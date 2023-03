Desde agosto de 2022 la Aerocivil comenzó a estudiar la integración empresarial que buscan realizar Avianca y Viva Air, aunque la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación para confirmar si esta operación se habría dado en abril pasado cuando Avianca adquirió los derechos económicos de la aerolínea de bajo costo.



(Lea también: Aerolíneas que atienden a pasajeros de Viva Air extienden medida de contingencia).

La integración lleva en estudio siete meses y se espera que este mes se conozca una decisión definitiva al respecto. Viva asegura que esta demora fue la causante de su inviabilidad financiera y operacional, que la llevó a dejar todos sus aviones en tierra el pasado 27 de febrero y a miles de viajeros varados en aeropuertos nacionales e internacionales.

Lo que realmente le preocupa a la Aerocivil no es que dos empresas pasen a ser parte de un mismo grupo empresarial, sino que, en conjunto, Avianca y Viva llegarían a controlar la mayoría de los slots del Aeropuerto El Dorado.



Avianca tiene una participación del 35 por ciento en el mercado colombiano, mientras que Viva abarca un 20,2 por ciento. En una eventual integración, estas aerolíneas llegarían a controlar el 55,2 por ciento del mercado.



"El temor de las aerolíneas de menor representatividad en el mercado del transporte aéreo es que, de aceptarse la integración entre Viva y Avianca, se pueda generar que Avianca se apodere de los slots de Viva, lo que según las demás aerolíneas generaría una situación de inequidad y de posible monopolio de estos slots”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con Yamid Amat.

El temor de las aerolíneas es que, de aceptarse la integración entre Viva y Avianca, se pueda generar que Avianca se apodere de los slots de Viva FACEBOOK

TWITTER

Por ello, los slots han sido realmente la clave en todo este proceso y lo que más les preocupa no solo a la Aerocivil sino a las demás aerolíneas que operan en Colombia, porque si Avianca concentra los slots en las horas pico en las principales rutas y horas de vuelo, al acumular y acaparar los slots más atractivos en los aeropuertos de mayor flujo de pasajeros, se crearían barreras de ingreso para los competidores, manifestó el ministro.



Pero, ¿Qué son los slots? Son los permisos que otorga la Aerocivil para que una aerolínea pueda utilizar toda la infraestructura aeroportuaria necesaria para aterrizar o despegar en un aeropuerto Nivel 3 (como el Aeropuerto El Dorado de Bogotá) en una fecha y hora específica.



(Lea también: Mintransporte revela el ‘secreto’ de la integración entre Avianca y Viva Air).



Los slots entre las 12 a. m. y las 4:59 a. m. no son muy apetecidos, pero todo lo contrario pasa con los permisos que van desde las 5 a. m. y hasta las 9 a. m. ye entre las 6 p. m. y las 9 p. m., pues son las ‘horas pico’ de los aeropuertos.



Para viabilizar la integración empresarial con Viva, Avianca aseguró que está dispuesta a devolver un porcentaje relevante de slots a la Aerocivil y ceder slots con activos –asociados- a competidores, con el objetivo de que otras aerolíneas puedan, si así lo desean, crecer sus operaciones en El Dorado.



Sin embargo, Latam Airlines –que está interesada en comprar las acciones de Viva Air- ha asegurado que lo ideal es que la integración empresarial esté condicionada a que Viva devuelva el 100 por ciento de los slots que tiene en el aeropuerto El Dorado para que se puedan repartir entre las demás aerolíneas, según la regulación existente en Colombia.



Lea también: Avianca asegura que hay 'calumnia' en información sobre integración con Viva Air).



Pero la propuesta de Wingo no solo incluye la devolución de "un número significativo de slots en franjas horarias de alta demanda" en El Dorado, sino también slots y posiciones de parqueo en otros aeropuertos congestionados como el José María Córdova de Medellín y el Rafael Núñez de Cartagena.



De acuerdo con el ministro Guillermo Reyes, es clave que los slots de Viva no queden en manos de una aerolínea mayoritaria (Avianca) y que se abra la posibilidad de que se asignen a las nuevas aerolíneas que ya están ad portas de recibir su aprobación por parte de la Aeronáutica para operar en el país y la priorización de las rutas y slots de Satena.

Lina Quiroga Rubio

ECONOMÍA

EL TIEMPO