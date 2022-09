El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que la otra semana las autoridades colombianas buscan que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) se exija para todos los vehículos que se espera crucen la frontera.

“En Venezuela usan un sistema distinto y por el alto flujo vehícular que se espera en Colombia se buscará la otra semana establecer con las autoridades venezolanas la aplicación del Soat a esos vehículos”, dijo.



De igual manera apuntó que las medidas de restablecimiento fronteras y paso de vehículos ya sean terrestres o aéreas, se harán de manera paulatina.



De igual manera, como varias aseguradoras están contemplando no ofrecer más el Soat por la alta evasión y fraude, Reyes, anunció que buscan establecer una estrategia interdisciplinaria para de alguna obligar al 'obligar' a ese 50 por ciento que no tiene Soat en Colombia.



“Si se exige la presentación del Soat para todo trámite que se pretenda hacer ante los organismos de tránsito y transporte, y se verifica quién tiene registrada la moto, el domicilio y si falta tiempo para que se venza el seguro o que si está vencido no se puedan hacer traspasos o se inicie un proceso de cobro coactivo será más fácil tener un control”,dijo.



De igual forma, las autoridades piensan instalar más cámaras que tengan la posibilidad de analizar, a través de las placas, qué vehículos tienen y cuáles no Soat y se van a desmaterializar los trámites de tránsito y a actualizar el Código Nacional de Tránsito.



“Incluiremos al sector asegurador para que aporten propuestas para ver cómo forzar al colombiano a tener Soat. No se puede sacar una moto con $50.000 y no tener Soat”, explicó el ministro.

