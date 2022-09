El sector asegurador del país hizo de nuevo un preocupante llamado de atención por el estado crítico en que se encuentra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), como producto del aumento de la accidentalidad, especialmente en las motos, el enorme hueco que dejan los fraudes al sistema, la evasión y la falta de controles estrictos a la hora de expedir licencias de conducción para motocicletas.



Debido al fuerte impacto negativo en estas variables, las pérdidas del ramo llegaron a 137.000 millones de pesos en el primer semestre y se proyecta que la cifra puede llegar a los 322.000 millones de pesos este año.

Y es que, a pesar de su carácter obligatorio, el 47 por ciento de los vehículos del país ruedan sin Soat, explicó el presidente del gremio asegurador, Miguel Gómez, en el marco de la Convención Internacional de Seguros que se realiza en Cartagena.

Igualmente, el crecimiento en la cantidad de víctimas atendidas con cargo al seguro hace que los recursos sean insuficientes para cubrir las obligaciones de este ramo, lo que está generando pérdidas que amenazan su viabilidad financiera.



Según Gómez, las compañías de seguros son las mejores pagadoras del sistema de salud, pero algunos prestadores de estos servicios inflan las atenciones de los heridos hasta los topes permitidos por las coberturas. De hecho, las aseguradoras detectaron cobros irregulares al seguro por cerca de 456.000 millones en el primer semestre.



Y a esto se suma la alta siniestralidad. En el primer semestre del año hubo 471.000 heridos atendidos por el Soat, y se llegaría hasta 940.000 en todo el 2022.



“Es una tragedia nacional porque hay todo tipo de heridos y el país no puede seguir asumiendo este costo y la movilidad no puede hacerse a este costo”, recalcó.



De acuerdo con Fasecolda, el principal problema que se debe enfrentar a corto plazo es el fraude en esta póliza, que al cierre del primer semestre del año llevó a que hubiera denuncias por 456.000 millones de pesos, debido a cobros hechos indebidamente a través de instituciones prestadoras de servicios (IPS).



Estas se prestan para sobrevaloraciones médicas o le dicen a alguien que tuvo un accidente casero que lo pase por el Soat para atenderlo, diciendo que la causa fue una moto que se dio a la fuga. Lo anterior porque el tope del valor que hay en el Soat es de 26 millones de pesos, y los avivatos aprovechan esta situación para simular accidentes y desangrar al sistema.

Proyecciones complejas



De acuerdo con estadísticas del sector asegurador, se estima que al menos el 20 por ciento de los nuevos usuarios de motocicletas podrían tener un accidente tránsito en el primer año, porque es la época en que estos más se registran, debido a falta de pericia, entre otros. Es decir, que si este año cierra con cerca de un millón de motocicletas vendidas, serán 208.000 personas las que tendrían un accidente tras estrenarse al volante de estos vehículos.



Para el año 2022, Fasecolda estima una cifra récord histórica de accidentalidad vial, ya que las proyecciones apuntan a 940.000 heridos en las calles y 7.600 fallecidos. “Un drama nacional ignorado que no recibe suficiente atención del Estado. Este es un grave problema de salud pública, que es la segunda causa de muerte violenta”, dijo Gómez.



A la fecha circulan 10,5 millones de motos y en el 87 por ciento de los accidentes de tránsito con lesionados hay involucrado uno de estos vehículos.

Fasecolda estima una cifra récord histórica de accidentalidad vial. Foto: El Tiempo

“Hoy, el 87 por ciento de los muertos y heridos están relacionados con accidentes vinculados a una moto. La moto es una herramienta de transporte de millones de personas que no encuentran un servicio público eficiente y digno. Sin embargo, esta realidad no fue acompañada por el Estado, enseñándole al motociclista a conducir y a comportarse como actor vial responsable”, recalcó.

Las reformas



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que como varias aseguradoras están contemplando no ofrecer más el Soat por la alta evasión y fraude, se busca una estrategia interdisciplinaria para, de alguna manera, ‘obligar’ a ese 50 por ciento que no tiene Soat.



“Si se exige la presentación del Soat para todo trámite que se pretenda hacer ante los organismos de tránsito y transporte, y se verifica quién tiene registrada la moto, el domicilio y si falta tiempo para que se venza el seguro o que si está vencido no se puedan hacer traspasos o se inicie un proceso de cobro coactivo, será más fácil tener un control”, dijo.



De igual forma, las autoridades piensan actualizar el Código Nacional de Tránsito. “Incluiremos al sector asegurador para que aporten propuestas para ver cómo forzar al colombiano a tener Soat. No se puede sacar una moto con 50.000 pesos y no tener Soat”, explicó.



Asimismo, Jorge Castaño, Superintendente Financiero, habló sobre una propuesta para garantizar la sostenibilidad y la posibilidad de bajar el precio del seguro.

“Somos varios agentes trabajando. De un lado, tenemos a toda la industria aseguradora, que es la que se encarga de vender, medir y también de pagar todos los siniestros y estamos viendo un disparo en la siniestralidad; lo natural es que en ese caso el precio empiece a aumentar. Si no trabajamos en prevención, en educación, no va a disminuir la siniestralidad”, dijo.



También se está revisando el manual tarifario para identificar qué es lo que se paga a las IPS, sus procedimientos, la pertinencia y también se busca que exista una equivalencia fuera del seguro o dentro del mismo.



“Tenemos toda la institucionalidad para asegurar la sostenibilidad, pero a ellos también les corresponde aportar en esta construcción. Les pedimos que se revisaran claramente los gastos de intermediación y los de comercialización del seguro obligatorio para accidentes de tránsito y su oferta de productos y servicios”, expuso.



Además, agregó que deben trabajar para disminuir la litigiosidad, pues ven un aumento en las reclamaciones de los consumidores financieros.