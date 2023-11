Soat: dificultades para comprar la póliza y abundancia de fraude

“No es justo que para pagar el seguro del Soat hoy en día se tengan que vivir peripecias. ¿Cómo se va a pagar en línea con tantos falsos portales? Tengo el vehículo estacionado hace más de 15 días y de vuelta en vuelta encontré la forma de pago presencial. Fui y me dijeron: “Señor, tiene que venir mañana y coger turno a partir de las 8 y damos 50 turnos”.



Este es un extracto de una carta del señor Alfonso Ramírez Melo, publicada en el correo de los lectores de EL TIEMPO el pasado 16 de noviembre, que refleja en un solo párrafo todas las dificultades que están padeciendo los dueños de vehículos y motos para comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).

La falta de intermediarios para la compra de la póliza y las pocas opciones de adquirirla a través de canales digitales le abrió el camino al surgimiento de una variada modalidad de fraude a través de páginas en redes sociales y WhatsApp, que simulan las oficiales de las compañías aseguradoras autorizadas para comercializar Soat.

A pesar de las advertencias de fraude, la necesidad de obtener el seguro hace que muchas personas caigan en la estafa. Entre tanto, las autoridades y las aseguradoras no se pronuncian. “El Estado exige, pero no brinda las formas de realizar una diligencia pronta. Y allá uno si no cumple con el requisito”, continúa en su carta el señor Ramírez.



La realidad, como lo plantean muchos lectores y usuarios, es que tienen que elegir entre dejar sus carros y motos en el garaje o exponerse a un comparendo y la inmovilización de sus vehículos.

Usuarios tienen que elegir entre dejar sus carros y motos en el garaje o exponerse a un comparendo y la inmovilización de sus vehículos. Foto: iStock

El problema no es nuevo. Todo empezó hace exactamente dos años con la expedición de la Ley 2161 de 2021 que les dio una ‘rebaja’ del 10 por ciento en la tarifa del seguro a los usuarios y redujo del 12 al 5 por ciento el margen de ganancia a los intermediarios, lo que provocó que buena parte de ellos dejara el negocio.



El Soat ya no se consigue como antes en pequeños negocios, estaciones de servicio, cajeros e incluso almacenes de grandes superficies que los distribuían también dejaron de venderlo. Ese vacío se mantiene y poco se ha hecho en estos dos años para fortalecer la cadena y canales de distribución.

En octubre del año pasado, en una entrevista con esta sección, el entonces presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Miguel Gómez Martínez, admitió la existencia de esa problemática y dijo que las compañías debían hacer un esfuerzo para mejorar la distribución y venta del Soat.



“En eso el sector tiene que hacer un esfuerzo por modernizar su capacidad de acceso, ampliar los canales informáticos para poder vender directamente, no solo en las sucursales, sino a través de internet”, aseguró el expresidente de Fasecolda.

No obstante, las dificultades para comprar la póliza del Soat son evidentes, los canales de venta física son insuficientes y los canales electrónicos o no funcionan en algunas compañías o no son ‘amigables’ con el usuario. Además, como lo admitió Gómez Martínez en su momento, “para algunas personas la idea de entrar a través de la página no es tan cómoda, inclusive los que no están bancarizados tienen una restricción, tienen que ir a una sucursal donde les reciban el pago en efectivo. Ahí hay que ajustar la cadena”, afirmó.



EL TIEMPO volvió a hacer un recorrido virtual por las páginas web de las nueve aseguradoras que, según Fasecolda, están autorizadas para comercializar el Soat: Aseguradora Solidaria de Colombia, AXA Colpatria, La Equidad Seguros, Liberty Seguros, La Previsora, Seguros Bolívar, Seguros Mundial, Seguros del Estado y Sura. Este año Mapfre se retiró del ramo Soat.

Todas a través de un aviso destacado en sus sitios de internet recuerdan que “la normatividad vigente determina que las compañías de seguros que comercializan el ramo Soat tienen la obligación de expedirlo en todo el país a todo vehículo que lo requiera”.



Además, advierten a los usuarios para que eviten ser víctimas de fraude. Algunas aclaran expresamente que no venden el seguro a través de canales electrónicos, pero en sus páginas dan a conocer los puntos de venta físicos y números telefónicos de contacto para mayor información. Este es el caso de AXA Colpatria.

“Evite ser víctima de fraude. Tener en cuenta que actualmente el producto Soat AXA Colpatria no se comercializa por canales digitales. En los establecimientos físicos en que se comercializa, usted pagará exactamente el valor del SOAT establecido por la Superintendencia Financiera y no tendrá ningún costo adicional de expedición”, dice la compañía en su página web.



Sin embargo, al verificar la red de sucursales de varias aseguradoras encontramos que no tienen oficinas en todas las ciudades y departamentos, lo cual significa que muchos usuarios deben viajar a la capital y en algunos casos a otro departamento para comprar el Soat.



En la página de Aseguradora Solidaria de Colombia aparece el siguiente aviso sobre el Soat: “Te invitamos a cotizar en los puntos de venta presenciales de la compañía”.

Soat tienen la obligación de expedirlo en todo el país a todo vehículo que lo requiera. Foto: iStock

La Equidad Seguros tiene un asistente virtual que remite al usuario a un listado de servicios, entre estos cotizar y comprar el Soat. Usted llega hasta donde le permite cotizar y conocer la tarifa del seguro, pero después, según las indicaciones, debe llamar al #324 opción 5 Soat, que no existe en el menú.



Liberty Seguros recuerda en su página web que de acuerdo con la legislación sobre el Soat, “tenemos la obligación de otorgar y expedir este seguro”. Tiene a disposición una línea 800, un número fijo y otro para celular en su call center. Marcamos la opción 4 y 3 para obtener información. “Manténgase en línea mientas encontramos un agente disponible”. Al parecer todos estaban ocupados porque no obtuvimos respuesta.



También intentamos comprar la póliza en el sitio web de Seguros La Previsora, que brinda información “sobre cotizar y comprar el Soat en tres pasos”. Estos son: el número de la placa, el de la cédula y confirmar otros datos. La compañía recuerda “que este portal es el único autorizado para la venta del Soat digital. No realizamos ventas por WhatsApp ni por redes sociales”. Y solo tiene 26 puntos físicos de atención a nivel nacional.



Hicimos el procedimiento con las placas de tres vehículos y a pesar de que estos están debidamente registrados en el Runt, al final sale este aviso: ‘placa no encontrada’, así que no supimos si efectivamente se podía seguir adelante con la compra del ‘Soat digital’ que ofrece.

En Seguros Bolívar, para comprar el seguro remiten al usuario al número telefónico 6013811151. “Llámenos y deje que uno de nuestros asesores le ayude con la compra o renovación de su Soat. El número siempre está ocupado o, por lo menos, lo estuvo esta semana que hicimos el intento durante varios días.

En las que sí se puede

En Seguros Mundial pudimos comprar la póliza. “Compra tu Soat y otros productos de movilidad mediante un proceso 100 por ciento online y seguro. Esto se cumple a cabalidad, pero primero hay que registrarse como usuario y asignar una clave, el proceso exige varias confirmaciones a través de códigos que envían al número celular o al correo electrónico registrado, pero es seguro y a los pocos minutos recibimos la póliza digital.



Seguros del Estado les recuerda a los clientes que la póliza Soat “No se vende a través de WhatsApp, Códigos QR ni Billeteras Electrónicas. Se vende únicamente en los canales Autorizados (Sucursales Compañía, página oficial). Evita ser víctima de fraude”.

Para comprar el seguro hay que ir al chat virtual y hacer clic en el cotizador, que remite al usuario directamente a donde debe escribir la placa del vehículo y si esta es correcta, ya puede seguir adelante con la compra. También ofrece ayuda en el proceso de cotización o compra a través de la línea 6016500856, en horario de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.



En Sura también es posible comprar el Soat de forma virtual, aunque hay que echar ‘bastante remo’ en la página para llegar hasta el botón de compra del Soat. Los únicos medios de pago habilitados y autorizados son PSE y botón Bancolombia desde Suraenlinea.com. “Si alguien te contacta por WhatsApp para pagar o realizar otro proceso, no caigas”, advierte la compañía en su sitio web.

Recomiendan al usuario esperar 24 horas y verificar que el Soat haya quedado cargado en el Runt. Y si no puede adquirir el seguro de forma digital, puede programar una cita en el punto físico. También es posible comprar el Soat con anticipación, así tenga una póliza vigente. La nueva entrará a regir una vez esta se venza.



En conclusión, el Soat sí se consigue en algunas compañías de forma digital, pero claramente esta es una opción limitada para quienes son duchos en el manejo de tecnología, lo cual deja a una buena parte de los usuarios por fuera de esta posibilidad.

¿Qué dice Fasecolda?

En un cuestionario enviado a la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en el que le consultamos acerca de las dificultades de los colombianos para comprar el Soat, la agremiación respondió que “no interfiere en el diseño de la estrategia comercial y de servicio de cada una de sus compañías afiliadas”.



Y agrega: “Es incorrecto afirmar que haya un encogimiento de la oferta. En número de pólizas, este año se han vendido 5.6 por ciento más que a la misma altura del año pasado”, pero buena parte de ese crecimiento se sustenta en las pólizas para los carros y motos nuevos.

En cuanto a la compra del seguro, Fasecolda sostiene que “la forma de adquirir el Soat cambió y por ello se advierte sobre la importancia de adquirir su seguro obligatorio de accidentes de tránsito solo a través de canales autorizados”. Respecto al aumento del fraude, Fasecolda indica que “ha advertido sobre la importancia de adquirir su seguro obligatorio de accidentes de tránsito solo a través de canales autorizados.

Durante 2022 se reportaron 4.742 casos de fraude, cuyo valor se calculó en cerca de $ 2.400 millones. En lo trascurrido de 2023 se han reportado 5.267 casos que ascienden a $ 2.650 millones”.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

