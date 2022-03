Desde hace varios años, varios analistas han insistido en la necesidad de una reforma de fondo al sistema de pensiones en Colombia, que está próximo a cumplir 30 años desde la expedición de la Ley 100 de 1993 y que no ha logrado los objetivos centrales que están encaminados a que desde la juventud las personas ahorren de forma regular los montos con base en su salario y al tiempo ha crecido progresivamente el número de adultos mayores sin pensión.

De acuerdo con datos del centro de estudios económicos Fedesarrollo y otros diagnósticos, hoy en el país solo una de cada cuatro personas (25 por ciento) en edad de pensionarse logra el objetivo de tener una jubilación, mientras que en las clases altas uno de cada dos adultos mayores está pensionado, pero en la mitad más pobre de la población sólo recibe pensión uno de cada ocho adultos mayores.



Además, en un sistema que permite el traslado entre regímenes (privado en los fondos de pensiones y público en Colpensiones) máximo hasta 10 años antes de llegar a la edad pensión, y en el que en el esquema público lo que cuenta como base de la pensión es el salario promedio de los últimos 10 años de vida laboral y no el monto ahorrado, actualmente, según el centro de estudios económicos Anif, cada año del Presupuesto Nacional se sacan casi 40 billones de pesos para financiar y subsidiar las pensiones, pero con un altísimo grado de desigualdad



En efecto, el año pasado, en el estudio denominado "Reformas para una Colombia post-covid-19, hacia un nuevo contrato social", Fedesarrollo reveló que mientras que la mesada promedio de los hombres que pertenecen al 1 por ciento más rico de la población son cercanas a los 12 millones de pesos, aquellos de clase baja reciben apenas 815.000 de pensión mensual.



Con este 'sobrediagnóstico', y mientras el tema pensional es objeto de polémicas en el debate electoral a la Presidencia, ya hay también soluciones y propuestas planteadas para ajustar el esquema, buscando que el Estado subsidie solo a quienes realmente los necesitan, garantizando que todo trabajador logre la pensión y dándoles recursos a los mayores de 65 años que hoy no la tienen.

Opciones para el debate

En este sentido, los planteamientos de la mayoría de expertos apuntan a generar un sistema de pilares, que difieren según la entidad que lo plantea.



En el caso de la Misión de Empleo, que en enero presentó al Gobierno sus recomendaciones, la propuesta es que todo aquel que trabajó antes de la edad de retiro y contribuye tendría derecho a una pensión, que reflejaría sus aportes a lo largo de su vida laboral, sin importar si trabajó más o menos años, y en el que tendría derecho a la pensión ciudadana universal.



La Misión indicó que a través del programa Colombia Mayor el país ya tiene la base de una pensión de esta naturaleza, pero esta necesita ser más generosa y ampliarse a todos. Este esquema lo completa un régimen pensional complementario que puede ser operado a través de un fondo común o de cuentas individuales.



Para financiarlo, la Misión dijo que el esquema más sencillo es crear sobretasa al impuesto de renta personal mientras las personas tienen entre 18 y 65 años, recursos que no irían a la bolsa de impuestos sino a la pensión de retiro de cada aportante. Es decir, un ahorro forzoso y salvo el apoyo estatal a trabajadores de bajos ingresos para que puedan contribuir, el régimen no estaría subsidiado.



En el caso de Fedesarrollo, en el primer pilar universal todos los mayores de 65 años y que no logran la pensión comienzan a recibir 412.000 pesos mensuales y se reemplaza el programa Colombia Mayor).

El segundo pilar que planteó es un esquema contributivo flexible, en el que empresas y trabajadores pactarían un programa de ahorro universal para la vejez (en una entidad financiera) que complemente el primer pilar, pero este no sería obligatorio para empresas del régimen de tributación simple (ingresos anuales por debajo de 2.904 millones de pesos para 2021), y las empresas aportarían el mismo porcentaje de ahorro que el trabajador.



Con esta segunda base, según Fedesarrollo, se busca que al menos las personas reciban el 50 por el salario de toda su vida laboral por esta vía. El planteamiento de Fedesarrollo incluye que se establezca un tercer pilar de ahorro voluntario individual, manteniendo los incentivos tributarios actuales al ahorro voluntario para la vejez. Así, la pensión de un trabajador sería entonces la suma de los tres pilares.



Pero hay quienes consideran que el monto de la pensión universal debería ser más alto y que en el segundo pilar el aporte debe ser obligatorio. De acuerdo con Marcelo Duque, director de la firma Cómo me Pensiono, en el primer pilar, la gran mayoría de los pensionados recibirían máximo 1 millón de pesos al mes, mientras que en el sistema privado (segundo pilar), las personas ahorran de forma obligada otra porción que va en función de su ingreso (quien gana más aporta más) para tener al final esa pensión complementaria.



Por ejemplo, si alguien gana 5 millones de pesos, una parte de su cotización le ayuda a tener una pensión de un salario mínimo en Colpensiones, y daría un aporte extra obligatorio en el fondo de pensión.



Y para buscar la redistribución del ingreso a la hora de pensionarse, el experto propone que se fije un techo al monto de pensión a través del fondo público, de entre uno y dos salarios mínimos (1 a 2 millones de pesos actuales), y de este valor para arriba la pensión se completa con lo ahorrado mediante el aporte obligatorio en el fondo privado.

Revisión de comisiones

Aunque la Misión de Empleo no analizó las ventajas y desventajas de un pilar complementario operador mediante un fondo común o por cuentas individuales, señaló que en caso de que la opción elegida sea la segunda (fondos y entidades privadas), "la Misión considera importante revisar las comisiones de las empresas administradoras, que deberían acercarse más a sus costos de operación, y que además ya no incluirían ninguna garantía de pensión mínima".



Para Marcelo Duque, director de la firma Cómo me Pensiono, las comisiones de los fondos privados deben revisarse porque funcionan sobre la base de cotización del trabajador. Por ejemplo, alguien que gana 2 millones de pesos paga un porcentaje sobre ese monto, pero esta firma, en su labor de asesoría, ha encontrado muchos casos en los que la persona tenía un ahorro de 100 millones de pesos y si hubo un descenso de la rentabilidad el saldo baja, pero la comisión se le sigue cobrando sobre los 2 millones que gana.



"El costo fijo debería bajar y si la pensión renta más, en ese caso sí se cobre una comisión mayor", asegura.

Los otros puntos clave del cambio

La propuesta pensional de Fedesarrollo contempla el marchitamiento progresivo del régimen de prima media que administra Colpensiones, de tal manera que siga pagando las mesadas otorgadas hasta 2021, pero Marcelo Duque, director de Cómo me Pensiono, y experto en el tema, señala que el sistema debe ser incluyente, es decir, cotizando a Colpensiones y al fondo privado.



Otro de los temas neurálgicos es la edad de pensión, en el que hay planteamientos divergentes, ya que la iniciativa de Fedesarrollo plantea un período de transición de un año para hombres mayores a 42 años y menores a 52 años, y para mujeres mayores de 37 y menores de 47 años, quienes tendrían un año para decidir si siguen en el régimen de prima media, manteniendo la edad actual de jubilación (62 años para hombres y 57 años para las mujeres), pero subiendo la contribución al 35 por ciento, es decir 11,5 por ciento a cargo del trabajador.



A su turno, la Misión de Empleo recomendó unificar la edad entre hombres y mujeres, de 65 años, que es el nivel más acorde con la expectativa de vida.



En cuanto a los regímenes especiales, Fedesarrollo cita las recomendaciones de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública del 2017 para los maestros, que recomendó subirla a 62 años para los que están cubiertos por el estatuto docente de 2002 y que los pagos pasen a Colpensiones.



Para las Fuerzas Armadas esa Comisión sugirió subir la tasa de cotización se eleve para reflejar el costo actuarial de las pensiones (hoy es de sólo 5 por ciento), pero señala que una reforma fondo debe hacerse tras un estudio porque las proyecciones de la estructura demográfica y los riesgos de los militares activos, reservistas y retirados interactúan con factores complejos de tecnología militar.



Para Duque, otro cambio que debería incluir la reforma pensional es limitar a tres años el tiempo que se queda alguien en una u otra empresa luego de tener la mesada pensional. "Nadie quiere aumentar edad, pero se ve mucho que la gente se pensiona y se queda cinco, siete o 10 años en el puesto, lo cual es injusto con los más jóvenes. Si bien ahí hay una experiencia, sálgase de su cargo y vaya a dictar clase o alguna junta directiva, y abra campo a una persona más joven, porque si a él lo reemplaza alguien, se activan tres o cuatro cargos nuevos y se moviliza empleo", señala.



