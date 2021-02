No habrá devolución de dinero para tomadores del Soat

A mediados del año pasado, cuando el país estaba en pleno confinamiento por causa del covid-19, gran parte del parque automotor también quedó estacionado en los garajes.



Este hecho motivó a que muchos propietarios de vehículos se preguntaran si habría algún tipo de compensación por el valor pagado por las pólizas del Soat y el no uso de sus carros.



Incluso, hasta esta fecha, muchos lectores siguen enviando cartas a esta redacción preguntando por esa ‘retribución’, pues el Gobierno había anunciado que las compañías de seguros que operan en el país tendrían que compensar a los tomadores de pólizas de vehículos por la situación mencionada.



La respuesta a esa inquietud es que no habrá ninguna retribución, ni en devolución de dinero ni en extensión de la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), que fue otra opción que se consideró en su momento.



Las respuestas a esa pregunta, y a quienes afirman que las compañías aseguradoras se quedaron con esos recursos, están consignadas en el artículo ‘El Soat en tiempos del covid-19’, firmado por Ángela Húzgame Abella, directora de la Cámara Técnica del Soat de la Federación de Aseguradores Colombianos, publicado esta semana por la revista digital Fasecolda.



Lo cierto es que el confinamiento redujo el tráfico en las calles y carreteras, lo que trajo como consecuencia, como era de esperarse, una menor exposición al riesgo, y por lo tanto, menos siniestralidad que se tradujo en menor número de víctimas de accidentes de tránsito.



Esto motivó que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidiera la Circular 021 de 2020, mediante la cual se instruyó a las compañías de seguros para “cuantificar la disminución del riesgo y la reducción correspondiente de la prima, con el fin de efectuar su reintegro mediante la devolución de sumas de dinero, la extensión en la cobertura del seguro o cualquier otro mecanismo definido por la entidad y aceptado de forma expresa o tácita por el tomador”.



Esas instrucciones de la Superintendencia Financiera aplicaron para distintos ramos de seguros, pero no para el Soat. “En estas circunstancias de disminución de riesgo, el Soat tuvo un tratamiento diferente y que no es muy conocido por los ciudadanos, algunos de los cuales esperaban recibir algún reintegro o beneficio por el menor riesgo que supuso la reducción de la movilidad”, señala Fasecolda.



En el caso del seguro obligatorio, explica la directora Técnica de la Cámara del Soat, el Gobierno Nacional “acudió a la naturaleza social de este seguro” y ante la necesidad de aumentar los recursos para el sistema de salud y atender la pandemia, expidió el Decreto 800 de 2020, que obligó a las compañías aseguradores a transferir esos dineros a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



“Como resultado, las aseguradoras del ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito transfirieron a la Adres $ 213.823 millones, que fueron recursos recaudados a través de la expedición de pólizas del Soat que estuvieron vigentes al menos un día del período de aislamiento obligatorio”, asegura Húzgame Abella.



Y agrega, “en el Soat sí hubo un reconocimiento de la reducción del riesgo durante la cuarentena estricta, pero no se materializó en reintegros o beneficios directos para los tomadores del seguro, sino que, de manera indirecta, benefició a todos los colombianos, ya que se hizo efectivo mediante recursos que se entregaron al sistema de salud del país”.



Por último, Húzgame Abella les dice a quienes han propuesto otorgar descuentos en la tarifa del Soat, o plantean acabar con este seguro con el argumento de que las compañías de seguros se quedan con los recursos, que “ las compañías de seguros que comercializan el Soat no se están quedando con esos recursos ni con ningunos otros diferentes a los necesarios para poder atender los siniestros y la operación del ramo. Prueba de ello es la transferencia a la Adres, que se explicó en detalle, y el análisis de suficiencia de tarifa que realiza todos los años la SFC”.

Redacción Vehículos