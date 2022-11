Mientras se anuncian las medidas que los Ministerios de Hacienda, Transporte y Salud ejecutarán para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) , las cuales incluyen un descuento en la tarifa del 50 por ciento para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal, EL TIEMPO reveló hace unos días las estrategias que se estaban estudiando para bajar el precio de este seguro.





Inicialmente, mientras no se reduzcan la elevada siniestralidad vial, el costo de los accidentes, el fraude y la evasión de la póliza será muy difícil que el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para todas las motocicletas baje como los propietarios de estos vehículos se lo vienen exigiendo al Gobierno.



Y es que reducir las tarifas de dicho seguro sin tener en cuenta los aspectos técnicos que lo hacen sostenible, como el hecho de que lo que se recoge por las ventas debe alcanzar para pagar el alto costo de la siniestralidad de este parque automotor, lo harían inviable.



Por eso Guillermo Reyes, ministro de Transporte, se comprometió con los motociclistas esta misma semana a revisar la estructura de costos del Soat, en especial los recursos que se le giran a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) con cargo a esa póliza, con la posibilidad de que se puedan ajustar.

Y es que de los 556.500 pesos que cuesta un Soat para una motocicleta de entre 100 y 200 centímetros cúbicos, que es donde está la mayoría de este parque automotor en el país, 189.700 se le giran a la Adres para apoyar a la red hospitalaria del país. Estos, en adición a los 51.816 pesos que también van para esa misma administradora pública y que se destinan a cubrir a las víctimas de los accidentes de carros fantasmas o de aquellos que no tienen el Soat.



Según las fuentes consultadas, del valor total de dicha póliza, 10,947 pesos se le transfieren a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para adelantar campañas de educación, 1.900 son para el pago de la tasa del Registro Único Nacional de transporte y 302.137 pesos son para las compañías que expiden este seguro para cubrir los siniestros de la póliza y los gastos administrativos.



Sin embargo, esto no se podrá hacer de la noche a la mañana y para quienes esperan que este año se pueda producir algún alivio en esa materia, la respuesta es no porque las tarifas de este 2022 ya están establecidas, tal como lo ratificó el Gobierno.



Quienes están en este negocio sostienen, por su parte, que si la accidentalidad vial se mantiene como hasta ahora, es muy difícil pensar que, incluso, pueda haber un alivio para el 2023.



Señalan que, como van las cosas, el 2022 cerrará con un faltante del 2 por ciento del valor de las primas para cubrir el costo de los siniestros en Soat.



Y que si a esa insuficiencia del seguro este año se le suma el hecho de que el incremento del salario mínimo, con el cual se ajustan los costos del Soat, será de más del 11 por ciento, el valor de la póliza para las motos de entre 100 y 200 c. c. el próximo año ya no será de 556.500, sino de más de 630.000 pesos.



“De cualquier forma, dicen, sigue siendo un valor muy por debajo de los 1,8 millones de pesos que tendrían que asumir los dueños de las motos hoy, si se les cobrara la tarifa plena del seguro, esto es, sin los subsidios cruzados que tiene, gracias a que la accidentalidad de los automóviles es mucho menor que las de las motos”.

Siniestros están disparados

Cifras de la industria aseguradora indican que de los cerca de 3 billones de pesos que recaudan las compañías que venden el Soat en el país, unos 2,7 billones se destinan a cubrir el costo de los siniestros, de los cuales, además, 2 billones corresponden a accidentes que involucran a las motocicletas.



En los primeros 8 meses del 2022, las aseguradoras ya han pagado más de 1,5 billones de siniestros con cargo al Soat, 30,5 por ciento más que un año atrás, según Fasecolda.

Lo preocupante, dicen las fuentes consultadas, es que si bien la colocación de primas en esos primeros meses del año suman cerca de 2,3 billones de pesos, están creciendo mucho menos que los accidentes, pues solo avanzan un 18 por ciento.



A los expertos también les preocupa el rápido crecimiento que trae el parque automotor de las motos, así como el elevado fraude y la evasión, que según Fasecolda alcanza el 61 por ciento, lo que, sin duda, se constituye en verdaderos obstáculos para que se pueda pensar en una baja sustancial en el costo de la póliza.



Sin embargo, si el Gobierno logra que, vía revisión de la estructura de costos del Soat, en lo referente a las transferencias a la Adres (52 por ciento del valor de la póliza) haya una disminución, a futuro se pueda estar hablando de un valor que ronde los 400.000 pesos para ese tipo de motos.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Economía y Negocios

@CarlosGarciaM66