que no tiene mucho significado porque la tarifa la fija es la Superintendencia Financiera.



En teoría, la tarifa tiene que ser suficiente, pero les exigen esa reserva y eso les quita recursos a las compañías del Soat, que tienen que dejar ese dinero inmovilizado. Y apretar el tema de fraude, estas son medidas que tienen que tomar la Fiscalía y los jueces de la república, actuar porque esas denuncias se han presentado. Y claro, lo de la accidentalidad, tener más requisitos para las licencias de conducción y lo de protección pasiva de los vehículos, en motos hay un recorrido largo por hacer; y mejorar la señalización.

